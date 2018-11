—— 图文整理自网络

溺水的人 溺れる人 (2000)

又名:A Drowning Man / 迷恋妻

评分:豆瓣 6.2,IMDb 6.3

导演: 一尾直树

编剧: 一尾直樹

主演: 片岡礼子、塚本晋也、火田詮子、上馬場健弘、海上宏美

类型: 恐怖

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2002-05-25

片长: USA 82 分钟

IMDb 链接: tt0303931

久美子是一个平凡的家庭主妇.一天她洗澡时昏倒在浴缸里,丈夫发现她时以为她已经溺水死了。但第二天,久美子却醒过来而且能够如常生活,这让坚信妻子已经在那天溺死的丈夫十分困惑,久美子到底是...

A woman drowns in the bathtub. Her frantic husband pulls her out, then lays her on the couch. He drinks until he passes out. When he awakes, she's alive. They try to carry on like nothing happened.

釜山国际电影节 (2001;第6届) ,提名:1

新浪潮奖 一 尾直树 Naoki Ichio

东京国际电影节 东京大奖

洛加诺国际电影节 最佳影片 金豹奖

圣塞巴斯蒂国际示 电影节 金贝壳奖

久美子是家庭主妇,一天洗澡时候晕在浴缸里,丈夫发现时候以为她已经死了。第二天,久美子却醒来而且可以如常生活,这让坚信自己妻子已经溺死的丈夫十分困惑,以为久美子是个活死人。一旦一个人有了奇怪的心情,一定会影响另一个人。久美子究竟那天是死没死也没有最终答案,但是丈夫后来坦白,在看到久美子溺死的那刻,觉得那时候的久美子是无以伦比的美丽,好像那是自己一直盼望发生的事情,那种完全拥有的满足感阻止了他去做任何挽救。而那天的事件也让久美子意识到了自己的转变,她说已经改变了,从失去意识那刻就无可挽回的改变了。如果死去的人也可以做梦,那么死就没有什么可怕的,哪怕不是什么好的梦。后来他们离婚了。

这就好像一个寓言,想要拼了命的拥有一个人,哪怕到死也爱着,结果反而注定失去。故事一直是长镜头,简短得对话,日常生活得记录,打扫房间,吃饭,睡觉,再普通不过,场景也只是一间公寓而已。

不是爱情,和爱情无关,只是奋力表达着一种孤独。两个人仿佛隔着一堵墙,所有尝试的努力都注定是失败。无计可施,无可奈何,即使在一起或者分开,都是一样。

迷恋妻

品牌:优视觉 USJ-D5

配置:日二版

音轨:日语DD2.0

字幕:中文

画幅:4:3

片长:82 分钟

