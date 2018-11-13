网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 世界百部经典影片鉴赏：2000 溺水的人，一尾直树的实验说教，迷恋妻 片冈礼子，孤獨的塚本晋也！

雄霸天下 发布于：

                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

 

 

溺水的人  溺れる人 (2000)

 

又名：A Drowning Man / 迷恋妻

评分：豆瓣 6.2，IMDb 6.3

导演: 一尾直树

编剧: 一尾直樹

主演: 片岡礼子、塚本晋也、火田詮子、上馬場健弘、海上宏美

类型: 恐怖

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2002-05-25

片长: USA 82 分钟

IMDb 链接： tt0303931

 

　　久美子是一个平凡的家庭主妇.一天她洗澡时昏倒在浴缸里，丈夫发现她时以为她已经溺水死了。但第二天,久美子却醒过来而且能够如常生活，这让坚信妻子已经在那天溺死的丈夫十分困惑，久美子到底是...

 

A woman drowns in the bathtub. Her frantic husband pulls her out, then lays her on the couch. He drinks until he passes out. When he awakes, she's alive. They try to carry on like nothing happened.

 

 

 

 

釜山国际电影节 (2001；第6届) ，提名：1

 

新浪潮奖 一 尾直树 Naoki Ichio  

 

 

东京国际电影节  东京大奖

 

 

洛加诺国际电影节 最佳影片 金豹奖

 

 

圣塞巴斯蒂国际示 电影节  金贝壳奖

 

 

 

 

 

     久美子是家庭主妇，一天洗澡时候晕在浴缸里，丈夫发现时候以为她已经死了。第二天，久美子却醒来而且可以如常生活，这让坚信自己妻子已经溺死的丈夫十分困惑，以为久美子是个活死人。一旦一个人有了奇怪的心情，一定会影响另一个人。久美子究竟那天是死没死也没有最终答案，但是丈夫后来坦白，在看到久美子溺死的那刻，觉得那时候的久美子是无以伦比的美丽，好像那是自己一直盼望发生的事情，那种完全拥有的满足感阻止了他去做任何挽救。而那天的事件也让久美子意识到了自己的转变，她说已经改变了，从失去意识那刻就无可挽回的改变了。如果死去的人也可以做梦，那么死就没有什么可怕的，哪怕不是什么好的梦。后来他们离婚了。

 

 

     这就好像一个寓言，想要拼了命的拥有一个人，哪怕到死也爱着，结果反而注定失去。故事一直是长镜头，简短得对话，日常生活得记录，打扫房间，吃饭，睡觉，再普通不过，场景也只是一间公寓而已。

 

     不是爱情，和爱情无关，只是奋力表达着一种孤独。两个人仿佛隔着一堵墙，所有尝试的努力都注定是失败。无计可施，无可奈何，即使在一起或者分开，都是一样。

 

 

 

迷恋妻

 

品牌：优视觉 USJ-D5

配置：日二版

音轨：日语DD2.0

字幕：中文

画幅：4:3

片长：82 分钟

 

 

                 在爱情绝望之后，

      就是疯狂的保护！

 

 

迷恋妻 A Drowning Man(2000)

迷恋妻(2000)

影评(2)

收藏(11)

回复 (2) | 收藏 (0) | 17 次阅读 |
标签：
塚本晋也 片冈礼子
下一篇：2016 比利·林恩的中场战事，李安开创... >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 47岁 处女座

日志分类
日志标签
CC 最佳影片 sb 标准 成龙 qs 邵氏 文学电影 周润发 刘德华 午马 洪金宝 女同 标准CC 徐克 林正英 梁朝伟 晴色 甄子丹 科幻 张学友 乐贸 张国荣 王祖贤 袁和平 黄秋生 李连杰 程小东 情色 战争
更多 >>