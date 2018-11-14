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极寒之城 Atomic Blonde (2017)

又名: 极冻之城(台) / 原子杀姬(港) / 原子美人 / 最冷的城市 / The Coldest City

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.1，IMDb 6.7

导演: 大卫·雷奇

编剧: 库尔特·约恩斯塔德 / 安东尼·约翰逊 / 萨姆·哈特

主演: 查理兹·塞隆、詹姆斯·麦卡沃伊、

埃迪·马森、约翰·古德曼

类型: 动作 / 悬疑 / 惊悚

官网: www.atomicblonde.com

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2017-03-12(西南偏南电影节) / 2017-07-28(美国)

片长: 115分钟

IMDb 链接： tt2406566

影片根据安东尼·约翰斯顿（Antony Johnston）的同名小说改编，讲述了 “冷战” 结束前的间谍行动：1989年，民主德国局势发生急剧变化，“柏林墙” 面临拆除的命运，但此时也是最黑暗的时刻，各种暗杀行动时有发生。一位英国军情六处的地下官员在柏林遇刺，他掌握了从民主德国带回来的一份间谍名单，但杀手在他身上并未找到。一位名叫洛林·布劳顿（塞隆 饰）的特工，肩负起找回这份间谍名单的任务。 为了挽救名单上的其他间谍，她必须用自己的生命来冒险，但渐渐的她不知道自己到底在为谁工作，也不知道究竟谁才可以信任。

《疾速特攻》导演之一 大卫·雷奇 执导（果然是一脉相传的酷毙动作风格），大美女 查理兹·塞隆领衔主演冷战秘谍女版 “伯恩” 搭档 X教授 詹姆斯·麦卡沃伊，在谁都无法相信的冷战时代，她将冒着空前危险拯救所有卧底特工。

此前曾报道，导演雷奇和斯塔尔斯基将会拍摄《疾速追杀》续集，基努·里维斯在内的主演均将回归。但在拍摄该片之前，两人会先着手将这部女性角色挑大梁的动作惊悚片搬上银幕。

极寒之城 Atomic Blonde (2017)

编号：ALBD，UBD4K-0050U

配置：美国环球全区全球最佳4K蓝光终极版+顶级DTS:X多维高清无损原声音频+

全套官方中英法日泰文字幕+幕后花絮并附官方中文字幕

音轨：英语DTS:X多维空间音效(兼容DTS-HD7.1)、

法语DD5.1、西班牙语DD5.1、日语DD5.1、泰语DD5.1、英语评论DD2.0

字幕：英文、法文、西班牙文、葡萄牙文、

中文简体1、中文繁体1、中文简体2、中文繁体2、日文、泰文

花 絮：

1、虽然查理兹·塞隆的角色浑身充满女英雄气概，电影宣传也将此片包装成女性动作巨片，

但《极寒之城》实际上并不是超级英雄电影， 而是改编自漫画 。

2、《极寒之城》在开拍前查理兹·塞隆经历了两个半月锻炼，每天4小时的严格打斗训练。

3、影片几乎每个场景都有查理兹·塞隆出现，她也自己完成了大部分的动作戏，在开拍第二天，

排练一场精细设计的楼梯井打斗戏时，查理兹·塞隆扭伤了她的膝盖

4、在拍摄一场打斗戏时，查理兹·塞隆 由于太过用力摔一位壮男时磕到下巴导致两颗牙齿裂开，

做了大手术

极寒之城 Atomic Blonde 【BD50G珍藏版】

编号：SJ-50039A，洗版：加港A，换港A无静音水印音轨，加日2

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享环球美A、独家镭射港A区双版蓝光复合版本，

复合独家台3、独家泰3、独家日2区DVD素材精华，美A区原版绝无压缩原汁原味视频，

特别寒冷DTS:X（美A，兼容DTS-HD 7.1）/ 杜比TrueHD 5.1高清无损原音

（独家港A区无静音水印）双高清无损原音，

官方中（港台双版）英法西日泰字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕（港A区携带花絮未附中文）。

音轨：英语DTS:X（兼容DTS-HD 7.1） 、英语DD-HD5.1 、法语DTS5.1-768K 、

西语5.1-384K 、日语5.1-384K 、泰语5.1-448K 、英评2.0-192K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中简 中繁 日 泰

花絮：1、删减/延展片段，07:23

2、欢迎来到柏林，04:33

3、金发女郎更多枪，07:01

4、特务大师，04:18

5、打斗场景解析，07:52

6、动态故事，02:16、01:38

极寒之城 【BD】Atomic Blonde

编号：SJBD-2956A，

B版 加泰3区DVD素材，C版 加港A，换港A无静音水印音轨，加日2，均未收！

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享环球美A区版，复合独家台3区DVD素材精华，

特别寒冷DTS:X（兼容DTS-HD 7.1）全新格式高清无损原音，

集成 iTunes 版防静音水印音轨，官方中英法西泰字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS:X（兼容DTS-HD 7.1 ）、英语5.1-384K 、

法语DTS5.1-768K 、西语5.1-384K 、泰语5.1-448K 、英评2.0-192K

字幕：英 法 西 中简 中繁 泰

花絮：1、删减/延展片段， 07:23

2、欢迎来到柏林， 04:33

3、金发女郎更多枪， 07:01

4、特务大师， 04:18

5、打斗场景解析， 07:52

6、动态故事， 02:16 01:38

极寒之城 Atomic Blonde 2017 （第二版）

编号：SJD9-3854A ，未收

配置：独家环球1区正式版+独家台3+蓝光HD内核高清DTS+官方中英法西字幕+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-384K 英语DTS 5.1-768 法语5.1-384 西班牙语5.1-384

字幕：英 法 西 中简 中繁

花絮：删剪片段

OST（向上进入）

《极寒之城》是一部原创、充满动作场面，以及故事细节精彩的冷战电影，从头到尾让观众坐在椅子边缘引颈猜测。该片和间谍惊悚片一样，剧情虽然错综复杂，但并不混乱，透露的细节恰到好处，观众可能以为自己猜的到剧情发展，但被实际的故事发展却不断出乎意料。

《时光网》评

影片虽然故意要让形式大于内容，但每个场面里都有足够多的形式让内容发挥作用。多亏了丰盛的视觉效果，聪明的编排和查理兹·塞隆的极致表演。

《TheVerge》评

《极寒之城》的视效简直要越出银幕了，导演总是间歇性地放大查理兹·塞隆的角色惊艳之处，她只是眼睛简单一动，就能传递整个情感世界。

《芝加哥太阳报》评

影片剧情稍显薄弱，但是值得称赞的肉搏打斗戏简直让人难以置信，八十年代的音乐和冷战主题也都很特别。

《旧金山纪事报》评

《极寒之城》若忽视掉复古的配乐，怀旧的霓虹灯背景和令人敬畏的女性打斗戏，这部电影整体上比 “007” 系列电影更平庸。 《今日美国》评