网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 1992 孙周·心香，惊艳光影 细腻感情，亲情碰撞 祖孙情，三大电影网站均8+分！

雄霸天下 发布于：

                                                                                   —— 图文整理自网络

 

心香，奥斯卡D5，OSCAR-1724，日2版+OST（根据国配整理中文字幕），镜像完成，碟出：

 

 

心 香 (1992)

 

又名: the true hearted / Heartstrings

评分：时光网 8.3，豆瓣 8.4，IMDb 8.1

导演: 孙周

编剧: 孙周 / 苗月

主演: 朱旭 / 王玉梅 / 费洋

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1992-11-07(中国大陆)

片长: 97 分钟

IMDb 链接:  tt0108612

 

　　与丈夫离婚后，女儿以 “跟着学京戏” 为由将10岁的儿子京京（费洋）丢给了早年丧妻今独自在南方城市生活的老父亲（朱旭）。多年前，名噪一时的京戏琴师父亲因不满女儿婚事及对京戏的逃避，与之心生罅隙，祖孙两人初见尴尬之外，他对京京还有种莫名的怨恨。无意间知道女儿已同丈夫离婚时，父亲对京京愧疚之外多出怜爱，祖孙两人情感日趋正常。

 

　　祖孙两人渡江拜会也是独自生活的佛教徒莲姑（王玉梅），莲姑一席话让京京初识人生，心细的他也发现外公与莲姑早已相敬如夫妻。

 

     莲姑收到杳无音信40年的丈夫从台湾寄来的信件，外公一时心重如山，但莲姑并没等来她的丈夫而是听到噩耗，不久也重病不治故去。弥留之际，莲姑表示对外公多年的照顾不胜感激，并希望他能替自己超度。为了帮莲姑达成心愿，外公忍痛欲卖胡琴，这时，京京给了他意外的感动。

 

 

 

心 香

 

编号：OB-204

配置：独家日2+六区+国配

音轨：国语DD2.0

字幕：日文、中文1-2

片长：97 分钟

 

 

      本片通过孩子的视角．展示了老人与孩子之间复杂而又耐人寻味的情感及心态。从两位苦苦相随的老人身上，揭示了许多人生道理。影片风格清新、淡雅，展现了普通人的生活态度和人生态度。

 

 

 

 

 中国电影金鸡奖 (1992；第12届) ，获奖：3 ，提名：7


 获奖

·金鸡奖-最佳导演 孙周 Sun Zhou  

·金鸡奖-最佳摄影 姚力 Li Yao  

·金鸡奖-最佳录音 邓清华


 提名

·金鸡奖-最佳故事片

·金鸡奖-最佳美术    石海鹰 Haiying Shi  

·金鸡奖-最佳男主角 朱旭 Xu Zhu  

·金鸡奖-最佳男配角 费振翔 Yang Fei  

·金鸡奖-最佳剪辑    Jianping Xu  

·金鸡奖-最佳女配角  王玉梅 Yumei Wang  

·金鸡奖-最佳编剧     孙周 Sun Zhou  

 

 

 

 

 

 

心香 The True-Hearted(1993)

8 .3

心香(1993)

影评(15)

收藏(58)

回复 (4) | 收藏 (0) | 145 次阅读 |
标签：
孙周 朱旭 王玉梅 费振翔
下一篇：2015 倒数行动 幸存者，女外交官米拉... >> << 上一篇：中国早期经典电影：1949 三毛流浪记（...

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 47岁 处女座

日志分类
日志标签
CC qs 最佳影片 sb 标准 成龙 邵氏 文学电影 周润发 刘德华 午马 洪金宝 女同 标准CC 晴色 徐克 梁朝伟 林正英 甄子丹 科幻 张学友 乐贸 张国荣 王祖贤 袁和平 黄秋生 李连杰 程小东 情色 恐怖
更多 >>