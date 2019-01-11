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心香，奥斯卡D5，OSCAR-1724，日2版+OST（根据国配整理中文字幕），镜像完成，碟出：

心 香 (1992)

又名: the true hearted / Heartstrings

评分：时光网 8.3，豆瓣 8.4，IMDb 8.1

导演: 孙周

编剧: 孙周 / 苗月

主演: 朱旭 / 王玉梅 / 费洋

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1992-11-07(中国大陆)

片长: 97 分钟

IMDb 链接: tt0108612

与丈夫离婚后，女儿以 “跟着学京戏” 为由将10岁的儿子京京（费洋）丢给了早年丧妻今独自在南方城市生活的老父亲（朱旭）。多年前，名噪一时的京戏琴师父亲因不满女儿婚事及对京戏的逃避，与之心生罅隙，祖孙两人初见尴尬之外，他对京京还有种莫名的怨恨。无意间知道女儿已同丈夫离婚时，父亲对京京愧疚之外多出怜爱，祖孙两人情感日趋正常。

祖孙两人渡江拜会也是独自生活的佛教徒莲姑（王玉梅），莲姑一席话让京京初识人生，心细的他也发现外公与莲姑早已相敬如夫妻。

莲姑收到杳无音信40年的丈夫从台湾寄来的信件，外公一时心重如山，但莲姑并没等来她的丈夫而是听到噩耗，不久也重病不治故去。弥留之际，莲姑表示对外公多年的照顾不胜感激，并希望他能替自己超度。为了帮莲姑达成心愿，外公忍痛欲卖胡琴，这时，京京给了他意外的感动。

心 香

编号：OB-204

配置：独家日2+六区+国配

音轨：国语DD2.0

字幕：日文、中文1-2

片长：97 分钟

本片通过孩子的视角．展示了老人与孩子之间复杂而又耐人寻味的情感及心态。从两位苦苦相随的老人身上，揭示了许多人生道理。影片风格清新、淡雅，展现了普通人的生活态度和人生态度。

中国电影金鸡奖 (1992；第12届) ，获奖：3 ，提名：7





获奖

·金鸡奖-最佳导演 孙周 Sun Zhou

·金鸡奖-最佳摄影 姚力 Li Yao

·金鸡奖-最佳录音 邓清华





提名

·金鸡奖-最佳故事片

·金鸡奖-最佳美术 石海鹰 Haiying Shi

·金鸡奖-最佳男主角 朱旭 Xu Zhu

·金鸡奖-最佳男配角 费振翔 Yang Fei

·金鸡奖-最佳剪辑 Jianping Xu

·金鸡奖-最佳女配角 王玉梅 Yumei Wang

·金鸡奖-最佳编剧 孙周 Sun Zhou