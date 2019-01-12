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三毛流浪记 (1949)

又名: Winter Of Three Hairs

评分：时光网 8.0，豆瓣 8.1，IMDb 6.8

导演: 赵明 / 严恭

编剧: 阳翰笙

主演: 王龙基 / 关宏达 / 林榛 / 高依云 / 汪漪

类型: 喜剧

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1949-12(中国大陆)

片长: 73分钟

IMDb 链接: tt0470084

配置：福建音像D5

音轨：国语DD2.0

字幕：中文字幕、英文字幕

剧情1、

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。

大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公 三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……

剧情2、

三毛是旧上海的一名流浪儿童，他没有家，没有亲人，吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。他做过各种各样的事情；卖报、拣拉圾、帮别人推三轮车…… 但他挣到的钱连吃顿饱饭都不够。

一天，他在路旁拾到一个钱夹，好心的三毛把它交还了失主，而失主反诬他是扒手，打了他一顿。流氓爷叔见三毛年少不懂事，便利用他做坏事。等三毛明白自己受了爷叔利用时，宁可饿肚子，也不再乾爷叔教他的坏事。一个有钱的贵妇人收养了三毛，给他穿上皮鞋，对他进行管束，天性散漫的三毛不愿在富人家过寄生虫般的生活，在一次为他举行酒会的时候，他捣乱酒会，撕破华服，和往日一起讨饭的小伴一起，走向属于他们的流浪生活。

解放后，三毛结束了流浪，过上了正常的生活。

本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编，讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。三根毛发的奇异造型保留了漫画风格，从而创造了假定环境，增强了影片的观赏效果。

影片真实地反应了旧社会流浪儿童的苦难生活，成功地塑造了一个流浪儿童 “三毛” 的典型形象，受到了广大观众特别是小朋友观众的喜爱。三毛虽然 寒无衣、饥无食，居无定所，但他不想学偷窃、不愿成宠物的倔强，和他乐观诙谐、顽皮滑稽的性格，却赢得了人们的喜爱和珍惜。

《三毛流浪记》从1948年10月开拍，由于尖锐地触及了社会现实，摄制时就遭到国民党反动派的种种阻挠、恐吓，遇到很大困难，结果该片1949年8月才完成。12月正式公映，随着时间的推移，影片强大的艺术生命力逐渐显示出来。1981年5月，影片在戛纳电影节上展映，引起瞩目。

这部影片是赵明和严恭从事电影导演的处女作，他们对影片的处理，既发挥了剧本的特点和长处，着重刻画三毛倔强、机灵的性格和他质朴纯洁的心灵，又采取夸张风趣的讽刺喜剧形式，取得了极大的成功。影片风格并非一味的凄苦，而是保持了讽刺和漫画特色。

页1、1949 三毛流浪记，8.0，福建音像D5，

导演: 赵明、严恭，主演：王龙基；

页2、1958 三毛学生意（+三毛流浪记），6.7，NL-4279，6区版，

导演: 黄佐临，主演：文彬彬；

页3、1949 表，6.8，福建音像D5，

导演: 黄佐临，主演: 杨文龙、赵钱孙；

页4、三毛流浪记+表，U-0932/SJD9-4411A，

配置：1区Cinema Epoch 收藏版+官方国语声轨+官方中英文字幕。