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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 白奴系列：1954 巴西·赤倮亚马逊的咒语，1985 意大利·食人族大屠杀2，1995 美国·女神历险记，2001 加拿大·白种女奴隶

雄霸天下 发布于：

                                                                                        —— 图文整理自网络

 

 

 

白奴 分为两种，一是混有少量黑人血统的白皮肤的 "黑奴"，二是白人契约奴，也译为契约奴、契约佣工等，特指在16-19世纪到新大陆 "美国" 的欧洲白色人种的奴隶。

 

     白奴人数有限， 反抗也激烈，所以美国又大力贩卖 "黑奴" 以满足劳动力的要求。到19世纪由于经济的原因，美国终于修改法律，债务人不必坐牢，"白奴" 现象也因此消失。美国 "南北战争" 后，黑奴也得到了解放，美国经济走上了资本主义道路。

 

     北美白人契约奴的历史，和整个北美殖民地的历史同样长远。1607年5月，伦敦公司遣送首批移民到达北美洲，建起了詹姆斯城。首批移民105人，其中就包括白人契约奴。白人契约奴的大规模输入，则是几十年后的事。最初，欧洲人把劳动力的来源寄希望于北美洲的土著印第安人。他们曾想尽一切办法捕捉印第安人为奴。但印第安人的故乡就是美洲，他们被抓后很容易逃亡。另一方面，印第安人的总人口也极其有限，远远不能满足日益扩大的殖民地的需求。这样，欧洲殖民者又把目光转到了白人身上。据北美殖民地官方1680年估计，运往北美洲的白人契约奴每年约有1万人。

 

     17世纪时，契约奴成为北美殖民地最常见的奴隶，他们约占全部移民人口的一半。

 

 

     白人契约奴的来源有四个:

 

一、无力偿还债务的人。

     负债无力偿还的人，只好和债主签约，称甘愿做工抵偿，若干年内任凭遣唤。

 

二、想到北美洲而缺乏路费的。

     许多贫苦移民，为了筹集旅费，往往为了一张横渡大西洋的船票，卖身为奴，成为所谓的 "自愿契约人"。

 

三、受殖民政府拐骗的移民。

     殖民者编造了美洲如何如何富庶的神话，诱使大量的英格兰人、苏格兰人、爱尔兰人、法兰西人、德意志人、荷兰人、犹太人、瑞典人移居美洲，其中以英格兰人为数最多。他们中缺乏自卫能力的人，如体弱的乞丐和儿童，常常被逼迫或诱骗成为奴隶。

 

四、英国的罪犯，这是白人契约奴最大的来源。

     1615年，英国枢密院决定授权将罪犯押送到北美殖民地。英国国王宣布，犯下重罪的罪犯有两条路可选，一是被处死，二是到北美去当奴隶。唐·乔丹、迈克尔·沃尔什 估计，截至美国独立战争爆发，有5万多名 "罪犯" 被押送到美国殖民地成为白人奴隶，约占当时北美殖民地人口的1%。有些人确实是罪犯，但更多的则只是有一点小过错的穷人。

 

 

 

 

白奴系列

 

编号：Q-2661 （三部影片）

配置：全区

音轨：英语DD2.0

字幕：中文1-2

片长：约210分钟

 

 

 

 

 

亚马逊的咒语 Feitiço do Amazonas (1955)

 

又名：赤裸亚马逊

评分：IMDb 4.3

导演: Zygmunt Sulistrowski

编剧: Richard Olizar

主演: Andrea Bayard、

       Ary Blaustein、

       Bapista de Lima、

       Dercy Gonçalves

类型: 冒险

国家: 巴西

语言: 葡萄牙语

上映: 1956-12-12

片长: 72分钟

IMDb 链接:  tt0341351

 

 

 

 

食人族大屠杀2 

Schiave bianche: violenza in Amazzonia (1985)

 

又名: 亚马逊抗暴记

        FEATURE1 特写电影1

        White Slave / 

        Forest Slave / 

        Amazonios / 

        Cannibal Holocaust 2: The Catherine Miles Story / 

        Amazonia: The Catherine Miles Story / 

        亚马逊食人族2

评分：豆瓣 5.2，IMDb 4.5

导演: 马里奥·格里亚绰

编剧: Franco Prosperi

主演: Elvire Audray / 

       Will Gonzales

类型: 恐怖 / 冒险

国家: 意大利

语言: 英语

上映: 1985-08-09

片长: 90 分钟 / UK: 89 分钟(cut)

IMDb 链接:  tt0091902

 

　　18岁的白人少女 凯瑟琳（Elvire Audray 饰）利用假期和父母到亚马逊丛林游玩，然而在靠岸的一刹那，他们的游船遭到一伙野蛮人的攻击。凯瑟琳的父母双双遇害，并被残忍阁下头颅，而她则被野蛮人们当作俘虏押回寨子，并卖给了勇猛的战士乌木凯（Will Gonzales 饰）。 

 

　　在这片原始部落中，凯瑟琳为了活命只得小心遵守当地的习俗。她经历了野蛮痛苦的破处仪式，目睹了因通奸而被残忍杀害的男女。经过一段时间交往，她渐渐接受乌木凯。在乌木凯的帮助下，凯瑟琳开始寻找杀害父母的真正凶手……

 

 

第三帝国最后的纵欲 + 白人奴隶

 

上映：1977 / 1986

片长：92分钟 / 90 分钟

编号：皇马科技 HK-2707

配置：美1区加长收藏版+中文字幕

音轨：英语DD2.0-192K

字幕：中文1-2

 

1985 食人族大屠杀2、亚马逊抗暴记，意大利白人奴隶 美一区加长版

 

 

 

 

 

女神历险记 Sacrifice of the White Goddess (1995)

 

评分：IMDb 2.3

导演: Louis Santana

编剧: Louis Santana

主演: Lisa Beavers / Francine Chevalier / Scarlet Fry|

类型: 恐怖

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1995(美国首映)

片长: 70分钟（美国）

IMDb 链接: tt1382726

 

Rare, 90's, SOV, Cannibal movie inexplicably found on a 'White Slavery' Box Set. The poster alone should clue you in on how terrible this is. At least it has a brief lesbian scene. It might be good for a few unintentional laughs. Or it might force you to burn your eyeballs out so you never have to be subjected to such drivel ever again.

 

 

In this shot-on-video homage to Mondo movies, an archeology student joins forces with a roguish trader to follow an ancient Mayan treasure map in search of gold, only to encounter harsh jungle conditions and danger beyond their wildest dreams.

 

 

 

 

 

白种女奴隶 Dakota Bound (2001)

 

又名: White Slave Lovers

评分：豆瓣 3.9，IMDb 3.8

导演: 劳埃德·西蒙德尔 Lloyd A. Simandl

编剧: Chris Hyde

主演: Fawnia Mondey / Esther Hanuka

类型: 科幻 / 晴色

国家: 加拿大

语言: 英语

上映: 2001-11-12

IMDb 链接:  tt0267336

 

编号：金猪 J-0578

配置：全区

音轨：英语DD2.0

字幕：中文1-2

片长：93 分钟

花絮：1992 阁楼女郎 Pet of the Year Winners 1992

 

　　不久的未来世界大战来临，躲在地下的，几个修女为了找到传说中的圣山，冒险踏上了惊险之旅，在途中被抓去做了奴隶...

 

In the not-so-distant future, a massive plague kills almost everyone on Earth, except for about 20 young women from a small private school.

 

 

 

赤裸亚马逊 Feitiço do Amazonas(1954)

赤裸亚马逊(1954)

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