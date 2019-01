—— 图文整理自网络

白奴 分为两种,一是混有少量黑人血统的白皮肤的 "黑奴",二是白人契约奴,也译为契约奴、契约佣工等,特指在16-19世纪到新大陆 "美国" 的欧洲白色人种的奴隶。

白奴人数有限, 反抗也激烈,所以美国又大力贩卖 "黑奴" 以满足劳动力的要求。到19世纪由于经济的原因,美国终于修改法律,债务人不必坐牢,"白奴" 现象也因此消失。美国 "南北战争" 后,黑奴也得到了解放,美国经济走上了资本主义道路。

北美白人契约奴的历史,和整个北美殖民地的历史同样长远。1607年5月,伦敦公司遣送首批移民到达北美洲,建起了詹姆斯城。首批移民105人,其中就包括白人契约奴。白人契约奴的大规模输入,则是几十年后的事。最初,欧洲人把劳动力的来源寄希望于北美洲的土著印第安人。他们曾想尽一切办法捕捉印第安人为奴。但印第安人的故乡就是美洲,他们被抓后很容易逃亡。另一方面,印第安人的总人口也极其有限,远远不能满足日益扩大的殖民地的需求。这样,欧洲殖民者又把目光转到了白人身上。据北美殖民地官方1680年估计,运往北美洲的白人契约奴每年约有1万人。

17世纪时,契约奴成为北美殖民地最常见的奴隶,他们约占全部移民人口的一半。

白人契约奴的来源有四个 :

一、无力偿还债务的人。

负债无力偿还的人,只好和债主签约,称甘愿做工抵偿,若干年内任凭遣唤。

二、想到北美洲而缺乏路费的。

许多贫苦移民,为了筹集旅费,往往为了一张横渡大西洋的船票,卖身为奴,成为所谓的 "自愿契约人"。

三、受殖民政府拐骗的移民。

殖民者编造了美洲如何如何富庶的神话,诱使大量的英格兰人、苏格兰人、爱尔兰人、法兰西人、德意志人、荷兰人、犹太人、瑞典人移居美洲,其中以英格兰人为数最多。他们中缺乏自卫能力的人,如体弱的乞丐和儿童,常常被逼迫或诱骗成为奴隶。

四、英国的罪犯,这是白人契约奴最大的来源。

1615年,英国枢密院决定授权将罪犯押送到北美殖民地。英国国王宣布,犯下重罪的罪犯有两条路可选,一是被处死,二是到北美去当奴隶。唐·乔丹、迈克尔·沃尔什 估计,截至美国独立战争爆发,有5万多名 "罪犯" 被押送到美国殖民地成为白人奴隶,约占当时北美殖民地人口的1%。有些人确实是罪犯,但更多的则只是有一点小过错的穷人。

白奴系列

编号:Q-2661 (三部影片)

配置:全区

音轨:英语DD2.0

字幕:中文1-2

片长:约210分钟

亚马逊的咒语 Feitiço do Amazonas (1955)

又名:赤裸亚马逊

评分:IMDb 4.3

导演: Zygmunt Sulistrowski

编剧: Richard Olizar

主演: Andrea Bayard、

Ary Blaustein、

Bapista de Lima、

Dercy Gonçalves

类型: 冒险

国家: 巴西

语言: 葡萄牙语

上映: 1956-12-12

片长: 72分钟

IMDb 链接: tt0341351

食人族大屠杀2

Schiave bianche: violenza in Amazzonia (1985)

又名: 亚马逊抗暴记

FEATURE1 特写电影1

White Slave /

Forest Slave /

Amazonios /

Cannibal Holocaust 2: The Catherine Miles Story /

Amazonia: The Catherine Miles Story /

亚马逊食人族2

评分:豆瓣 5.2,IMDb 4.5

导演: 马里奥·格里亚绰

编剧: Franco Prosperi

主演: Elvire Audray /

Will Gonzales

类型: 恐怖 / 冒险

国家: 意大利

语言: 英语

上映: 1985-08-09

片长: 90 分钟 / UK: 89 分钟(cut)

IMDb 链接: tt0091902

18岁的白人少女 凯瑟琳(Elvire Audray 饰)利用假期和父母到亚马逊丛林游玩,然而在靠岸的一刹那,他们的游船遭到一伙野蛮人的攻击。凯瑟琳的父母双双遇害,并被残忍阁下头颅,而她则被野蛮人们当作俘虏押回寨子,并卖给了勇猛的战士乌木凯(Will Gonzales 饰)。

在这片原始部落中,凯瑟琳为了活命只得小心遵守当地的习俗。她经历了野蛮痛苦的破处仪式,目睹了因通奸而被残忍杀害的男女。经过一段时间交往,她渐渐接受乌木凯。在乌木凯的帮助下,凯瑟琳开始寻找杀害父母的真正凶手……

第三帝国最后的纵欲 + 白人奴隶

上映:1977 / 1986

片长:92分钟 / 90 分钟

编号:皇马科技 HK-2707

配置:美1区加长收藏版+中文字幕

音轨:英语DD2.0-192K

字幕:中文1-2

1985 食人族大屠杀2、亚马逊抗暴记,意大利白人奴隶 美一区加长版

女神历险记 Sacrifice of the White Goddess (1995)

评分:IMDb 2.3

导演: Louis Santana

编剧: Louis Santana

主演: Lisa Beavers / Francine Chevalier / Scarlet Fry|

类型: 恐怖

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1995(美国首映)

片长: 70分钟(美国)

IMDb 链接: tt1382726

Rare, 90's, SOV, Cannibal movie inexplicably found on a 'White Slavery' Box Set. The poster alone should clue you in on how terrible this is. At least it has a brief lesbian scene. It might be good for a few unintentional laughs. Or it might force you to burn your eyeballs out so you never have to be subjected to such drivel ever again.

In this shot-on-video homage to Mondo movies, an archeology student joins forces with a roguish trader to follow an ancient Mayan treasure map in search of gold, only to encounter harsh jungle conditions and danger beyond their wildest dreams.

白种女奴隶 Dakota Bound (2001)

又名: White Slave Lovers

评分:豆瓣 3.9,IMDb 3.8

导演: 劳埃德·西蒙德尔 Lloyd A. Simandl

编剧: Chris Hyde

主演: Fawnia Mondey / Esther Hanuka

类型: 科幻 / 晴色

国家: 加拿大

语言: 英语

上映: 2001-11-12

IMDb 链接: tt0267336

编号:金猪 J-0578

配置:全区

音轨:英语DD2.0

字幕:中文1-2

片长:93 分钟

花絮:1992 阁楼女郎 Pet of the Year Winners 1992

不久的未来世界大战来临,躲在地下的,几个修女为了找到传说中的圣山,冒险踏上了惊险之旅,在途中被抓去做了奴隶...

In the not-so-distant future, a massive plague kills almost everyone on Earth, except for about 20 young women from a small private school.