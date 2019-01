—— 图文整理自网络

纳粹军伎 Eine Armee Gretchen (1973)

又名: Fräuleins in Uniforms、

纳粹女子亲卫队

评分:豆瓣 4.7,IMDb 4.3

导演: 欧文 C.迪特里希

编剧: Karl-Heinz Helms-Liesenhoff / 欧文 C.迪特里希 / Christine Lembach

主演: Elisabeth Felchner、

Karin Heske、

Renate Kasché、

Carl Möhner、

Helmut Förnbacher

类型: 惊悚 / 战争

国家: 瑞士

语言: 德语

上映: 1973-01-01(瑞士)

片长: 100分钟

IMDb 链接:tt0071161

在二次大战末期,德国纳粹SS党卫军徵召了一群自愿的貌美女子来为前线的德军做特殊的服务,为了心中的梦想走上了战场,这群女兵们在战场上和战场下的生活、爱情和玉望相互交织在一起,但是事情却变得复杂,还必须提防女军官与同袍的诱惑,特别是对付苏俄军队的战况日趋激烈 … 她们命运会如何呢?

In the last days of WW2, women are volunteering from all over Germany to serve in the front lines by having sex with the brave Nazi soldiers. But when they start having sex with each other, things get complicated. Especially with the increasing danger from the revengeful Soviet army!

—JW85

纳粹女子亲卫队 全倮大作战

编号:波仕 BS-013

配置:日二豪华版+精译中文字幕

音轨:英语 LPCM-1536K

字幕:中文简体、中文繁体、英文

片长:96 分钟