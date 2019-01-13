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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 中国早期经典电影：1939 武则天（6.6，方沛霖），1945 红楼梦（6.7，卜万苍），美版！

雄霸天下 发布于：

                                                                                         —— 图文整理自网络

 

 

 

      美国电影时代 cinema epoch 发行了部分大陆老电影，质量良莠不齐，但作为资料来讲，还是有一定的收藏价值！

 

 

武则天 + 红楼梦

 

编号：U-0931，镜像完成

配置：美国1区Cinema Epoch “中国经典电影收藏” 系列+六区版，数码修复

音轨：国语2.0-192K

字幕：英文、中文2条、中英双显

片长：武则天 95 分钟，红楼梦 125 分钟

 

 

 

 

武则天 (1939)

 

又名: Empress Wu Chen Tie / The Queen Wu Zetian

评分：豆瓣 6.3，IMDb 6.5

导演: 方沛霖

编剧: 柯灵

主演: 顾兰君、夏霞、殷秀岑、白虹、黄耐霜

类型: 历史 / 古装

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1939(中国大陆)

片长: 110分钟

IMDb 链接: tt1003211

 



武则天


版本：六区，镜像完成

音轨：国语DD2.0

字幕：中文字幕、英文字幕



剧情1、

 

　　唐高宗（殷秀岭饰）年间，在朝廷、宫闱的一片私议和反对声中，武则天（顾兰君饰）从感业寺被召入宫。她聪颖过人，巧言令色，赢得高宗对她的偏爱。为廓清参政道路，剪除敌对势力，将韩国夫人和王皇后被害致死，从而夺得政权，立武氏七庙，改唐为周；登上王位。接着她恩威并施，制服异己。中书令裴炎谏请还政皇帝，以谋反罪被处死。她进而改善政制，减轻徭役赋税，藉以稳定人心。

 

     在武则天威武显赫达到登峰造极之际，她开始耽于逸乐，玩弄男性，终日与薛怀义和张氏兄弟厮混。于是朝政日疏，国事日非。为控制局面，任用酷吏来俊臣等，专事陷害无辜，以致民怨沸腾。她心力交瘁，日趋衰老，政权也随之丧失。

 

 

剧情2、

 

     少女武则天被唐太宗选为才人，太宗患病，武则天与太子李治产生恋情。太宗驾崩，李治即位，是为高宗。高宗喜女色不好政治，将武则天封为宸妃。武则天具有强烈的政治野心，将侄子武三思等安插在军机部门位居要职。为清除异己，武则天不惜亲手掐死自己女儿以嫁祸王皇后。王皇后被废，武则天被尊为天后，开始展示惊人的政治才能。高宗去世后，武则天废掉儿子中宗，自号“圣神皇帝”，改国号为周，进行了大刀阔斧的政治改革…

 

 

     《武则天》是柯灵写的第一个剧本。剧作者在《关于〈武则天〉》一文自述:"我勘定剧本的思想重心，是一个被压迫女性对环境的反抗与报复"。处在 "孤岛" 的险恶环境之中，剧本显然隐含着对侵略者复仇的寓意。作者又特意为影片写了一个插曲，其中有 "歼尽仇雠，扫荡敌寇" 的字句，愤激的爱国情怀，更溢于言表。当时的评论认为:《武则天》一片，"不仅是新华影业公司的成功，同时使中国电影事业的发展得到了一个确切的保证。这一个历史故事，提供了一般悲壮可贵的史料，而在所下的资本上、艺术的收获上，都开了中国电影制片事业一个空前的记录"。

 

 

 

 

红楼梦 (1944)

 

评分：时光网 6.7，豆瓣 6.3，IMDb 6.6

导演: 卜万苍

编剧: 卜万苍

主演: 周璇 / 王丹凤 / 袁美云 / 白虹

类型: 剧情 / 爱情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

片长: 125分钟

IMDb 链接： tt0192127

 

　　俊俏秀逸的林黛玉和端庄持重的薛宝钗先后投奔贾府居住。贾府公子贾宝玉对两人的到来欣喜异常。他和黛玉反感仕途经济，两人儿女情长，但也不时误会生嗔，欲亲还疏。

 

     宝钗屡劝宝玉致力仕途，引得宝玉反感。贾母对宝玉溺爱的同时，想以婚姻来约束宝玉。贵为王妃的大小姐元春在归家省亲时选中了宝钗，王熙凤从中出谋划策，终于以掉包之计拆散了宝、黛的爱情。林黛玉在病榻上饮恨而终。贾宝玉在新婚之夜发现自己受骗，在哭祭了林黛玉亡灵之后，抛却了通灵宝玉，脱离浊世出家。

 

 

 

 

武则天


版本：六区，镜像完成

音轨：国语DD2.0

字幕：中文字幕、英文字幕



     1944年6月上海中华电影联合股份有限公司摄制出品的故事片《红楼梦》，称得上是解放前众多红楼影片中的佼佼者。安徽天长籍的卜万苍在 “华影” 公司编导了电影《红楼梦》（上、下集），此片不但是解放前拍摄的最后一部，也是艺术上较为成熟的一部。

 

      影片以宝黛的爱情为主线，并没有全景性地展示《红楼梦》。 演员阵容尤为壮观，几乎集中了上海滩当时的所有大红星：袁美云饰贾宝玉，周璇饰林黛玉，王丹凤饰薛宝钗，白虹饰王熙凤。此时正处于中国电影的一个黄金时期。这些明星以往拍的大多是时装片， 然而演起古装戏来却毫不逊色，将剧中人物演得活灵活现、惟妙惟肖。影片推出后引起了很大的轰动，被报刊誉为 “精细的磨炼，精湛的成绩” 。

 

     同时，这部《红楼梦》也是第一部被介绍到日本去的中国电影，与此同时，周璇的歌也通过日本歌手李香兰，被广泛传播到东瀛，影响深远，甚至惠及到歌坛上的后来者邓丽君。

 

 

 

 

 

特别是袁美云扮演的贾宝玉，堪称“玉树临风佳公子，面如脂粉一后生”，着实令人难忘！

 

1944年电影《红楼梦》由大名鼎鼎的卜万仓执导，周璇演林黛玉、袁美云演贾宝玉、王丹凤演薛宝钗，此时正处于中国电影的一个黄金时期，演员都是当时红得发紫的大明星。这些明星以往拍的大多是时装片，然而演起古装戏来却毫不逊色。当时还有两位导演的太太加盟演出这部电影———卜万仓夫人郑玉如(扮晴雯)和李翰祥夫人张翠英(扮金钏)。影片里的插曲《葬花词》和《悲秋》由周璇演唱。

 

 

     花 絮 ：

1、当时还有两位导演的太太加盟演出：

    卜万仓夫人郑玉如（扮晴雯）、李翰祥夫人张翠英（扮金钏）。

2、影片里的插曲《葬花词》和《悲秋》由周璇演唱。

    这部《红楼梦》也是第一部东渡扶桑，被介绍到日本去的中国电影。    

 

 

红楼梦 Hong lou meng(1945)

6 .7

红楼梦(1945)

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