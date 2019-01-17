—— 图文整理自网络

VS

唐山大地震 (2010)

又名: 余震 / Aftershock

评分：时光网 7.3、豆瓣 7.5，IMDb 7.6

导演: 冯小刚

编剧: 思芜

主演: 徐帆、张静初、

李晨、陈道明

类型: 剧情 / 灾难

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 唐山话

上映: 2010-07-22(中国大陆)

片长: 139分钟

IMDb 链接: tt1393746

1976年7月27日夜，唐山地区爆发7.8级强烈地震，房屋倒塌，灾民无数。面对即将坍塌的危楼，丈夫方大强（张国强 饰）和妻子李元妮（徐帆 饰）都要去救被困的龙凤胎儿女方登（张子枫 饰）、方达（张家骏 饰）。危急时刻，方大强拦住了妻子，冲进去营救时不幸罹难。李元妮在震后发现，一双儿女被困在一块水泥板两端，若要营救，必然牺牲一方。情急之下，她做出了艰难选择——救弟弟。此事成为方登心中难以磨灭的隐痛。

后来，方登被军人王德清（陈道明 饰）夫妇收养。高考后，方登（张静初 饰）进入杭州医学院学习，并与研究生师兄杨志（陆毅 饰）产生了感情…… 方达被救却断了胳膊，李元妮以无私的母爱抚养他成人。成年后的方达（李晨 饰）去杭州闯荡，娶了媳妇小河（王子文 饰），并干出了一番事业。

32年后，这家人的命运却因为 5·12 汶川地震再次发生了交叠……

花 絮 ：

1、《唐山大地震》全片其实有3个小时，冯小刚删了半个小时的生活戏，龙凤胎心灵感应戏分

几乎全被删除。

2、拍 “地震戏份” 不能有雨水，可拍摄期间经常下雨，剧组只能等，加上租用英国产摄影机，

一天租金3万多，两名英国助手一天就要1000美元。因为比原计划耽搁近6天，

20多万元就打了水漂。

3、为追求真实，投资方在两三百米长的街道两旁搭建了10多栋楼房作为实景，楼房既没浇筑、

也不挖地基。但拍摄中上百名演职员和机器设备都要上去，再加上秋季多雨，大大增加了楼房

垮塌的危险。

4、对于拍摄地震时，剧组特意邀请了欧美和韩国的技术顾问进行协助。双方时常争吵，有时发火

还会威胁冯小刚，说要是用对方的建议就撂挑子。冯小刚作为导演，只能静心来当 “和事佬”。

5、拍震后戏份的时候天气已经是十月份，已经比较冷了，但影片反映的是七月份的事情，很多

群众演员穿的是裤衩背心拍雨戏非常之冷。

6、1976年的部队服装现在根本就没有，因此就要找出样品到加工厂订做，剧组最后找到八一厂

才解决了问题。

7、片中的烧纸戏，讲地震10年以后，大街小巷都在烧纸，祭奠家里失去的亲人。剧组请了很多

唐山的群众演员。

整条巷子哭成一片，当时冯小刚说：“停，停，我们拍完了。”他们说：“我们停不下来。”

8、跟小说比电影有不少改动，小说因为篇幅有限，主要描写了女儿的经历，电影把母亲李元妮

这条线充实了很多。陈道明饰演的方登养父在原著中是个善恶兼具的复杂人物，但在电影中

这一角色完全正面化。

9、华谊负责人王中磊介绍，还原老唐山的片场是在一个垃圾场上重建起来的，历时3个半月。

10、《唐山大地震》共动用国内外90名特效人员，花费8个月时间，完成了260个特效镜头。

11、在《唐山大地震》中，3分钟的地震场面里有不少人被压死砸死的画面被处理虚了，

冯小刚解释说是考虑到观众特别是四川人民的感受。

关于影片的情感

冯小刚说，看《唐山大地震》流泪只说明观众被它触动了，但这并不是他成就感所在。冯小刚一直在拍的时候、剪的时候都控制着。冯小刚觉得，电影讲了中国人对家庭的眷恋，亲情的力量特别大。“我在剪的时候已经找了我的朋友来看。我的朋友分好几个圈子，但在看完这个片子之后，看法都比较一致。就算是那种挺不是东西的人，看完了也觉得，‘唉，回家陪陪老婆孩子吧。’”

冯小刚自己也有被影片感动的地方。在影片结尾，徐帆说：“你是从哪儿冒出来的，30多年没有个信。”放到这一段冯小刚都会出去，不看这一段。拍这场戏的时候他也是。拍完了以后大家等着导演说行还是不行，其实冯小刚觉得非常行，只不过得平静一下才能搭腔。

另外，在剧本上最让冯小刚难受的一段，就是奶奶和姑姑要把孩子带走的那段。拍的时候没感觉到，但是混录的时候把音乐往上面一放，冯小刚就觉得那一段看着非常难受。

关于特效

对于特效，冯小刚说，“拍《集结号》的时候，脑子里还是比较清楚自己要什么东西。拍《唐山大地震》你要知道，之前设想了很多，结果拍的时候就遇到，这个需要多少钱，那个需要多少钱，这个做不了太贵了……老是觉得钱不够！头疼！”

冯小刚认为，地震要拍得不像，故事就不成立。所以他拼命跟技术人员强调，一定别拍成《2012》那样的。因为看《2012》的时候，从头到尾观众都知道那是特效。“好莱坞这些做特效的人就跟我说，特效分两种，一种就是《2012》这样的，你能看出它是电脑做的。还有一种特效，比如说《大兵瑞恩》，抢滩登陆的戏，拍的时候只有两个艇和100多人，但是拍出来之后是海面上上千艘军舰，上万个士兵，那种是不能让观众看出来的，你看的时候都不知道，这电影有特效吗。他们问你要哪种，我说我要后面那种。结果他说，这种的贵！拍这个戏，震前搭这条街2000万，地震特效3000万，再连人带部队带道具，这一部分占到总预算的三分之二了。”

唐山大地震

编号：TOP-544N

配置：香港寰亚三区DTS特别收藏版+三区官方中文字幕+三区国粤配+多区完整花絮

音轨：国语DD5.1、粤语DD5.1、国语DTS、口述影像声轨

字幕：中文、英文

片长：135:55 分钟

镜像：片基划伤严重，没有镜像意义，WHD套装来自蓝光，画质更好！

香港电影金像奖 (2011；第30届) ，提名：1

金像奖-最佳亚洲电影冯小刚 Xiaogang Feng

台湾电影金马奖 (2010；第47届) ，提名：3

金马奖-最佳视觉效果奖 菲尔·琼斯 Phil Jones

金马奖-最佳女主角奖 徐帆 Fan Xu

金马奖-最佳女配角奖 张静初 Jingchu Zhang

中国电影金鸡奖 (2011；第28届) ，获奖：2 ，提名：7

获奖

最佳音乐 王黎光 Liguang Wang

最佳美术 霍廷霄 Tingxiao Huo

提名

最佳摄影 吕乐 Yue Lu

最佳录音 吴江 Jiang Wu

最佳故事片

最佳女主角 徐帆 Fan Xu

最佳女配角 张静初 Jingchu Zhang

最佳导演 冯小刚 Xiaogang Feng

最佳编剧 苏小卫 Xiaowei Su

大众电影百花奖 (2012；第31届) ，获奖：4 ，提名：3

获奖

最佳故事片

最佳导演 冯小刚 Xiaogang Feng

最佳编剧 苏小卫 Xiaowei Su

最佳新人 奖张子枫 Wendy

提名

最佳女主角 徐帆 Fan Xu

最佳男配角 李晨 Chen Li

最佳女配角 张静初 Jingchu Zhang

1958-03 冯小刚导演作品收藏集，SJ-WHD，5BD=17部 览尽喜剧大师精华！

大陆影人收藏 6 ：大陆的贺岁片之王 冯小刚

2008 非诚勿扰，冯氏幽默+葛优=温馨感人的爱情佳作

2010 冯小刚非诚勿扰2、不省心，修行，就是要学会面对、接受、宽容、理解！

2009风声，当人间沦为炼狱，谁能用信仰迎向光明？（乐贸，冯小刚，高群书 陈国富）

冯小刚力挺汤唯：凭啥封杀她，有种封杀李安、梁朝伟！