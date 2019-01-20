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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1997 马永贞，元奎导演港片致敬张彻经典，梅艳芳<抱紧眼前人>：金城武 元彪 宣萱 周嘉玲 元华！

雄霸天下 发布于：

                                                                                   —— 图文整理自网络

 

 

 

马永贞 Hero   (1997)

 

又名: Hero

评分：时光网 6.9，豆瓣 6.8，IMDb 6.4，私评 8.1

导演: 元奎

编剧: 刘镇伟

主演: 金城武、元彪、

       宣萱、周嘉玲、

       元华、元奎

类型: 剧情 / 动作

上映：1997-06-17(香港)

片长: 97分钟

IMDb 链接:  tt0136242

 

　　1898年山东大旱，无数难民涌入上海求生，人流中马永贞（金城武 饰）、马大祥（元华 饰）兄弟俩亦来到这片英国人掌控下的东方乐园，二马无技傍身，只好从码头苦力做起。马永贞机缘巧合结识上海码头之王 谭四（元彪 饰），并凭借出色身手获得其欣赏。其时谭四与巡捕房支持的杨双连番血战，马永贞遭遇混战，为谭四的一壶春舞厅出手击退强敌，对卖场其中的 歌女金铃子（宣萱 饰）一见钟情。谭四感佩马永贞义气，将一壶春和老板娘艳阳天一同赠送之。马永贞遂以一壶春为起点，率众攻占杨双地盘，激起上海滩无数杀伐。马永贞遭遇杨双暗算，命悬一线之际却再遇金铃子救起。修养后返回再救遭暗算的谭四，共诛仇敌，谭四不幸身亡，马永贞退隐江湖。

 

 

 

 

马永贞

 

编号：DT-91489 

音轨：国语2.0  粤语2.0

字幕：英文 中文 中文

配置：独家天映港A区修复版+官方国粤语音轨+官方中英文字幕

片长：97 分钟

镜像：完成

 

 

 

 

 

     六十年代张徹的武侠片《马永贞》曾经疯靡一时，今日电影人勇于翻拍这部电影，诚意可嘉。可惜导演没有多少创新，本片是向旧版《马永贞》的致敬之作，导演手法传统老派，加入了张徹作品忽略的女性角色，还是有怀旧特色。主题曲是梅艳芳的《抱紧前人》，暗示了苟安自保成为后资本主义香港社会的集体无意识。

 

 

 

 

      元奎为香港于占元武师教出的七小福之一，对武打十分在行，但是他的导演名气远远大于他作为武打演员的名气。本片是标准的武打片，导演驾轻就熟，功力显示，可惜的是评论还好叫座不行。

 

 

 

   抱紧眼前人

 

本應相愛 本應相襯

命裡註定同行卻未能

捨不得不愛 巴不得一世

唯願抱緊眼前人

匆匆一世 深深一吻

就此以後無從愛別人

若只得今晚 可偷偷走近

誰又理得天鎖禁

愛你就算將跌入永遠黑暗

但這一刻抱緊 多麼確實無用再覓尋    　

浮沉人在世 快樂循環又傷心

但願愛得最動人 Wu...

一宵的爱 一生的缘

尽管最后如同过路人

捨不得不愛 巴不得一世

唯願抱緊眼前人

 

 

 

马永贞

 

编号：丽思 LS-1525

配置：香港三区修复版+独家泰文泰语

容量：5.33GB 

片长：1小时28分06秒

画面：16：9可变，NTSC制式

音轨：粤语DD2.0(384Kbps)、国语DD2.0(384Kbps)、泰语DD5.1(384Kbps)

字幕：英文、三区官方中文字幕、泰文

 

     丽思版《马永贞》，配置上采用香港三区修复版+独家泰文泰语的配置手法，集成了原版丰富的素材，性价比极高。

     香港三区版制作水准颇高，正片画面为16：9可变宽银幕格式，经过全新数码修复的画质清晰度和色彩均属于一流水准，浓重的色调和细腻的清晰度很好的渲染出影片的气氛。音轨方面，丽思保留了原版的国粤语音轨，字幕也集成了三区官方的中文字幕，品质值得信赖。

 

 

 

马永贞 Hero(1997)

6 .9 / 8 .1

马永贞(1997)

影评(28)

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标签：
金城武 元彪 宣萱 周嘉玲 元华 元奎
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