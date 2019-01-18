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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1990 太阳之子 灵界风云，魔幻 术士 功夫 喜剧，罗芙洛 林正英 李元霸！

雄霸天下 发布于：

                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

太阳之子 太陽之子 (1990)

 

又名: 灵界风云 / Prince of the Sun / Tai yang zhi zi / Shaolin Lady

评分：时光网 6.1，豆瓣 6.1IMDb 5.2

导演: 钱升玮 / 华山

编剧: 鄺文偉 / 劉俊偉

主演: 罗芙洛、林正英、

        陈淑兰、李元霸、

        钱昇玮、太保、胡枫、

        黄一山、陈淑兰

类型: 动作

制片国家/地区: 香港

语言: 英语 / 粤语

上映日期: 1990

片长: 93分钟 / 84分钟 / 87分钟

IMDb 链接:  tt0100410

 

　　大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英 饰）和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛 饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。 

　　小活佛在通往香港的火车上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西……

 

 

 

 

 

太阳之子 Prince of the Sun 1990

 

编号：SJBD-3542A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享Ascot Elite德B区版，复合港3、法2、英2区DVD素材精华，

        原版绝无压缩原汁原味视频，DTS-HD 2.0高清无损英语，集成港3国粤语，

        官方中文字幕，保留原版附带香港加长版正片并附内嵌中英文字幕。

音轨：粤语粤语2.0-192K 国语2.0-192K 英语DTS-HD2.0 法语2.0-192K 德语2.0-192K

字幕：中简 中繁

花絮：香港加长版正片 01:33:03（粤语2.0-256K 内嵌中繁及英文字幕）

镜像：完成

 

编号：DT-90154 （封套与SJBD相同）

音轨：英语DTSHD2.0 德语DTSHD2.0 国语2.0 粤语2.0

字幕：中文 中文

配置：德版B区数码修复版+港版国粤语音轨+港版官方中文字幕+精彩花絮

 

 

 

 

太阳之子 Prince of the Sun 1990

 

编号：SJD9-10375A，未收

配置：独家Ascot Elite德B区版蓝光高清重编码视频+港3+法2+英2+

        蓝光HD内核高清DTS英语+港3国粤语+官方中文字幕+香港加长版

音轨：粤语2.0-192K 国语2.0-192K 英语2.0-192K 英语DTS 2.0-768 法语2.0-192K

字幕：中简 中繁

花絮：香港加长版正片 01:33:03（粤语2.0-256K 内嵌中繁及英文字幕）

 

 

 

 

 

太阳之子 Tai yang zhi zi(1990)

6 .1 / 7 .1

太阳之子(1990)

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