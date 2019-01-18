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太阳之子 太陽之子 (1990)

又名: 灵界风云 / Prince of the Sun / Tai yang zhi zi / Shaolin Lady

评分：时光网 6.1，豆瓣 6.1，IMDb 5.2

导演: 钱升玮 / 华山

编剧: 鄺文偉 / 劉俊偉

主演: 罗芙洛、林正英、

陈淑兰、李元霸、

钱昇玮、太保、胡枫、

黄一山、陈淑兰

类型: 动作

制片国家/地区: 香港

语言: 英语 / 粤语

上映日期: 1990

片长: 93分钟 / 84分钟 / 87分钟

IMDb 链接: tt0100410

大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英 饰）和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛 饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。

小活佛在通往香港的火车上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西……

太阳之子 Prince of the Sun 1990

编号：SJBD-3542A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

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官方中文字幕，保留原版附带香港加长版正片并附内嵌中英文字幕。

音轨：粤语粤语2.0-192K 国语2.0-192K 英语DTS-HD2.0 法语2.0-192K 德语2.0-192K

字幕：中简 中繁

花絮：香港加长版正片 01:33:03（粤语2.0-256K 内嵌中繁及英文字幕）

镜像：完成

编号：DT-90154 （封套与SJBD相同）

音轨：英语DTSHD2.0 德语DTSHD2.0 国语2.0 粤语2.0

字幕：中文 中文

配置：德版B区数码修复版+港版国粤语音轨+港版官方中文字幕+精彩花絮

太阳之子 Prince of the Sun 1990

编号：SJD9-10375A，未收

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音轨：粤语2.0-192K 国语2.0-192K 英语2.0-192K 英语DTS 2.0-768 法语2.0-192K

字幕：中简 中繁

花絮：香港加长版正片 01:33:03（粤语2.0-256K 内嵌中繁及英文字幕）