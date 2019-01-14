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神通佛影 (2014)

又名: The Buddha's Shadow

评分：时光网 4.9，豆瓣 3.4，个评 7

导演: 郑阳

编剧: 郑阳

主演: 罗家英、梁小龙、

姜超、来喜、元华、龚蓓bèi 苾bì

类型: 喜剧 / 动作 / 冒险

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 2014-08-29(中国大陆)

片长: 100分钟

范高尚（梁小龙 饰）是一名古董商，企图得到价值连城的阿閦佛佛头，古三（来喜 饰）是范高尚的手下，参与了盗取佛头的行动。古三的奶奶身患重病需要巨额医药费，于是，古三私自将佛头卖给了孙明贤（元华 饰），卷款逃跑，范高尚因此十分愤怒。

之后，古三结识了名为莲儿（鲁缘缘 饰）的女子，两人志趣相投，惺惺相惜，而莲儿失散多年的父亲在国外意外的发现了佛头，将其买下，带回济南。佛头重现江湖令范高尚蠢蠢欲动，他掳走了古三的奶奶，命古三以佛头来交换。改过自新的古三决心不再助纣为虐，他同警方合作，最终将贪婪的范高尚绳之于法。

神通佛影

编号：SE-1361

配置：六区

音轨：国语DD5.1-384K、国语DD2.0-192K

字幕：中英（内嵌）

片长：100 分钟

《神通佛影》是一部由中国社会工作协会、山东神通寺和方金影视文化传播公司联合拍摄的公益电影，影片改编自真实事件：1997年春天，山东济南神通寺四门塔一尊佛头被盗，这件隋唐时期的珍贵文物自此流失海外多年未现。5年后，一位爱国华人在海外重金购得，在海外爱国人士及中国迎请团的护送下，佛头终于顺利回到了济南。

画面优美，黑色幽默。流畅剪辑，台词诙谐幽默，笑料层出不穷，布局巧妙和全方位的人物诠释。

—— 网易娱乐评

《神通佛影》就电影故事而言，该片足够的诚意和精益求精的态度打磨出一个设计巧妙、充满睿智剧本，让人在爆笑中感受惊心动魄的真实事件和对于人性贪婪与罪恶的反思。

—— 腾讯网评

从剧情上看，该片极富想象力，片中充满搞笑雷点；从人物塑造上看，片中角色是社会小人物的真实写照。

—— 腾讯网评

本片出现了一种重视娱乐电影语言的新鲜气息，银幕上的幽默不再只限于 “讲段子”，而是调动了电影的各种视听手段。展开在导演面前的是无限的表达空间，而不再只是一张嘴皮子和网络笑话。

—— 腾讯网评

用轻松幽默的方式演绎人们在面对金钱和情感诱惑时表露出的众生相，涉及亲情、爱情和友情等感情在不同的人身上的不同解读，展现出具有传奇色彩的夺宝故事，突出了一群普通市井小民的故事。

—— 齐鲁网评