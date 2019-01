—— 图文整理自网络

恶战 惡戰 (2014)

又名: 上海滩马永贞 / Once Upon a Time in Shanghai

评分:时光网 6.5,豆瓣 6.2,IMDb 6.8

导演: 黄精甫

编剧: 王爱玲 / 王晶

主演: 伍允龙、安志杰、

洪金宝、蒋璐霞、

陈观泰、袁祥仁、冯克安

类型: 剧情 / 动作

国家: 香港 / 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 2014-01-10(中国大陆)

片长: 95分钟

IMDb 链接: tt2290567

上海滩十里洋场,是无数人追梦的乐园 … … 天生神力的青年马永贞(伍允龙 饰)从家乡来到上海谋生,在当时占有上海一半势力范围的老帮派 斧头帮统治下谋得一份苦工,岂料因同伴窃取斧头帮的鸦片,在后者发难之际与同住贫民区的老铁(洪金宝 饰)将工友救下,为了追踪那批鸦片的下落,马永贞与上海另一半势力范围的主人——新近崛起的 龙七(安志杰 饰)不打不相识,并因为受到斧头帮排挤,不得不与同伴们投奔龙七。因秉持母亲的教诲,马永贞无意加入龙七的帮会,但龙七不以为意,反与之结为知交。不久,那批鸦片的真正主人——日本人为了介入上海,利用斧头帮和龙七的矛盾欲置龙七与老铁等人于死地,马永贞忍无可忍,誓要复仇 … …

恶 战 Once Upon A Time In Shanghai

王晶监制、袁和平担当动作指导,讲述一代武术英雄马永贞在上海滩的传奇故事,洪金宝、伍允龙、安志杰、胡然、毛俊杰、蒋璐霞、陈观泰、袁祥仁等联手主演的抗日动作电影。

恶 战 Once Upon a Time in Shanghai

八爷谈《恶战》动作设计 再造新生代 成龙+甄子丹

袁和平的动作指导,从不突出自己的武指风格,而往往乐于根据演员的特长设计不同的武打动作,如为李连杰设计的飘逸潇洒的传统武术,为成龙设计的诙谐高难的功夫喜剧,为甄子丹设计的简练直接的现代博击。此次《恶战》中,八爷特别为安志杰和伍允龙私人定制招式,竭力再捧新人,“他们都有武功的底子,还练过格斗,他们很能打,都有自己的风格。我觉得怎么样有力的,很狠的,又快的,就让他们爆发打出来。”

八爷大部分动作设计虽然风格多变,但强调力量、质感,是其一贯的要求,比如八爷在片场最常提出的要求就是:不够power。袁和平表示:“《恶战》动作风格不是一般的动作电影,而是一个很有现代感的综合格斗电影。我会根据环境来设计所有的动作,拳拳到肉,脚脚穿心。我之前曾担心演员的一些高难度的动作,但拍的时候他们给我一个惊喜,原来什么都可以做的出来。伍允龙花样比较多,安志杰比较实在,拳脚比较有力。他们真的不相伯仲。”

洪金宝深藏不露 角色隐忍 ,结尾大战 3分钟变18分钟

袁和平加洪金宝,华语电影界顶尖的两大动作宗师强强联手。此次洪金宝饰演的角色颇具挑战性,平时深藏不露,但关键时刻却能挺身而出力挫敌手。洪金宝对《恶战》的动作场面同样抱有相当高的期待,“全是实打实的招式,一拳一拳的打下去,是几年来最精彩的。”

结尾大战堪称电影里的重头戏 ,对于力争实现类型片全新突破的袁和平来说,是个很大的挑战。据了解,此次在八爷的建议下,本来3分钟的结局被拍成一个18分钟的结局。袁和平表示这是破纪录的事情,“那18分钟不是乱来的,是很难拍的镜头。 其中有一个镜头,我们用了全天,是一个人打一百个人,绝对火爆值得期待。”

在动作片还在功夫片已死的香港影坛,这部主打真功夫的老式情怀电影让人找回一丝旧时港片的风光,近乎黑白的影像风格年代感足够,但除此之外就再无亮点。王晶作为编剧,故事的贫乏和老套在意料之中,没有丝毫惊喜。同时片名也给电影减分,有跟风之嫌,不如原名《上海滩马永贞》简单明了。

可以说的上是近年来难得一见的功夫片佳作(仅从动作场面而言)。镜头到位、动作场面设计有创意、演员功夫扎实。但是若是从一部剧情片的角度衡量,那么这部戏的漏洞是在太多,人物刻画无力吐槽,剧情剪辑的突兀。但不妨碍这是一部值得推荐的作品。