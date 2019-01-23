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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2014 上海滩马永贞浪迹黑帮、恶战日寇，王晶监制 黄精甫导演 袁和平武指，真功夫 超震撼 弱剧情，伍允龙 洪金宝 安志杰！

雄霸天下 发布于：

                                                                                        —— 图文整理自网络

 

 

 

恶战 惡戰 (2014)

 

又名: 上海滩马永贞 / Once Upon a Time in Shanghai

评分：时光网 6.5，豆瓣 6.2IMDb 6.8

导演: 黄精甫

编剧: 王爱玲 / 王晶

主演: 伍允龙、安志杰、

        洪金宝、蒋璐霞、

        陈观泰、袁祥仁、冯克安

类型: 剧情 / 动作

国家: 香港 / 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 2014-01-10(中国大陆)

片长: 95分钟

IMDb 链接: tt2290567

 

　　上海滩十里洋场，是无数人追梦的乐园 … … 天生神力的青年马永贞（伍允龙 饰）从家乡来到上海谋生，在当时占有上海一半势力范围的老帮派 斧头帮统治下谋得一份苦工，岂料因同伴窃取斧头帮的鸦片，在后者发难之际与同住贫民区的老铁（洪金宝 饰）将工友救下，为了追踪那批鸦片的下落，马永贞与上海另一半势力范围的主人——新近崛起的 龙七（安志杰 饰）不打不相识，并因为受到斧头帮排挤，不得不与同伴们投奔龙七。因秉持母亲的教诲，马永贞无意加入龙七的帮会，但龙七不以为意，反与之结为知交。不久，那批鸦片的真正主人——日本人为了介入上海，利用斧头帮和龙七的矛盾欲置龙七与老铁等人于死地，马永贞忍无可忍，誓要复仇 … …

 

 

 

 

 

恶 战 Once Upon A Time In Shanghai

 

编号：SJBD-0454A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        镭射港A区蓝光正式版，官方中英文译本，

        收录完整幕后花絮并附官方中文字幕，集合官方5.1国粤语配音。

音轨：粤语TrueHD5.1 国语5.1-640k 

字幕：中繁 中简 英

花絮：制作特辑

片长：91.11 分钟

镜像：完成，存洪金宝

 

 

      王晶监制、袁和平担当动作指导，讲述一代武术英雄马永贞在上海滩的传奇故事，洪金宝、伍允龙、安志杰、胡然、毛俊杰、蒋璐霞、陈观泰、袁祥仁等联手主演的抗日动作电影。

 

 

 

 恶 战 Once Upon a Time in Shanghai    

 

编号：SJD9-4566A

配置：独家镭射港3区DVD正式版+蓝光HD内核640k声轨+官方5.1国粤语+官方中英文字幕

        +完整花絮（制作特辑）

音轨：粤语5.1-384k 国语5.1-384k 粤语5.1-640k 国语5.1-640k

字幕：中繁 中简 英

片长：91.11 分钟

镜像：完成，存洪金宝

 

 

 

 

   　八爷谈《恶战》动作设计 再造新生代 成龙+甄子丹

 

 

　　袁和平的动作指导，从不突出自己的武指风格，而往往乐于根据演员的特长设计不同的武打动作，如为李连杰设计的飘逸潇洒的传统武术，为成龙设计的诙谐高难的功夫喜剧，为甄子丹设计的简练直接的现代博击。此次《恶战》中，八爷特别为安志杰和伍允龙私人定制招式，竭力再捧新人，“他们都有武功的底子，还练过格斗，他们很能打，都有自己的风格。我觉得怎么样有力的，很狠的，又快的，就让他们爆发打出来。”

 

　　八爷大部分动作设计虽然风格多变，但强调力量、质感，是其一贯的要求，比如八爷在片场最常提出的要求就是：不够power。袁和平表示：“《恶战》动作风格不是一般的动作电影，而是一个很有现代感的综合格斗电影。我会根据环境来设计所有的动作，拳拳到肉，脚脚穿心。我之前曾担心演员的一些高难度的动作，但拍的时候他们给我一个惊喜，原来什么都可以做的出来。伍允龙花样比较多，安志杰比较实在，拳脚比较有力。他们真的不相伯仲。”

 

 

 

 

 

　　洪金宝深藏不露 角色隐忍 ，结尾大战 3分钟变18分钟

 

 

　　袁和平加洪金宝，华语电影界顶尖的两大动作宗师强强联手。此次洪金宝饰演的角色颇具挑战性，平时深藏不露，但关键时刻却能挺身而出力挫敌手。洪金宝对《恶战》的动作场面同样抱有相当高的期待，“全是实打实的招式，一拳一拳的打下去，是几年来最精彩的。”

 

　　结尾大战堪称电影里的重头戏 ，对于力争实现类型片全新突破的袁和平来说，是个很大的挑战。据了解，此次在八爷的建议下，本来3分钟的结局被拍成一个18分钟的结局。袁和平表示这是破纪录的事情，“那18分钟不是乱来的，是很难拍的镜头。 其中有一个镜头，我们用了全天，是一个人打一百个人，绝对火爆值得期待。”

 

 

 

 

 

有机绿茶

      在动作片还在功夫片已死的香港影坛，这部主打真功夫的老式情怀电影让人找回一丝旧时港片的风光，近乎黑白的影像风格年代感足够，但除此之外就再无亮点。王晶作为编剧，故事的贫乏和老套在意料之中，没有丝毫惊喜。同时片名也给电影减分，有跟风之嫌，不如原名《上海滩马永贞》简单明了。

 

 

 

zip ：

     可以说的上是近年来难得一见的功夫片佳作（仅从动作场面而言）。镜头到位、动作场面设计有创意、演员功夫扎实。但是若是从一部剧情片的角度衡量，那么这部戏的漏洞是在太多，人物刻画无力吐槽，剧情剪辑的突兀。但不妨碍这是一部值得推荐的作品。

 

 

 

 

 

 

 

 

恶战 Once Upon A Time In Shanghai(2014)

6 .5

恶战(2014)

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标签：
伍允龙 安志杰 洪金宝 陈观泰 袁祥仁
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