—— 图文整理自网络

太阳花+电影往事

编号：U-1606

配置：六区数码修复版，官方国语配音

音轨：国语2.0

字幕：中文

太阳花 (2001)

又名: Sun Plant

评分：时光网 7.2，豆瓣 6.9，

导演: 张杨

编剧: 张扬 / 霍昕

主演: 夏雨 / 李冰冰

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 2006

片长: 29分钟

阳光明媚时，女孩（李冰冰）便会现身热闹熙攘的北京王府井街头，向教堂门口来往的行人兜售原产于巴西的太阳花。在教堂对面的某家摄影器材店工作的男孩（夏雨）看到女孩时，便会外出从女孩手中买下一朵太阳花，并在返回店内后用橱窗里架起的摄像机偷偷记录下女孩的一眸一笑，以便晚上将女孩的微笑温习。

某天，教堂附近的一家银行被抢劫，本来这是一件与男孩无关的事，可是当天晚上他习惯性地坐在电脑前时，看到了不同于往日所见的景象。他看到了她心爱的女孩一个奇怪的OK手势。慢镜头，定格。那个OK竟然是女孩和坐车疾驰的劫匪相互致意的庆祝手势。同一天，银行被抢。她并非为了卖那5块钱一支的太阳花，而是作案前的“踩点”。

银行被抢以后李冰冰为什么还来卖花呢？而且从镜头里看到，她望向器材店，很焦急。这次我们可以会心微笑下。李冰冰爱上夏雨了。夏雨面对这种“召唤”会怎么做？我们的眼睛跟随他的脚步离开屋子，走到马路对面。还是5块钱，还是买一支黄色的太阳花。然后，他塞给李冰冰一盘磁带，扭头离开。一辆车挡住夏雨的所有表情。忽然，他回过头，对李冰冰摆了一个OK的姿势。

短短的28分钟，就这样结束了。

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电影往事 (2004)

又名: 梦影童年 / Electric Shadows

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.8，IMDb 7.6

导演: 小江（女导演）

编剧: 程青松 / 小江

主演: 夏雨、王正佳、

关晓彤、张懿暄、

类型: 剧情 / 家庭 / 儿童

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 2005-04-07

片长: 93分钟

IMDb 链接: tt0424273

那是一个电影的黄金年代，喜欢看电影想当电影演员的女播音员 江雪华（姜宏波 饰）未婚先孕，生下了同样喜欢看电影的女儿玲玲。江玲玲（关晓彤 饰童年版）上小学的时候认识坏孩子 毛小兵（王正佳 饰），毛小兵有架神奇的望远镜，这架望远镜里能看到任何想看的电影，两个人因为电影成为好朋友，毛小兵走的时候把望远镜送给了江玲玲。

后来，同样是因为电影结缘，江雪华和电影放映员 潘大任（李海滨 饰）结婚，不久便生下了儿子 兵兵，玲玲（张懿靖 饰少年版）感觉自己在这个家的地位受到了威胁。后来一次意外，和玲玲爬上楼顶看电影的弟弟不慎坠落身亡，爸爸的一记耳光让玲玲离家出走。

毛小兵已经长成了 毛大兵（夏雨 饰），一次意外又让他遇到了几乎失聪还有精神不稳定的玲玲（齐中旸 饰青年版），从而揭开了一段尘封已久的往事。

《电影往事》是一部温馨怀旧、充满深情的电影，也是小江导演的电影处女作。影片从现代时空的男性视角牵引出过去年代以女性口吻讲述的故事，设置了一个又一个悬念，非常具有可看性，同时该片涵盖了家人之间的亲情、孩子之间的友情、两代人的爱情，以及人对电影的特殊情感等诸多层面，并糅合了许多中国人对国产老电影共同的温馨记忆，充满了浪漫的怀旧风格。该片整体制作精良，影像朴实自然，摄影、美术、录音、音乐和表演等方面都有很高水准，是一部纪念2005年中国电影誔生百年的诚意之作。

本片被誉为中国版的《天堂电影院》，曾获第7届长春电影节评委大奖以及其他多项国内外大奖。