请为我投票 Please Vote for Me (2007)

又名: 请投我一票 / 为什么要民主 / 投我一票

评分:时光网 8.1,豆瓣 8.5,IMDb 7.9

导演: 陈为军

类型: 纪录片

国家: 中国大陆 / 南非 / 丹麦

语言: 汉语普通话

上映: 2007-09-06(多伦多电影节)

片长: 58分钟

IMDb 链接: tt1097256

湖北武汉常青第一小学,三年一班的班主任为了让学生们理解民主的含义,于是在班中组织了一次班长的民主选举活动。候选者总共有三人:成成,一个胖乎乎的小男孩,颇有心计的他在这次选举中不遗余力,志在必得;罗雷,作为这个班的前任班长,他有着根深蒂固的威信和指挥力;许晓菲,三个候选人中唯一的女孩,乖乖女甚至爱哭鼻子,似乎是最没有竞争力的候选人。三个孩子围绕班长的职位展开竞争,在这一过程中同学和家长也不可避免地卷了进来……

请投我一票

编号:EE-1318

配置:独家1区 + 《好死不如赖活着》

音轨:国语2.0

字幕:英文

制作:FIRST RUN

片长:55 分钟

本片入围2008年奥斯卡最佳纪录长片单元的长名单,荣获2008年亚什兰独立电影节最佳纪录片奖、2008年芝加哥国际儿童电影节成人评委会金奖以及儿童评委会第二名。

《请为我投票》应该算是个 “异类”,就连导演本人也说:“这应该算是个前无古人的作品”。看过他这部纪录片的人都有不同的解读:政治、文艺、童心、教育 … … 陈为军笑着说这就是纪录片的魅力。他希望大家在看这部片子时,不要过分解读成政治的更深层面,不要拿成人政治选举的观点看孩子。拍摄该片最大的感受就是常青小学德育教育,对这些孩子一生有益。

从《请投我一票》看纪录片的道德问题

春天的石头

首先要说,我认为《请投我一票》是一部优秀的纪录片。拍摄技法纯熟,结构紧凑,情节曲折精彩,而且我相信,导演做到了最少程度的刻意摆拍。从思想内涵上看,也是足够深刻,那么多国际大奖,乃至奥斯卡最佳纪录片提名可不仅仅是因为西方人对中国政体的偏见而已。

但是这一切,确确实实又是导演一手安排出来的。稍有政治头脑的人都会明白,在中国这样一个缺乏民主传统的国度里,要完全照搬美国的民主模式搞一次选举实验,必然会演变成一场闹剧。中国人民几千年来积淀下来的厚黑学传统和官场文化,决定了在如此规定情境下,这些尔虞我诈,这些人性黑暗面的爆发事出必然。

没有谁的内心本是恶的,没有谁想把自己内心丑恶的一面刻意展现出来。老师和家长们都天真地认为,这是一场素质教育的实验,是对孩子的一次有关 “民主” 的教育,是一个激励他们自强的契机。但是他们没有意识到,自己所理解的民主,是我党几十年来不遗余力灌输出来的 “人民民主专政”。这场实际上由老师和家长指导成就的 “民主选举”,遵循的还是具有中国国情的 “潜规则”。对孩子来说,当班长的目的倒是很单纯很明确:我要别人干吗就得干吗。面对这种天真的对权力的渴求,让人反而感到亲切可爱。

导演所做的,就是挖好这么一个坑,让他们跳进去,而后的一切就不再需要刻意安排了,精彩的闹剧自然而然地上演:拉帮结派、欺骗攻击、施压贿选……大棒加胡萝卜,无所不用其极。我们在哈哈大笑之余,不禁脊背一凉——原来这就是丑陋的中国人。

不能不说导演是高明的。在尽量保证纪录片真实性的前提下,充分地挖掘了人性的贪婪,抨击了中国的政治,乃至畸形的教育。但我却对此感到恶心——在我看来,导演忽略了很重要的一点:人道。

记得司徒老师说过,你夸赞的好不会因你的夸赞而变得更好,你批判的坏也不会因为你的批判而转变。一部纪录片,能够展示问题,引起人们的思考足矣。展现出的人性本质,才具有传世的价值。导演确实挖掘出了人性的丑恶,但却是用的不人道的方式——对于恶,不是加以疏导,而是创造环境将其激发出来。从纯技术的角度,这部纪录片是成功的,但是它却对其中的当事人,特别是几个无辜的孩子造成了永久的伤害。也许这段童年的阴影,会毁掉他们今后一生的幸福。导演在法律法规上没有任何失误,但却沦丧了道德。

相信对于大多数纪录片工作来说,选择这项艰辛的事业,最大的收获在于生活印证了自己的理念。我们都希望世界变得更好,我们的所作所为不一定能够改变世界,但只要心中有希望,生活就是美好的。面对世间的丑恶,我们能做的,就是坚守自己内心的信念。我想对于一个纪录片导演,最开心的时刻应该不是作品获了什么样的大奖,有了多么大的收益,而是自己的拍摄对象真诚地为此说谢谢的时候。

让我们谨记 “人道”。

好死不如赖活着 (2003)

又名: To Live Is Better Than to Die / Better to live on

评分:时光网 屏蔽了,豆瓣 8.4,IMDb 8.5

导演: 陈为军

编剧: 陈为军

主演: 马深义 / 雷梅 / 马宁宁 / 马荣 / 马占槽

类型: 纪录片

官网: http://www.toliveisbetter.com/

国家: 中国大陆

语言: 河南话 / 汉语普通话

上映: 2003-01(圣丹斯电影节)

片长: 88分钟

IMDb 链接:tt0343105

本部纪录片直击 “艾滋病” 这个敏感而恐怖的话题,以跟踪拍摄被感染的马深义一家为整条线索,赤倮倮的向我们诉说着,这个家庭面对生死的生活原态和他们的心路。上世纪90年代,在河南省南部的一些乡村中,很多村民在卖血脱贫的鼓惑中,因为卖血感染了艾滋病。马深义一家就住在文楼村。一家五口,除了大女儿马宁宁以外,整个家庭都是艾滋病的受害者。

纪录片从2001年的春末夏初开始,历经盛夏、深秋、严冬,一直到春节,讲述艾滋病带给整个家庭的这场灾难。

本片荣获2003年圣丹斯电影节世界纪录片提名、2003年阿姆斯特丹纪录片电影节最高竞赛单元提名、2004年美国广播电视文化成就奖、2004年英国国家最佳纪录片奖。