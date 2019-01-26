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金九HDVD 单碟版，镜像完成：
斗气一族 鬥氣一族 (1988)
又名: My Father's Son
评分：豆瓣 7.5
导演: 曾励珍
编剧: 邵丽琼
监制: 曾励珍
主演: 周星驰、吴君如、
夏雨、刘丹、李家声
类型: 喜剧
国家: 中国 香港
语言: 国语 / 粤语
首播: 1988-07-04
集数: 20
单集片长: 45分钟
鸡贩 威（夏雨）与美国华侨 杰（刘丹）为同父异母兄弟，威自小被父抛弃，因此仇视回港发展和杰。由于其父留下一座复式单位，杰与妻子伦（共凯欣）、威与妻子妖（卢宛茵），长子 发（周星驰）、幼子骞（李家声）被逼同住一屋，发生了不少趣事。威与杰势成水火，但他俩的至亲却发展出密切关系 “伦与妖一见如故，成为闺中好友；伦的生意伙伴 娴（陈嘉仪）竟是杰的情妇；骞恋上了杰的私生女，即其堂妹 薏（罗明珠），关系错综复杂，最终如何解决？后威与杰因遗产问题而对簿公堂，不欢而散。直至威发觉杰被骗，两人的关系才有所突破 … …
周星驰初拍，
吴君如斗气斗搞事，
拼出爱火花！
《斗气一族》(英语:My Father's Son)是香港电视广播有限公司制作的时装电视剧。由周星驰，吴君如两大搞笑红星领衔主演，珍藏无线经典，留住真挚回忆，不容错过！
雨(邓仁威) 卢宛茵(李小娇)
周星驰(邓家发)
吴君如(陈初一)
刘丹(邓仁杰)
黄凯欣(爱伦)
李家声(邓珏骞/阿出)
罗明珠(钟意)
曾近荣(钟直)
夏萍(妹姐)
梅小惠(朱巧莹)
吴国敬(SANDY)
陈嘉仪(钟娴)
黄一飞(娇兄李小川)
梁葆贞(七婶)
俞明(九叔)
韦以茵(JANET)
何贵林(ROBET)
谭一清(侯议员)
吴启明(侯少爷)
白文彪(小麒麟)
余慕莲(牌友)
廖丽丽(美容院前老板)
林家栋(商场路人)
杨泽林(黑社会头子)
刘嘉玲(客串自己)
麦长青(发型师)
黎耀祥(邓珏骞同学)
黄德斌(首饰店售货员)
雷宇扬(超市员工)
林文龙(打手)