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金九HDVD 单碟版，镜像完成：

斗气一族 鬥氣一族 (1988)

又名: My Father's Son

评分：豆瓣 7.5

导演: 曾励珍

编剧: 邵丽琼

监制: 曾励珍

主演: 周星驰、吴君如、

夏雨、刘丹、李家声

类型: 喜剧

国家: 中国 香港

语言: 国语 / 粤语

首播: 1988-07-04

集数: 20

单集片长: 45分钟

鸡贩 威（夏雨）与美国华侨 杰（刘丹）为同父异母兄弟，威自小被父抛弃，因此仇视回港发展和杰。由于其父留下一座复式单位，杰与妻子伦（共凯欣）、威与妻子妖（卢宛茵），长子 发（周星驰）、幼子骞（李家声）被逼同住一屋，发生了不少趣事。威与杰势成水火，但他俩的至亲却发展出密切关系 “伦与妖一见如故，成为闺中好友；伦的生意伙伴 娴（陈嘉仪）竟是杰的情妇；骞恋上了杰的私生女，即其堂妹 薏（罗明珠），关系错综复杂，最终如何解决？后威与杰因遗产问题而对簿公堂，不欢而散。直至威发觉杰被骗，两人的关系才有所突破 … …

周星驰初拍，

吴君如斗气斗搞事，

拼出爱火花！

《斗气一族》(英语:My Father's Son)是香港电视广播有限公司制作的时装电视剧。由周星驰，吴君如两大搞笑红星领衔主演，珍藏无线经典，留住真挚回忆，不容错过！

雨(邓仁威) 卢宛茵(李小娇)

周星驰(邓家发)

吴君如(陈初一)

刘丹(邓仁杰)

黄凯欣(爱伦)

李家声(邓珏骞/阿出)

罗明珠(钟意)

曾近荣(钟直)

夏萍(妹姐)

梅小惠(朱巧莹)

吴国敬(SANDY)

陈嘉仪(钟娴)

黄一飞(娇兄李小川)

梁葆贞(七婶)

俞明(九叔)

韦以茵(JANET)

何贵林(ROBET)

谭一清(侯议员)

吴启明(侯少爷)

白文彪(小麒麟)

余慕莲(牌友)

廖丽丽(美容院前老板)

林家栋(商场路人)

杨泽林(黑社会头子)

刘嘉玲(客串自己)

麦长青(发型师)

黎耀祥(邓珏骞同学)

黄德斌(首饰店售货员)

雷宇扬(超市员工)

林文龙(打手)