佛 陀 Buddhaa (2013)

又名: Buddha: Rajaon Ka Raja

评分:豆瓣 9.5,IMDb 7.9

导演: B. K. Modi

编剧: 普拉卡什·卡帕迪亚 / Gajra Kottary / Punit Shukla

主演: Himanshu Soni、

Kabir Bedi 、Sameer Dharmadhikari、

Mayank Arora、

Jagat

类型: 剧情 / 历史

官网: www.zeetv.com/shows/buddha/

国家: 印度

首播: 2013-09-08

集数: 55

单集片长: 45分钟

IMDb 链接: tt3433480

This series is a biography of Siddharta Gautama, the great Indian sage and founder of Buddhism.

剧中故事以佛陀的生活为基调,表现了悉达多王子如何变成佛陀的一段经历,摩耶夫人这一角色原定由 Samiksha Singh 出演,后改为 Deepika Upadhyay,主角佛陀由 Himanshu Soni出演,而出演悉达多·乔答摩的妻子一角的是入围2010年度印度小姐前十名的 Kajal Jain,很早以前,Ashutosh Gowariker 就想和 Shekhar Kapur 合作一部关于佛陀的电视连续剧。

佛陀 Rajaon Ka Raja(号称佛陀——万王之王)是 Zee TV 和印度电视台的一部历史剧,该剧由B.K.莫迪出品,Spice Global公司冠名赞助,该剧制片人Ridwana Khan非常富有创造力。 这部电视剧于2013年9月8日星期日上午 11:00 开始在 Zee TV 和印度电视台热播。Kabir Bedi 担任主演,扮演宣告乔答摩佛陀到来的圣人,Asita Muni 配演。