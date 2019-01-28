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蜀山降魔传

又名: The Legend of Zu

评分: 豆瓣 2.7，IMDb 4.0，时光网未收录

导演：朱凌锋

编剧: 林荣黛 / 孙竞争

主演: 吴卓羲 / 李熹子 / 李亚男 / 赵闪闪

类型: 动作 / 爱情 / 武侠

上映日期: 2018-08-05(中国大陆)

片长: 84分钟

IMDb 链接: tt8586880

烽烟四起，烟沙弥漫，仙魔两族相对而立，杀意冲天。 两族对战，死伤无数，圣母梵天以己身为祭，封印魔族，终止了一切。仙族虽胜却几近覆灭，昆仑掌门玉清子也为救小弟子而死，惨胜之后，三界恢复平静，两门以休养生息。而那个被救的小弟子萧何，却在五百年后，众人意料之内的不学无术又在众人意料之外地有了成长。

五百年，修仙无岁月，三界平静多年，只偶尔有小妖出没，萧何带着几个徒弟过着有事收收妖，没事和峨眉女弟子原幼清谈谈地下恋情的闲散生活。直至一日，已经身死的玉清子出现在萧何面前时，阴谋拉开，并且一切都偏离了原本，变得危险且无法控制。

蜀山降魔传 The Legend of Zu

编号：SJBD-3548A，镜像 完成

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音轨：粤语DD-HD 5.1，国语DD-HD 5.1

字幕：英 中简 中繁

花絮：预告片

吴卓羲，李亚男领衔新一代蜀山剑侠传奇，神魔再战、斗破苍穹，奇幻、宏大的仙魔世界，凌厉炫酷的武打动作，引人入胜的故事情节

《蜀山降魔传》是由朱凌锋执导，吴卓羲、李熹子、赵闪闪、李亚男领衔主演的网络电影。该片主要讲述了盘古初开，以昆仑派和峨眉派为首的正道和魔主玄天为首的道邪之间的正邪大战。该片于2018年8月5日在爱奇艺上映。

蜀山降魔传 The Legend of Zu

编号：SJD9-10379A，未收

配置：镭射港3区首发正式版+官方5.1国粤语+官方中英文字幕+精彩预告

音轨：粤语5.1-448 国语5.1-448

字幕：英 中简 中繁

花絮：预告片