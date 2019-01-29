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济公 濟公 (1993)
又名: 降龙罗汉与济颠 / The Mad Monk
评分: 时光网 6.8，豆瓣 7.1，IMDb 6.3
编剧: 邵丽琼
主演: 周星驰、张曼玉、吴孟达、
黄秋生、梅艳芳、苑琼丹、
卢海鹏、黄一飞
类型: 喜剧
国家: 中国香港
语言: 粤语
上映: 1993-07-29(香港)
片长: 89分钟
IMDb 链接: tt0106538
凭借鬼马机智巧妙安排一番后，济公与三人建立了良好的关系，而最终，九世乞丐与大盗被济公感化作出为他人牺牲之举，伎女更是一往情深爱上他，令他开始为是否自动放弃神仙身份留在凡间而烦恼。
周星驰作品：济公、大内密探零零发、审死官，WDVD-D5 ：
现在看来，杜琪峰与90年代的周星驰恐怕在风格上没有什么共同的地方，然而这两位在当今香港呼风唤雨的人物在当时也有过两次合作，他们在92年的第一次合作《审死官》就为周星驰带来第一个影帝的头衔：亚太影展最佳男主角。《济公》是93年他们的二度合作。全片体现了杜琪峰流畅的导演手法，程小东对神怪武打动作的处理也具水准，93年星爷自如的表演，与老搭档吴孟达的默契配合，张曼玉与黄秋生在片中担任的两大配角也很有极端色彩——九世妓女和九世乞丐。虽然影片拍得真挚感人，并显示出周星驰向精神内涵方向转化的趋势，但票房并不理想。
编号：SJBD-2575A ，镜像完成
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