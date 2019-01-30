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周星驰作品：济公、大内密探零零发、审死官，

WDVD-D5，未做镜像，碟出 ：

大内密探零零发 大內密探零零發 (1996)

又名: 鹿鼎大帝(台) / Forbidden City Cop / Dai lap mat tam 008

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.7，IMDb 7.0

导演: 谷德昭 / 周星驰

编剧: 劳文生 / 谷德昭 / 周星驰

主演: 周星驰、刘嘉玲、李若彤、

罗家英、张达明、刘以达、

李力持、江欣燕、苑琼丹、

朱咪咪、袁祥仁、袁信义、

植敬雯、谷德昭、文隽、

黄老邪、黄一飞、欧锦棠、叶伟信

类型: 喜剧 / 动作 / 爱情

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1996-02-16(香港)

片长: 89分钟

IMDb 链接: tt0116014

零零恭、零零喜、零零发（周星驰 饰）、零零财是宫廷四大高手，专职保卫皇帝（张达明 饰）的安全。虽号称四大高手之一，零零发实际上只会搞些小发明完全不会武功，某次因为未完成皇帝交办的捉拿江湖四大怪杰的任务，他被开除出宫。回家后，零零发开了一家妇科诊所，时常会用一些小发明讨得老婆（刘嘉玲 饰）心花怒放，日子也算怡然自乐。

金国以 “天外飞仙” 尸体为由将皇帝从宫中骗出，并伺机杀死了紧跟皇帝的三大高手，关键时刻，零零发用他发明的 “直升机” 和 “机关枪” 救皇帝一命。不死心的敌手随后派来名伎 琴操（李若彤 饰）引诱零零发，零零发与老婆将计就计演起双簧。

大内密探零零发 + 大内密探之零零性性

编号：U-0371

大内密探零零发





编号：U-0371

配置：日2版+港3版

音轨：粤语DD5.1-384K、粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K、

粤语评论DD2.0-192K、日语DD2.0-192K

字幕：中文1-2、中文评论1-2、英文、评论双显、中英双显

片长：89分钟

发行：中国星娱乐

大内密探零零发





编号：VS-1958

配置：香港三区2010全新数码修复DTS-ES收藏版+首次曝光幕后花絮+预告片

音轨：粤语DD5.1-384K、粤语DTS-ES 5.1-768K、国语DD5.1-384K

粤语评论DD2.0-192K、日语DD2.0-192K

字幕：中文、英文

片长：88分钟

发行：中国星娱乐

大内密探零零发

编号：SJ-1991A ，未收

配置：港3区DTS全新数码修复收藏版+日2+官方5.1国粤配+中文评论字幕+完整花絮

音轨：粤语5.1-384 粤语DTS5.1-768k 国语5.1-384k 日2.0-192k 粤语评论-192k

字幕：中 英 法 中评论 中双显

虽然是模仿007的开头，但这部古装戏其实和007系列没什么关系，仍一力秉承了周星驰的喜剧风格。从片中大小噱头来看，星爷肯定对这部影片灌注了不少心血，甚至寄望很高。如片头的 “紫禁之巅” 的一段 “大话小凤”，从一开始就有个 “碰头彩”，再有零零发的种种发明，搬演解剖外星人，最后的 “奥斯卡颁奖” 等等，都是大有可为的精巧设计。可惜的是这些古怪零碎太多了，其实只要拿出一样大做文章，都能十分精彩，但太多的堆砌反而事倍功半。最关键的失败之处还在剧本，前后两段虽然都是关于 “无相神君”，但脱节现象严重，仿佛两个不相关的故事硬拼在一起的。此时的星爷可能是太注重设计精彩的 “小节”，而忽略了整体的效果。不管怎么说，作为一部完整的电影，《大内密探》并不算成功，但作为星爷的一个主题小品集还说得过去。应该说，星爷的个人表演并不逊于他稍早的几部代表作，留下了几个经典级的段落。最有意思的是结尾前，一段模仿奥斯卡颁奖的场面中，星爷对于没能领到奖项抱怨。罗家英教训星爷：你表情生硬动作浮夸。星爷的回答很有点自我辩护的味道：“那是世人对我的看法。” 不知道星爷说这话的时候是不是真的有底气。

大内密探零零发 Forbidden City Cop

编号：ALBD-029《周星驰作品集》，32BD -1，已收，镜像完成

4GBD25C 7429 ，未收

音轨：粤 True-HD7.1、国 DD5.1、日 DD2.0、粤导 DD2.0

字幕：中繁/英/中简/法/中导

保留：全部花絮内容，附高清中文字幕