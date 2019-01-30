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大内密探零零发 + 大内密探之零零性性

编号：U-0371

大内密探之、零零性性 (1996)

又名: Yu Pui Tsuen III

评分：豆瓣 5.7，IMDb 5.5

导演: 黎继强

编剧: 黎继强

主演: 徐锦江 / 黄一飞 / 杨玉梅 / 关宝慧

类型: 剧情 / 晴色

国家: 中国香港，

语言: 粤语

上映: 1996-08-10(香港)

IMDb 链接: tt0118208

明朝大内密探零零零，惧妻如虎，一心为国效忠；可惜在其卧底生涯中，从没被委派任务。妻子雪儿，鬼谷子后人，略懂占卜皇相，触觉敏锐，略带神经质。一日，零零零被上司 李义派往伎院 “迎春阁” 内，调查春药害人一事，零认为大材小用，迫于无奈答应，返家告之雪，雪大发雷霆，认为事非同小可，即替零占卜问卦，得悉此行略带风险，零苦苦哀求，雪才应允其出征。

零苦思之下，终以作《玉蒲团》一书为名，留在院内，芳得悉有外人混入，决往问个究竟，零欲辩难辩，终允书中女主角以芳为名，才可脱身。

零在 “迎春阁” 内，又要讨好众人，又要写下众人的犯罪证据；又要面对珠、云的友惑；又要担心雪随时因问卦不利的撞来；又要面对上司的压力，忙得不可开交，有甜、有苦、有血有泪。

大内密探零零性性

编号：U-0371

配置：港3版

音轨：粤语DD2.0-384K、国语DD2.0-192K、

粤语评论DD2.0-192K、日语DD2.0-192K

字幕：中文1-2、中文评论1-2、英文、评论双显、中英双显

片长：89分钟

发行：中国星娱乐