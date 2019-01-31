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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1992 杜琪峰·审死官，周星驰 威龙闯天关，梅艳芳、吴家丽 古装戏精彩！

雄霸天下 发布于：

                                                                                       —— 图文整理自网络

 

周星驰作品：济公、大内密探零零发、审死官，

                      WDVD-D5，未做镜像，碟出 

 

 

审死官  審死官 (1992)

 

又名: 威龙闯天关(台) / Justice, My Foot!

评分：时光网 ，豆瓣 ，

导演: 杜琪峰

编剧: 邵丽琼

主演: 周星驰、梅艳芳、吴家丽、

       吴孟达、秦   沛、梁家仁、

       苑琼丹、黄一飞、朱咪咪

类型: 喜剧 / 古装

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1992-07-02(香港)

片长: 102 分钟

IMDb 链接:  tt0105385

 

　　宋世杰（周星驰 饰）是一个清朝时期的著名大状，他出色的口才及能力让他敢于批评衙门的大官，也为很多人伸冤。就算他不满当时官场的腐败黑暗，但他还是收了不少贿赂，部分还是昧心钱，都报应在了自己的儿子上，十多个儿子都养不大。妻子（梅艳芳 饰）为了腹中的孩子，断然要求他就此封笔，不可再做大状。虽然宋世杰极其不愿意，还是答应了妻子的要求。妻子遇到了满肚冤情的寡妇（吴嘉丽 饰），处于对女人的同情，她要求丈夫宋世杰为这名寡妇打官司，因此宋世杰又被迫重出江湖。在为寡妇伸冤的过程中，他再次看到了官场的黑暗，还差点抄家、送命……

 

 

       这碟收过VCD、周星驰5K 套装 :

 

 

     杜琪峰以旧瓶新酒的方式，翻拍了经典粤剧《审死官》，通过民间状师形象为周星驰的无厘头风格找到最佳的注解点，这是一部很容易令所有形象都淹没在星爷光彩下的电影，但梅艳芳以刁蛮、善良、直爽而武艺超群的设计令她游刃有余地与星爷平分秋色，成为第一个没有沦为花瓶形象的 “星女郎”。总体来说这是非常好看的一部片子，奠定了周星驰古装戏的基础。周星驰的才华第一次得到比较完整的显露，不过称自己的女儿是 “小鸡套” 的说法值得商榷。

 

    本片荣获得当年度十大卖座影片第一名，星爷还赢得了亚太影展的最佳男主角。

 

 

审死官+赤脚小子 ，U-1416 ：

 

 

 

ALBD-029《周星驰作品集》，32BD -1，已收，镜像完成：

 

 

 

 

 

审死官 Justice, My Foot(1992)

7 .2

审死官(1992)

影评(76)

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标签：
杜琪峰 周星驰 梅艳芳 吴家丽 吴孟达 梁家仁
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