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冰封侠：时空行者 (2018)

又名: 冰封侠：时空大战(港) / 冰封：永恒之门 /冰封2：回到未来 /

The Frozen Hero II / Frozen: Eternity's Gate / Iceman 2

评分：时光网 5.4，豆瓣 2.6 ，IMDb 3.8，个评 7.2

导演: 叶伟民

编剧: 文隽

主演: 甄子丹 / 黄圣依 / 王宝强 /

任达华 / 喻亢 / 江疏影 / 仓田保昭 /

鲍起静 / 林雪 / 庄思敏 / 胡明 / 吴俊余 / 王文绮

类型: 动作 / 奇幻

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 2018-11-02(中国大陆)

片长: 87分钟

IMDb 链接: tt2993848

明朝大将军贺英利用时空金球终于重返明朝，与锦衣卫兄弟萨獒获悉了倭寇和朝廷奸党之间足以倾覆皇权的密谋，绵延400年的惊天危机一触即发。贺英也在红颜知己小美的帮助下开始了抗倭锄奸和保护族人的战斗。

冰封侠：时空行者 Iceman: The Time Traveler

编号：SJBD-3726A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享镭射港A区首发正式版，原版绝无压缩原汁原味视频，

特别穿梭时空杜比TrueHD 5.1高清无损国粤语，官方中英文字幕，

集成独家幕后花絮内容并附全程官方中文字幕

音轨：粤语DD-HD 5.1 国语DD-HD 5.1

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、制作特辑

2、音乐MV

延续第一集未完的结局 穿越时空，誓阻奸臣谋朝篡位，其实老版《急冻奇侠》挺经典的，这新版、这演员阵容，也不知道为啥就拍成这样了……

冰封侠：时空行者 Iceman: The Time Traveler

编号：SJD9-10542A

配置：独家镭射港3区首发正式版+官方5.1国粤语+官方中英文字幕+独家花絮

音轨：粤语5.1-448 国语5.1-448

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、制作特辑（左进）

2、音乐MV（上进）

香港顶级动作巨星甄子丹向来是商业动作电影的金牌保证，既拥有超强的票房号召力，硬桥硬马的 “甄功夫” 也是行业制作的标杆。而王宝强作为内地一线的电影男星，也一向是电影市场的宠儿，个人累计票房几十亿。以往王宝强的喜剧作品给人印象深刻，但自幼习武的他一直也有着出演动作片的心愿。当 “宇宙最强” 甄子丹遇上 “少林宝强” ，二人一拍即合。