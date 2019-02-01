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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1991 左颂升·新精武门1991，想不笑都难：周星驰 钟镇涛 张敏 元奎 成奎安 刘镇伟！

雄霸天下 发布于：

                                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

新精武门1991 新精武門1991 (1991)

 

又名: 新精武门一九九一 / Fist of Fury 1991

评分：时光网 6.8，豆瓣 7.0，IMDb 6.7

导演: 左颂升

编剧: 刘镇伟 / 何东

主演: 周星驰、钟镇涛、张敏、陈百祥、

        元奎、尹扬明、 成奎安、刘镇伟

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1991-03-23(香港)

片长: 96 分钟

IMDb 链接: tt0103296

 

　　从小右臂就具神力的大陆青年 刘晶（周星驰 饰）来港不久便接连遭遇倒霉事，先是钱包被偷，而后行李也遭人抢劫，不过也因此结识放荡不羁的 潇洒（钟镇涛 饰）。刘晶四处寻找工作，却迟迟未定，甚至还卷入黑帮斗争之中。走投无路之际，刘晶和潇洒决定参加散打比赛，更阴差阳错拜入具有黑社会性质的赵东拳馆。在黑社会师傅（成奎安 饰）的带领下，二人随同前去夜袭霍家拳馆的霍环师傅，籍此机缘，刘晶得以拜入霍师傅门下。二人都对师傅的女儿 嘉敏（张敏 饰）存有好感，也由此闹出不少笑话。然而门下大师兄（尹扬明 饰）嫉恨刘晶，设计陷害，致使刘晶被逐出师门。他的未来将何去何从……

 

 

 

 

 

新精武门1991 Fist Of Fury 1991

 

编号：SJ-3748A ，镜像完成

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

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音轨：粤语THD5.1 国语THD5.1 粤语2.0-192 国语2.0-192 泰语2.0-192K

字幕：中繁 中简 英 泰

花絮：预告片

 

 

      本片描述的是周星驰遇上小偷钟镇涛，二人四处找工作，又误入黑社会。终于拜师学武，却又因与大师兄同时爱上师父之女张敏，被陷害而给逐出师门。这些情节不外刻意制造冲突，投机和低俗的姿态使人侧目，本片一场自由搏击大赛，周以为自己害死师父，甘愿捱打至重伤，血流披面却还要爬起来，充满强烈的虐待和被虐待的意味。周所演的人物几乎都是人格分裂的，正经和无赖，纯情又猥琐，共治一炉，喜怒哀乐的表情和动作的转变急速和突然。

 

 

 

 

 

新精武门1991 Fist Of Fury 1991

 

编号：SJD9-10576A 

配置：美亚港3+独家华娱港A区首发数码修复版高清重编码视频+绝版泰3+

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字幕：中繁 中简 英 泰

花絮：预告片

 

 

 

 

     周星施在里面是个从大陆过去的草根，有正义感的一个小人物，右拳一发挥，就力大无比，是天生的。搞笑的地方很多，里面增加了钟镇涛的表演，感觉新鲜。特别是钟镇涛在里面那个被打了很多拳后，还是屹立不倒的神情，让人不得不笑啊。

 

     经典镜头：

1、周星施穿得西装革履，被几个老人骗去银行抢 … … 抢少女的贞操。

2、鸡婆说她会吹箫，周说他也会，还得奖，说完，就从身上拿出一箫吹了起来，那女的骇然。

 

 

 

 

     影片的故事框架与《赌圣》和《龙的传人》几乎看不出什么两样。都是讲一个天生绝技而又憨笨可笑的土包子，这次只是将赌术、球术换成了武术而已。而影片也保持住了前几部的水准。其中星星与潇洒哥的口水大战，脚趾板的二龙戏珠，向师父展示拳力等几段都很有料。

 

 

 

 

 

     说是《新精武门》，其实还不是星爷又一部草根作品。一个少年英雄，右臂天生神力，几经周折拜师学艺，最后成了擂台冠军，抱得美人归。而最有意思的是主角的学艺过程，四个糟老头一心培养他去争夺奖金，而且传授的 “绝艺” 竟然全是韦爵爷的拿手绝活。片子想不笑都难。但这毕竟还是1991年的作品，处处透出表演风格的不够成熟和落后的时代感。

 

 

 

 

 

 

新精武门1991 Xin jing wu men 1991(1991)

6 .8

新精武门1991(1991)

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标签：
周星驰 钟镇涛 张敏 元奎 成奎安 刘镇伟
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