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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1992 陈嘉上·武状元苏乞儿，徐少强迫害丐帮行刺皇上，周星驰任丐帮帮主救驾“奉旨乞食”，吴孟达 张敏！

雄霸天下 发布于：

                                                                                        —— 图文整理自网络

 

 Q-1792 港三得利封套 ：

 

 

武状元苏乞儿 (1992)

 

又名: King of Beggars

评分：时光网 7.3，豆瓣 ，IMDb 6.9

导演: 陈嘉上

编剧: 陈建忠 / 陈嘉上

主演: 周星驰、张敏、吴孟达、

       徐少强、林威 / 陈百祥、

       郑丹瑞、苑琼丹、陈慧仪

类型: 喜剧 / 动作 / 武侠 / 古装

制片国家/地区: 香港

语言: 粤语

上映: 1992-12-17(香港)

片长: 96分钟(台湾) / 101分钟(香港) / 93分钟(英国)

IMDb 链接: tt0100963

 

　　广州提督之子 苏灿（周星驰 饰）在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人赵无忌（徐少强 饰）四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的 如霜（张敏 饰）的暗中帮助下，传功长老选中苏灿为丐帮接班人，传以打狗律法要诀。苏灿学艺成功后，成为新任帮主，开始团结各地丐帮会员自强，共同奋力对抗天理教。


     太乙真人欲拥兵自立，预谋在皇帝狩猎之时下手行刺，不料消息走露传到苏灿耳中，及时赶到，救了皇帝，皇帝欲恢复灿官职，灿做惯乞儿，懒得做官，只欲皇帝治好国家，最后皇帝无以为报，赠了一个御赐的乞儿钵给苏灿，底写 “奉旨乞食”。

 

 

 

 

 

武状元苏乞儿

 

编号：Q-1792

配置：英2+港3+花絮

音轨：英语DD5.1、国语DD5.1、

字幕：中文、英文

片长：100分钟

 

 

     清末，广州大将军之子 苏尔哈灿与清官 僧格林沁、赵无忌同时看上了怡红院的 如霜姑娘，3人相争结下仇恨。苏进京赶考武状元，不料总监考官是僧格林沁，比武对手又是僧的侄子，苏艰难取胜，荣登武状元宝座。赵无忌又进谗言，皇上贬苏父子为乞丐。苏被丐帮搭救，当上丐帮帮主，并成为 “降龙十八掌”的继承人。赵无忌欲行刺皇上，苏与赵大战，双方都使出绝招。最后，苏使出 “降龙十八掌”，赵在火中化为灰烬。苏救出皇上和如霜，与如霜结为连理，共享行乞人间的快乐。

 

 

 

 

 

 

武状元苏乞儿 King of Beggars

 

 

编号：ALBD-029《周星驰作品集》，4GBD25C 7427 （未收）

音轨：粤 Dolby TrueHD7.1/国 DD5.1/泰 DD5.1

字幕：中繁（BD自带）/英

花絮：保留全部，附高清中文字幕。

 

 

 

 

 

     当年《武状元苏乞儿》上映时最使人好奇的，是周星驰与陈嘉上在食老本的《逃学威龙2》之后再度合作，会否擦出新火花？事实证明这回确有新的尝试，便是一改周尽情搞笑的作风，惹笑之处更表现他演技的一面，是周对悲喜剧的初步尝试，无厘头风格迈向深层次。连一向夸张的吴孟达与周星驰的几场父子情对手戏也丝丝入扣，显出了二人纯熟的默契并不止于搞笑而已。但严格说来，周星驰这次戏路上的自我突破也未算一击奏功，原因也是多方面的。剧本对角色际遇大起大落的过程转折描写欠细腻是其一，造型未够讨好是其二，但最重要的是为顾及观众反应，开首不能不以招牌形象和戏路出现。这固然可能使观众较易接受其后的转变，但也显得这次尝试小心翼翼。无论如何，周星驰能谨慎地踏出拓阔戏路的一步，总比重复剥削自己好。由陈嘉上掌舵，使本片的趣味也干净一些，制作认真之余还有点角色 “成长” 的主题，不至一味插科打诨。

 

 

 

 

 

香港电影金像奖 (1993；第12届) ，提名：6

 

 

金像奖-最佳影片  陈嘉上 Gordon Chan  

金像奖-最佳导演  陈嘉上 Gordon Chan  

金像奖-最佳编剧  陈建忠 Kin Chung Chan  

金像奖-最佳摄影  钟志文 David Chung  

金像奖-最佳原创电影歌曲奖 黄沾 James Wong、

                                  林子祥 George Lam、顾嘉辉 Joseph Koo  

金像奖-最佳电影配乐奖  顾嘉辉 Joseph Koo  

 

 

 

 

 

 

 

武状元苏乞儿 King of Beggars(1992)

7 .3

武状元苏乞儿(1992)

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周星驰 吴孟达 张敏 徐少强 陈百祥 郑丹瑞 苑琼丹 陈慧仪
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