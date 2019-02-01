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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1995 刘镇伟·回魂夜，整鬼专家周星驰巅峰喜剧，莫文蔚难得SB邵氏鬼片！

雄霸天下 发布于：

                                                                                     —— 图文整理自网络

 

欧宝 《师兄撞鬼+回魂夜》，碟出，未留镜像：

 

 

回魂夜 (1995)

 

又名: 整鬼专家 / Out of the Dark

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.8，IMDb 7.0

 

导演: 刘镇伟

 

编剧: 刘镇伟

主演: 周星驰、莫文蔚、梁家仁、

       黄一飞、李力持、谭淑梅、侯焕玲

类型: 喜剧 / 恐怖 / 奇幻

国家: 香港

语言: 粤语 / 福建话

上映: 1995-07-06

片长: 82分钟

IMDb 链接: tt0113356

 

 

　　一场阴差阳错的谋杀案，牵连了一栋大厦里多个无辜的人。 

 

 

　　失恋女（莫文蔚饰）在七月半被男友抛弃，于是把自己关在房里，不断往楼下扔东西发泄。两个心怀鬼胎的保安也在此时酝酿打劫大厦的计划。一对夫妇突然间不见了儿子，遂请求保安队长（李力持饰）帮忙。队长进入二人家中却发现了另一桩与死去老妇有关的凶案。而此时失恋女发现了站在楼道口对着一盆花说话的神秘黑衣人（周星驰饰）。队长发现了夫妇谋杀老母亲的事实，遂被追杀。而此时老母亲的鬼魂前来索命终被黑衣人制服。而夫妇也最终被黑衣人制服后坠楼身亡。含恨的厉鬼就要来索命，牵连该事件的若干人无奈之下只有与神秘的黑衣人合作......

 

 

 

 

 

 

     这是一部刘镇伟别有怀抱的作品。《大话西游》的票房低迷，刘镇伟认为自己辜负了朋友周星驰的重托，于是回头拍起自己出道时驾轻就熟的鬼片。里面那个天才的捉鬼专家被所有人视为神经病，自然是刘本人的夫子自道。至于模仿《这个杀手不太冷》云云，不过是影片的一点调味剂而已。《回魂夜》带有刘镇伟作品一贯的荒诞感，当周星驰一班人带上纸做的帽子之后，居然真的在高楼大厦之间遨游飞翔，让我们这些生活在现代都市里，早已丧失童心想象的观众为之动容。

 

     影片结尾，周星驰还魂后到阳间与莫文蔚相会，摘下戴了九十分钟的墨镜（顺便说说，墨镜在刘镇伟的电影里成为一个符号，是隐藏内心感情的盾牌），不掩沧桑坦然一笑：“真是不好意思，朋友多 应酬也多，所以回来晚了。你今天真漂亮。” 此刻这个玩世不恭的男子显得如此温存。经过《国产零零七》、《大话西游》和《回魂夜》的锤炼，周星驰终于熟了。

 

 

 

 

回魂夜

 

编号：LS-1097

配置：港3+泰3+日2周星驰 “1:99” 短片

音轨：国语DD2.0、粤语DD2.0、泰语DD2.0

字幕：英文、中文、日文、泰文

片长：79分钟

 

 

 

 

 

回魂夜 Out of the Dark

 

编号：SJ-1010A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独家洲立港A区2015首发数码修复版，特别惊魂国粤语LPCM 2.0双无损原音，

        官方中英文字幕，保留完整幕后花絮并附全程官方中文字幕。

音轨：粤语LPCM2.0 国语LPCM2.0

字幕：中繁 英文

花絮：1、预告片

        2、幕后花絮

        3、剧照

 

 

      周星驰经典展露个人风格巅峰喜剧，蓝光首度面世，重新辑录幕后花絮及剧照，喜剧之王破格神作高清大复活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回魂夜 Out of the Dark(1995)

7 .3

回魂夜(1995)

影评(169)

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标签：
刘镇伟 周星驰 莫文蔚 梁家仁
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