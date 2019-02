—— 图文整理自网络

回魂夜 (1995)

又名: 整鬼专家 / Out of the Dark

评分:时光网 7.3,豆瓣 7.8,IMDb 7.0

导演: 刘镇伟

编剧: 刘镇伟

主演: 周星驰、莫文蔚、梁家仁、

黄一飞、李力持、谭淑梅、侯焕玲

类型: 喜剧 / 恐怖 / 奇幻

国家: 香港

语言: 粤语 / 福建话

上映: 1995-07-06

片长: 82分钟

IMDb 链接: tt0113356

一场阴差阳错的谋杀案,牵连了一栋大厦里多个无辜的人。

失恋女(莫文蔚饰)在七月半被男友抛弃,于是把自己关在房里,不断往楼下扔东西发泄。两个心怀鬼胎的保安也在此时酝酿打劫大厦的计划。一对夫妇突然间不见了儿子,遂请求保安队长(李力持饰)帮忙。队长进入二人家中却发现了另一桩与死去老妇有关的凶案。而此时失恋女发现了站在楼道口对着一盆花说话的神秘黑衣人(周星驰饰)。队长发现了夫妇谋杀老母亲的事实,遂被追杀。而此时老母亲的鬼魂前来索命终被黑衣人制服。而夫妇也最终被黑衣人制服后坠楼身亡。含恨的厉鬼就要来索命,牵连该事件的若干人无奈之下只有与神秘的黑衣人合作......

这是一部刘镇伟别有怀抱的作品。《大话西游》的票房低迷,刘镇伟认为自己辜负了朋友周星驰的重托,于是回头拍起自己出道时驾轻就熟的鬼片。里面那个天才的捉鬼专家被所有人视为神经病,自然是刘本人的夫子自道。至于模仿《这个杀手不太冷》云云,不过是影片的一点调味剂而已。《回魂夜》带有刘镇伟作品一贯的荒诞感,当周星驰一班人带上纸做的帽子之后,居然真的在高楼大厦之间遨游飞翔,让我们这些生活在现代都市里,早已丧失童心想象的观众为之动容。

影片结尾,周星驰还魂后到阳间与莫文蔚相会,摘下戴了九十分钟的墨镜(顺便说说,墨镜在刘镇伟的电影里成为一个符号,是隐藏内心感情的盾牌),不掩沧桑坦然一笑:“真是不好意思,朋友多 应酬也多,所以回来晚了。你今天真漂亮。” 此刻这个玩世不恭的男子显得如此温存。经过《国产零零七》、《大话西游》和《回魂夜》的锤炼,周星驰终于熟了。

