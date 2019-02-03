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星际穿越 Interstellar (2014)

又名: 星际启示录(港) / 星际效应(台) / 星际空间 /

星际之间 / 星际远航 / 星际 / Flora's Letter

评分：时光网 8.8，豆瓣 9.2，IMDb 8.6，个评 6.6，

No.18 豆瓣电影Top250

导演: 克里斯托弗·诺兰

编剧: 乔纳森·诺兰 / 克里斯托弗·诺兰

主演: 马修·麦康纳、安妮·海瑟薇、杰西卡·查斯坦、

卡西·阿弗莱克、迈克尔·凯恩、马特·达蒙

类型: 剧情 / 科幻 / 冒险

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2014-11-12(中国大陆) / 2014-11-07(美国)

片长: 169分钟

IMDb 链接: tt0816692

官方小站: 《星际穿越》电影专题

近未来的地球黄沙遍野，小麦、秋葵等基础农作物相继因枯萎病灭绝，人类不再像从前那样仰望星空，放纵想象力和灵感的迸发，而是每日在沙尘暴的肆虐下倒数着所剩不多的光景。在家务农的前NASA宇航员库珀（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）接连在女儿墨菲（麦肯吉·弗依 Mackenzie Foy 饰）的书房发现奇怪的重力场现象，随即得知在某个未知区域内前NASA成员仍秘密进行一个拯救人类的计划。

多年以前土星附近出现神秘虫洞，NASA借机将数名宇航员派遣到遥远的星系寻找适合居住的星球。在布兰德教授（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）的劝说下，库珀忍痛告别了女儿，和其他三名专家教授女儿 艾米莉亚·布兰德（安妮·海瑟薇 Anne Hathaway 饰）、罗米利（大卫·吉雅西 David Gyasi 饰）、多伊尔（韦斯·本特利 Wes Bentley 饰）搭乘宇宙飞船前往目前已知的最有希望的三颗星球考察。

他们穿越遥远的星系银河，感受了一小时七年光阴的沧海桑田，窥见了未知星球和黑洞的壮伟与神秘。在浩瀚宇宙的绝望而孤独角落，总有一份超越了时空的笃定情怀将他们紧紧相连……





星 际 穿 越

编号：SJBD-1049A，2BD，洗版；加法2及泰3素材

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享华纳港A区双碟豪华限量版，

集成独家Best-Buy独享派拉蒙美A区三碟豪华版、自带日语素材华纳英B区三版蓝光精华，

非常效应DTS-HD 5.1高清无损原音，港A区自带高码5.1公映国配，

官方中英法西日韩泰印尼字幕，

碟二原版完整幕后花絮悉数保留，

更独家集成Best-Buy独家碟3花絮内容及荣耀殿堂奥斯卡得奖片段，

悉数尽附独家中文字幕（除独家花絮内容外俱为官方中文字幕）。

音轨：英DTSHD5.1/法5.1-384/西5.1-384/国5.1-640/日5.1-384/泰5.1-384

字幕：英/法/西/中简/中繁/中繁/日/韩/泰/印尼

碟一花絮：《星际穿越》最终想法 6:02

碟二花絮：1、《星际穿越》中的科学 50:20

2、策划《星际穿越》之旅 7:49

3、库珀农场的生活 9:43

4、沙尘暴场景拍摄 2:39

5、机器人塔斯和凯斯 9:27

6、《星际穿越》的宇宙之声 13:40

7、航空服的设计 4:31

8、太空微缩模型 5:29

9、永恒号太空船的设计 9:24

10、飞船和登陆舰的设计 12:20

11、冰岛拍摄集锦：米勒的星球/曼恩的星球 12:42

12、零重力模拟 5:31

13、天体标识 13:22

14、穿越所有维度与时间 9:02

15、最后的想法 6:02

16、《星际穿越》好莱坞焦点报告 26:13 (Best-Buy独家)

17、荣耀殿堂：奥斯卡最佳视效奖 3:00 (独家)

终于，在2019-2-2 春节前夕，看了这部神作，可惜不太感冒，片子太长，没有节奏感，视觉冲击力方面木找到感觉，所幸，片尾少父老女的生死离别，既感动又温馨，而马修·麦康纳不顾一切，径自加上飞船去营救安妮·海瑟薇，这两段几分钟的感情戏，算是最感人了。收碟 SJBD-1049A，2BD，6.6/10 。

花 絮 ：

1、乔纳森与克里斯的一位叔叔是工程师，参与制造过用在阿波罗计划飞船上的零件，

他曾经给诺兰兄弟俩寄去一些录有火箭升空的超级8电影。

2、由于诺兰讨厌蓝幕的个性，剧本真的种植了500英亩的玉米地。

3、“墨菲” 的角色在乔纳森·诺兰的剧本中原先是个男孩，在电影中被改成了女孩。

4、影片中主人公女儿的名字墨菲来自著名的“墨菲定律”，这条定律的核心是：

“事情如果有变坏的可能，不管这种可能性有多小，它总会发生”。

5、马修表示自己没有试镜，只是到诺兰家跟导演聊了三小时，惺惺相惜。

一周后，读过剧本，便确定加盟。

6、诺兰这样解释创作初衷，“小时候，成为一名宇航员是最崇高的梦想和最终极的野心。我怀念

对不断探索和向着银河最深处前进的坚持。希望我们这次能够开启 ‘向外延伸’ 的新时代。”

7、物理学家基普·索恩在1997年产生了把 “虫洞” 拍摄成一部电影的想法，他的理论影响了在

这一年推出的科幻影片《超时空接触》。

8、一开始，史蒂文·斯皮尔伯格有意执导本片，2007年他邀请克里斯托弗·诺兰的弟弟乔纳森

编写剧本。6年之后，克里斯托弗·诺兰接手本片，但最终的剧本已经与乔纳森创作的版本

有着很大区别。

9、诺兰的长期合作伙伴传奇影业与老东家华纳公司分道扬镳，为了得到投资本片的机会，传奇

放弃了参与《超人大战蝙蝠侠》的计划。

10、电影拍摄期间曾使用假名《芙萝拉的信》，芙萝拉是诺兰女儿的名字。他之前作品的假名

包括罗伊的初吻(黑暗骑士)、奥利弗之箭(盗梦空间)以及马努斯·雷克斯(黑暗骑士崛起)，

里面也都是他孩子的名字。

11、本片使用 35mm胶片和70mm胶片IMAX 两种格式拍摄，并且以胶片和数字两种格式分别

在影院上映。

12、《星际穿越》是最后一部使用70mm胶片拍摄的IMAX商业电影。

13、在2013年四个月的拍摄过程中，诺兰继续融合CGI技术和实地拍摄法：加拿大的阿尔伯塔，

主要充当饱受蹂躏的地球；冰岛的荒地则被当做另一个充满水的星球。

14、在洛杉矶打造蝙蝠洞的地方，诺兰搞了一个完全密闭的太空舱，灵感来自NASA设计。

15、演员们在看向窗外时不必假装看到了太空：诺兰在片场周围设置了环绕型巨幕，上面展示着

黑洞和不断旋转着的星星。

16、安妮.海瑟薇曾为TDKR里的猫女角色训练了四个月，诺兰向她保证她无需在本片拍摄过程中

经历极其严苛的训练，但是她压根不信。

17、这是诺兰所有作品中时长最长的一部，总共169分钟。

18、《星际穿越》上映前举办私人观影会，李安、史蒂夫·麦奎因、埃德加·赖特、克里斯·洛克、

杰克·吉伦哈尔、亿万富翁罗纳德·佩雷尔曼、著名天文学家奈尔·德葛拉司·泰森等人。

19、《星际穿越》时长169分钟，拍摄成本为1.65亿美元，这意味着里面每一分钟的镜头造价为

97.6万美元。

20、名导昆汀看完本片后拼命点赞，称赞诺兰带来了非常不一样的东西，“那种人们通常会想要

从俄罗斯导演安德烈·塔科夫斯基和美国导演泰伦斯·马力克影片能够找到的东西，而不是在

一部科幻影片中。”

奥斯卡金像奖 (2015；第87届) ，获奖：1， 提名：4

获奖

·奥斯卡奖-最佳视觉效果 Scott R. Fisher 、保罗·J·富兰克林 Paul J. Franklin 、

Ian Hunter 、安德鲁·洛克利 Andrew Lockley

提名

·奥斯卡奖-最佳音响效果格雷格·兰达克 Gregg Landaker Gary Rizzo Mark Weingarten

·奥斯卡奖-最佳音效剪辑理查德·金 Richard King

·奥斯卡奖-最佳原创配乐汉斯·季默 Hans Zimmer

·奥斯卡奖-最佳艺术指导内森·克劳利 Nathan Crowley 盖瑞·费蒂丝 Gary Fettis

新索蓝光 星际穿越 Interstellar 2014/精装BD50×2:马修 麦康纳/安妮 海瑟薇/杰西卡 查斯坦/幕后花絮/附国配

ISBN：9787799743332

编号：20086593

介质：蓝光BD

碟数：2BD 50G

片长：349分钟

包装：盒装

出版社：中国数字文化集团有限公司 中国录音录像出版总社

出品公司： 美国华纳家庭娱乐有限公司

版权提供：美国华纳家庭娱乐有限公司

发行公司： 上海新索音乐有限公司

配音语言： 英语，普通话，捷克语，波兰语，俄语，等

字幕语言：英文听力辅助字幕，中文，波兰文，俄文，等

音频格式： 英语原声（DTS-HD Master Audio 5.1），普通话配音（Dolby Digital 5.1），

捷克语（Dolby Digital 5.1），波兰语（Dolby Digital 5.1），

俄语（Dolby Digital 5.1），等

屏幕比例：16：9 2.4:1

地区：欧美

画面色彩：彩色

厂牌：华纳

超过三小时的精彩花絮 ：

标绘一场星际旅行——主线、副线和叙事设计

冰岛拍摄集锦：米勒的星球 / 曼恩的星球——在同一国家创造出极大反差的两个世界

天体标识——切合实际的特效带来如真实太空旅行般的错觉

太空微缩模型——寻找适用于电影的大比例模型，以及更多



















