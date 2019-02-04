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百集小品相声经典收藏集

编号：SJBD-WHD，W0361，3BD

配置：HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕

音轨：国语2.0

字幕：中简

《百集小品相声》集合了中国最受观众喜爱的大师级作品，包括赵本山、赵丽蓉、高秀敏、巩汉林、陈佩斯、潘长江、马季、冯巩、牛群等大师的作品。收集了80年代初至08年在央视上播放过的所有小品、相声，全部小品、相声为660集。每部（4集为一部）大约时间为42-58分钟不等。

小品， 名称大致起源于艺术学校和演艺团体。在美术界，一幅简洁的、单纯的小作品称为小品。它本身没有复杂的内涵，只反映事物的一个侧面或现象，表现形式较单一。如国画小品，版画小品，油画小品。在演艺界，通过形体和语言表现一个比较简单的场面或艺术形象的单人表演或组合表演，也称为小品。小品最早是演艺界考试学员艺术素质和基本功的面试项目，一般由录取单位老师现场出题，应试者当场表演。1983年，中央戏剧学院表演系80班的一个观察生活练习《买花生仁的姑娘》，作为一个戏剧小品被搬上了春节联欢晚会，岳红、高倩、丛珊、曹力诸明星们朴实的表演，诙谐幽默的风格赢得了观众、专家、学者的一致好评，从此中央电视台春节联欢晚会有了一个新的艺术形式 “小品”。由于春节联欢晚会的媒介，小品作为不可或缺的独立的节目参与到演出中。其活泼、诙谐的表演形式倍受观众的喜爱。如陈佩斯、朱时茂的小品《吃面》，其滑稽、幽默的形象动作获得了群众的高度赞赏和认可，并直接引发了春晚舞台上的小品表演风潮，具有深远的历史影响意义。受其影响，随后，严顺开、赵丽蓉、宋丹丹、巩汉林、赵本山、范伟、高秀敏、黄宏、郭达、郭冬临.等等一大批小品明星脱颖而出，小品这个新的演艺形式空前火暴，它的题材也空前丰富，小品反映社会现象的深度、广度及其表演形式也愈趋多样化。从此小品成为文艺舞台上不可或缺的独特的。

相声 （Cross talk），一种民间说唱曲艺。主要采用口头方式表演。是扎根于民间、源于生活、又深受群众欢迎的曲艺表演艺术形式。

【每期简介】：

碟一、

第001—004集

1、主题：打工奇遇，来宾：赵丽蓉 巩汉林 金珠

2、主题：父亲 来宾：郭达 蔡明 赵宝乐 于海等

3、主题：最差先生，来宾：牛群 冯巩

4、主题：密码，来宾：高秀敏 赵世标

第005—008集

5、主题：一个钱包，来宾：李丁 刘淑萍 杨新鸣

6、主题：讲帝号，来宾：侯宝林 郭全宝

7、主题：超生游击队，来宾：宋丹丹 黄宏

8、主题：拍卖，来宾：牛群 冯巩

第009—012集

9、主题：牛大叔 “提干” ，来宾：赵本山 范伟 张玉屏

10、主题：找毛病，来宾：刘伟 郑健

11、主题：老少乐，来宾：马季 刘伟

12、主题：我是一个兵，来宾：姬力江 胡亚捷 孙涛 许娣

第013—016集

13、到此一游，来宾：郭达 杨新鸣

14、主题：二娘开店，来宾：杨青 许正廷 刘金山

15、主题：戏剧与方言，来宾：侯宝林 郭全宝

16、主题：张三其，来宾：严顺开 赵玲琪 杨新鸣 徐小帆 鞠波

第017—020集

17、主题：楼道曲，来宾：姜昆 唐杰忠

18、主题：有事您说话 ，来宾：郭冬临 李文启 买红妹

19、主题：如此包装 ，来宾：赵丽蓉 巩汉林 孟薇等

20、主题：老蔫完婚 ，来宾：赵本山 黄晓娟

第021—024集

21、主题：温馨 ，来宾：洪剑涛 唐静

22、主题：机器人趣话 ，来宾：蔡明 郭达

23、主题：招聘 来宾：，笑林 师胜杰 黄宏 方青卓

24、主题：五千零一夜 ，来宾：潘长江 杜宁琳

第025—028集

25、主题：串调 ，来宾：侯宝林 郭全宝

26、主题：我的儿子 ，来宾：牛群 冯巩

27、主题：方言歌曲 ，来宾：谦祥 增瑞

28、主题：今夜难眠 ，来宾：郭达 赵亮 王晓娟

《百集小品相声》第029—032集

29、主题：纠察 ，来宾：孙涛 郭月

30、主题：妈妈的今天 ，来宾：赵丽蓉 巩汉林等

31、主题：三鞭子 ，来宾：赵本山、范伟、李海

32、主题：桥 ，来宾：潘长江、黄晓娟

《百集小品相声》第033—036集

33、主题：男家属 ，来宾：黄宏、魏积安

34、主题：将军渡 ，来宾：王玉梅、李冀明

35、主题：找焦点 ，来宾：黄宏、杨蕾

36、主题：住店 ，来宾：郭达、李琦

《百集小品相声》第037—040集

37、主题：谁有毛病 ，来宾：刘俊杰、赵炎

38、主题：新春乐 ，来宾：李金斗、石富宽、常贵田、阎月明

39、主题：胖嫂脱险 ，来宾：方青卓、詹靖小组、闪增红

40、回延安：杨新鸣、关凌

《百集小品相声》第041—044集

41、女教师与男大侠：潘长江、邓淑丽、梁京晶

42、走进枫香地：魏积安、戚慧

43、邻居家的孩子：陶虹、翟小兴

44、信任：李翔、魏积安、刘亚津、李建华、宋德全、王景

《百集小品相声》第045—048集

45、绕口令：李伯祥、杜国之

46、不该如此：侯耀文、常贵田、景凤玲、王培元

47、咱是角儿：焦乃积、李文启

48、笑比哭难：杨蕾、魏积安、李文启

《百集小品相声》第049—052集

49、地名学：马季、赵炎

50、新名词：高洪胜、李立山

51洪峰到来的时候：吕齐、张炬、孙涛

52、加急电报：郭冬临、赵亮

《百集小品相声》第053—056集

53、一块红纱巾：杨蕾、石富宽、李建华

54、时间宝贵：宋照明、王艳梅、高树艺

55、招聘：石富宽、杨蕾、李文启

56、残疾：严顺开、周嘉陵、郭海彬

《百集小品相声》第057—060集

57、周末的烦恼：蔡明、杨新鸣、高玉倩

58、推销：佩业、承博

59、开心时刻：潘长江、刘金刚、李建华、王平、武青

60、认倒霉：李金斗、石富宽、笑林、李国盛

《百集小品相声》第061—064集

61、吹牛：马志明、黄族民

62、寻味：杨瑞瑞、韩善绪、张炬

63、传谣：马季、姜昆、赵炎、刘伟

64、大墙内的故事：刘远、赵宏

《百集小品相声》第065—068集

65、公交汽车上：石国庆、董祥林、阎卫国、张晔、马西京、王培通

66、送春联：马季、姜昆、赵炎、笑林、新光、大山

67、如此广告：？国、立？

68、风格赞：马季、赵炎、姜昆、笑林等

《百集小品相声》第069—072集

69、打电话：黄宏

70、手术之前：潘长江、张爱莉

71、连心锁：郭达、蔡明

72、风格赞：马季、赵炎、姜昆、笑林等全体弟子





《百集小品相声》第073—076集

73、礼下于人：侯跃华、张国立

74、手术之前：潘长江、张爱莉

75、连心锁：郭达、蔡明

76、吹与弹：常佩业、全维润、方锦龙、唐立忠





《百集小品相声》第077—080集

77、谁跟谁啊：杨新鸣、张保和、徐萍潞

78、我的太阳：潘长江、王平

79、特殊发明：全维润、李建华、王平、刘金刚、刘亚津

80、英雄母亲的一天：赵丽蓉、侯跃文





碟二、





《百集小品相声》第081—084集

81、姐夫与小舅子：陈佩斯、朱时茂

82、擦皮鞋：黄宏、魏积安

83、无题：李文启、熊小田

84、小九老乐：赵本山、杨蕾

《百集小品相声》第085—088集

85、无事生非：郭达、朱世慧、蔡明

86、手拉手：黄宏、宋丹丹

87、市场一角：赵连甲、潘长江、杨青、牛振华、李喜存

88、懒汉相亲：雷恪生、赵连甲、宋丹丹

《百集小品相声》第089—092集

89、融：冯巩、王兰

90、街头：董朝林、顾无琦

91、喜宴：郭达、蔡明、杨新鸣

92、小个子兵和大个子兵：魏积安、孙宏伟、冯国庆

《百集小品相声》第093—096集

93、小偷公司：牛群、冯巩

94、答非所问：李金斗、陈涌泉

95、阿米尔的歌：新疆军区话剧团

96、学健美：张立、颜进、穆丽燕

《百集小品相声》第097—100集

97、有这样一个人：呼伦贝尔盟话剧团

98、一个儿子三个爹：海军政治部电视艺术中心

99、求求你：巩汉林、潘长江

100、活烈士：赵炎

《百集小品相声》第101—104集

101、二娃与翠花：杨蕾、张保和

102、开锁：冯巩、吕丽萍

103、黄土坡：郭达、蔡明

104、整装待发：王谦祥、武青

《百集小品相声》第105—108集

105、看电影：李世明、李琪、张凯

106、早晨的太阳：兰州军区战斗话剧团

107、杠子、老虎、鸡：武汉话剧团

108、深夜奇闻：崔金泉、范振钰

《百集小品相声》第109—112集

109、轮椅情：吉林省曲艺团

110、小保姆和小木匠：黄宏、宋丹丹

111、大哥：牡丹江市话剧团

112、真假之间：马小平、王兆麟

《百集小品相声》第113—116集

113、楼上楼下：郭柏松、杨大为

114、歪打正着：黄宏、孙涛、谢联

115、讨价还价：师胜杰、李立山

116、老师：严顺开

《百集小品相声》第117—120集

117、假日：海军政治部电视艺术中心

数来宝：王谦祥、李增瑞

118、借电话：赵卫国、李道南

119、五几年：沈阳市曲艺团 范伟、黄蕴成（相声）

120、醉酒歌：师胜杰、李立山

《百集小品相声》第121—124集

121、找搭档：胡文阁、石富宽

122、毛主席和两个小八路：沈阳军区政治部话剧团

123、十佳宾馆：韩童生、张海燕、武青

124、家里来了个小木匠：王学竣、王晓云、李进

《百集小品相声》第125—128集

125、发款一元：四川省南充市歌舞剧团

126、吃侃擂台赛：高英培、阎月明、李金斗、唐爱国、孟凡贵

127、“好！好！好！”：高英培、李金斗、阎月明、唐爱国、孟凡贵

128、打电话：黄庆伟、王雪琴

《百集小品相声》第129—132集

129、“面的”与“皇冠”：冯巩、牛振华

130、如此游客：巩汉林、杨蕾、刘流

131、学射击：郭达、蔡明

132、笑脸：梁天、石富宽、孙凤英

《百集小品相声》第133—136集

134、一张伪币：侯耀华、买红妹

135、吻：倪萍、晁雪莲

136、五毛钱俩儿：李建华、赵连甲

《百集小品相声》第137—140集

137、便衣护士：郭达、蔡明

138、考场内外：鲍占元、周国志、乔琛、蔡明

139、速笑诊疗所：高英培、阎月明、李金斗、唐爱国、孟凡贵、沙玉华

140、双生屯：赵连甲等

《百集小品相声》第141—144集

141、安电话：高秀敏、武福星

142、请您参加：潘长江、巩汉林、张爱莉

143、人余树：刘德益、石富宽等

144、都是真情：巩汉林、李迎秋





《百集小品相声》第145—148集

145、好人徐虎：全解放、付小娜、陈文芳、王丽媛等

146、畅想明天（之一）：魏积安、陈征、孙涛、范明、高志强

147、训徒：姜昆、唐杰忠、陆鸣、赵卫国、李道南、许勇

148、无蝇餐厅：冯巩等





《百集小品相声》第149—152集

149、水的故事：冯巩等

150、急人所急：冯巩等

151、大仙保险：侯跃文、刘威、郑天玮

152、言传身教：冯巩等

《百集小品相声》第153—156集

153、见机行事：冯巩等

154、爱的奉献：冯巩等

155、酒浓酒淡：侯跃华、萨仁娜

156、洋奴才：常佩业、金炳昶

《百集小品相声》第157—160集

158、打牌论：郭荣启、马志存

159、打假：刘流、冯永志、许娣、阎月明、李建华

160、俺们都是胶东人：魏积安、郭冬临、买红妹、赵保乐

碟三、

《百集小品相声》第161—164集

161、春女：郭达、蔡明、杨新鸣

162、胡椒面：陈佩斯、朱时茂

163、征婚：初宝年、刘文闻

164、受灾之后：陈裕德、张晓慧、许秋仙

《百集小品相声》第165—168集

165、水箱漏了：侯跃华、刘亚津

166、主角与配角：陈佩斯、朱时茂

167、百分之一：魏积安、李文启、许娣

168、路口：李建华、张玉屏、刘亚津、李嘉存

《百集小品相声》第169—172集

169、比翼齐飞：魏积安、黄晓媚

170、搬家：丁一、王余昌

171、狗娃：陈佩斯、小香玉

172、走向世界：李伯祥、杜国芝

《百集小品相声》第173—176集

173、战友情：陈征、任玫

174、如此典礼：笑林、李国盛

175、妈妈的生日：王振华、朱和平

176、五官争功：马季、赵炎、王金宝、刘伟、冯巩





《百集小品相声》第177—180集

177、丑角轶事：常贵田、常宝华

178、千金一笑：武利平、武燕妮

179、学播音：笑林、李国盛

180、武林打虎，，李金斗、陈永泉

《百集小品相声》第181—184集