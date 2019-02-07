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5K 重磅炸弹，精心配版之、

周星驰电影鉴赏 ：

5K这部周星驰相比以往的版本有什么优势呢？

1、5K 此版是D市素材最完整的周星驰套装，周星驰自1988年在《霹雳先锋》露脸之后，一共拍摄了52部电影，除去几部非主演的影片（基本就是跑龙套）之外，5K本套装将其余48部影片一举囊括，并且全部是真正DVD版本。

2、5K的周星驰电影集是市面上配置最完善的一部。其中凡是港三区、韩三区或者日二区发行过数码修复版的全部采用新版本。整套节目基本都包含有普通话、粤语配音。

3、5K本套节目将奉送周星驰精美画册两本，并且，5K的包装设计也足以傲视任何其他对手！

4、5K本套节目免费奉送周星驰电影原声CD两张！共同分享《功夫》、《少林足球》、《大话西游》、《喜剧之王》等星爷经典原声音乐。

5K《周星驰电影鉴赏》影片目录：

１９８８

霹雳先锋，三区版，普通话配音

最佳女婿，三区版，普通话/粤语配音

１９８９

龙在天涯，日二区版，普通话/粤语配音

义胆群英，法二区新版，普通话/粤语配音

流氓差婆， 三区版，普通话/粤语配音

OO-391 霹雳先锋+流氓差婆，港3修复版

１９９０

望夫成龙，三区版，普通话/粤语配音

一本漫画闯天涯，三区新版，普通话/粤语配音

龙凤茶楼，三区版，普通话/粤语配音

风雨同路，三区版，普通话/粤语配音

咖喱辣椒，三区版，普通话/粤语配音

小偷阿星，三区版，普通话/粤语配音

师兄撞鬼，三区新版，普通话/粤语配音

赌圣，三区 新版，普通话/粤语配音

赌神系列 3BD，DBD-H3235 出碟，SJBD 港A+多区收藏（镜像），

无敌幸运星，三区版，普通话/粤语配音

赌侠，三区新版，普通话/粤语配音

１９９１

整蛊专家， 三区新版，普通话/粤语配音

OO-398 / EE-65，港3美亚数码修复版+日2+花絮，

SJBD-1609A，不能镜像，

域高港A+各区DVD+石班瑜版国配+黄河版国配+自制小白兔最完整视频

+日2区独有周星驰访谈花絮并附全程中文字幕

龙的传人，三区新版，普通话/粤语配音

新精武门1991， 三区新版，普通话/粤语配音，

SJD9-10576A 美亚港3+港A重编码视频+泰3+花絮，

SJBD-3748A ，华娱港A+美亚港3+泰3

逃学威龙，韩三区新版，普通话/粤语配音

赌侠2上海滩赌圣，韩三区新版，普通话/粤语配音

情圣，三区版，普通话配音

１９９２

漫画威龙，三区版，普通话/粤语配音

家有喜事， 三区版，普通话配音

EE-660 港3，

SJBD-2051A 镭射港A 数码修复加长版（全新加长10分钟）；

逃学威龙2，韩三区新版，普通话/粤语配音

审死官， 三区版，普通话/粤语配音

USJ-D5 港三环亚版 5024，

U-1416 审死官+赤脚小子 ，

QN-0614，港三天映版，审死官+济公；

鹿鼎记1， 三区版，普通话/粤语配音

鹿鼎记2、神龙教， 三区版，普通话/粤语配音

Q-1880 / WX-0875-6，2D9 ，台3+花絮；

EE-200，铁盒2D9+D5，乐贸三碟终极版+台3+日2数码修复版+花絮+OST，

美1龙王朝 双碟版；

武状元苏乞儿， 三区新版，普通话/粤语配音

Q-1792 英2+港3+花絮+双版本封套

１９９３

逃学威龙3：龙过鸡年，日二版，普通话/粤语配音

唐伯虎点秋香， 日二版，普通话/粤语配音

Q-2355， 韩3+日2+港3+双国语+闽南语+日2外封套；

EE-623，韩3+日2+港3+韩3大红封套；

VS-330，港3全码DTS-ES修复版+韩3+日2+国语DD5.1+闽南语+花絮；

SJBD-1115A 域高港A+多区+花絮；

济公， 三区新版，普通话/粤语配音

OO-393，算死草+济公，

QN-0614，港三天映邵氏版，审死官+济公，

SJD9-3574A，得利港3+港A重编码视频+花絮+OST，

SJBD-2575A ，镜像完成，

洲立港A+花絮内容（剧照及预告类）+ROM超值加赠OST数据包；

一本漫画闯天涯2、妙想天开，三区版，普通话/粤语配音

１９９４

破坏之王，三区版，普通话/粤语配音

九品芝麻官之、白面包青天 ，日二区版，普通话/粤语配音

HMV-D5 港版；

Q-0905 韩版

OO-394 / EE-622，韩3+日2+港3+花絮，

SJD9-5295A 域高港A重编码视频+多区+双国配/台配/四川话配+日2独有周星驰访谈花絮

+独家删剪片段

LBD-U3301 港A，镜像完成；

SJBD-1610A，不能镜像，碟存，

域高港A+各区DVD+独家你个头版国语配音（跟官方你老母版国语配音略有不同）+

石班瑜台语配音+四川话搞笑配音+自制小白兔呈献最完整视频+

日2区独有周星驰访谈花絮并附全程中文字幕

国产凌凌漆， 三区版，普通话/粤语配音

OB-1014Y，法2+德2+日2花絮+泰+港3 +手册扫描件+独家星爷取弹头御用视频

LBD-U5100 2015·5 域高娱乐港A+HKV法2+日2

１９９５

西游记之101回月光宝盒， 法二HKV收藏版，普通话/粤语配音

西游记完结篇之仙履奇缘， 法二HKV收藏版，普通话/粤语配音

WX-0707，港三HD修复版+六区国语5.1+完整花絮及字幕+双版完整OST+

DVD-ROM（漫画剧照版故事大纲、珍藏电影相册及海报扫描件）

FM-629 / FM-632，日2+港3 ；

NN JZ093，2D9+D5，港三HD修复版+六区国语5.1+完整花絮+OST+

两个半小时左右的网络人气FLASH [大话G游]+海量大话资料+原版手册扫描件

DVD-ROM（漫画剧照版故事大纲、珍藏电影相册及海报扫描件），

洲立港A区原版， 2BD，

SJ-0801A 西游记系列 2BD，洲立港A区+各区DVD+大陆特色爆笑四川话配音+花絮中字

+320页南京艺术学院漫画大师薛峰绘《大话西游漫画之月光宝盒》电子档文件

回魂夜， 三区版，普通话/粤语配音

LS-1097 港3+泰3+日2周星驰 “1:99” 短片，

SJ-1010A 洲立港A+花絮；

百变星君 ， 三区新版，普通话/粤语配音

１９９６

大内密探零零发， 三区新版，普通话/粤语配音

U-0371 大内密探零零发（日2+港3） + 大内密探之零零性性，

VS-1958，港三数码修复版+花絮；

食神， 三区版，普通话/粤语配音

JH-2311 / U-1602，港3华娱+港3寰亚+6区DTS

１９９７

97家有喜事，三区版，普通话/粤语配音

算死草，三区新版，普通话/粤语配音

１９９８

行运一条龙，三区新版，普通话/粤语配音

１９９９

喜剧之王，三区版，普通话/粤语配音

千王之王2000，三区版，普通话/粤语配音

２００１

少林足球，日二版，普通话/粤语配音

2004

功夫，三区版，普通话/粤语配音

合计48部，48D5+2CD 。

新片以及配角影片散收：

1988 斗气一族 ，TVB香港电视广播有限公司经典喜剧剧集，周星驰、吴君如世纪之斗！

金九HDVD 单碟版，镜像完成，碟出，

SJ-5018A，4D9，寰宇2015·4数码修复版；

1989 堆积情感的义胆群英，张彻子弟 龙蛇争霸，吴宇森 午马 徐克！

OO-402，配置：法国二区HKV数码修复版+三区+多部预告片+

<吴宇森经典作品>法国纪录片（14分钟，带中文字幕）

1991 张坚庭·豪门夜宴 ，水灾善款引出的星光灿烂：徐小明 王晶 徐克 洪金宝 张学友 梁朝伟 周星驰 叶倩文 刘德华 张国荣 梅艳芳 王祖贤 李丽珍 郭富城 吴宇森 杜琪峰 等！

JH-2700 港3美亚版，豪门夜宴+金装大酒店

1999 玻璃樽 ，意想不到的漂流瓶带你看星星：成龙、舒淇、梁朝伟、周华健、任贤齐、刘以达、周星驰！

YJ-1609 德2全新剪辑完整版+日2+港3+成龙导评+花絮+原声大碟+双版封套，

SJD9-3843A 寰宇港3+波丽佳音日2+索尼欧2+域高港A重编码视频

+Splendid德B+港3最全花絮+OST

HG-X1490 港A千勣版；

2003、1:99电影行动 11短片集，抗非典港人逆境当自强，导演：杜琪峰、陈可辛、刘伟强、陈果、徐克、周星驰等；主演：刘德华、郑秀文、黄秋生、郭富城、梁朝伟、张学友、梁咏琪、刘青云、黎姿 等

L J -D5 港三+制作特辑 44:26分钟

2008 长江7号·周星驰，把老婆感动哭了的中文版《E.T.外星人》 ，6.6-7.5，徐娇、张雨绮，

VS-243，三区限量版+VS独家翻译中文评论[周星驰]+法二+55分钟限量版独有完整花絮

+完整OST [LPCM]

2013 西游降魔篇 ，儿歌三百首，嬉看星驰大忽悠，舒淇、周秀娜 两美女助阵！

VS-2923B 安乐港三+台版蓝光+港台双版本完整花絮+OST；

TY-H-0068，港A巨星版，JX 存档；





1962 周星驰经典影视，豆瓣排名30部！

1962 周星驰搞笑电影系列，SJBD-WHD 第1-5辑，10BD 收纳 43部代表作！



