—— 图文整理自网络

当幸福来敲门 The Pursuit of Happyness (2006)

又名: 寻找快乐的故事(港) / 追求快乐 / 幸福追击

评分: 时光网 8.5，豆瓣 9.0，IMDb 8.0

No.22，豆瓣电影 Top250

导演: 加布里埃莱·穆奇诺

编剧: 斯蒂夫·康拉德

主演: 威尔·史密斯、贾登·史密斯

类型: 剧情 / 家庭 / 传记

国家: 美国

语言: 英语 / 粤语

上映: 2008-01-17(中国大陆) / 2006-12-15(美国)

片长: 117分钟

IMDb 链接: tt0454921

克里斯·加德纳（威尔·史密斯 Will Smith 饰），生活在旧金山的黑人男青年，靠做推销员养着老婆还有幼子。克里斯从没觉得日子过得很幸福，当然也没很痛苦，就跟美国千千万普通男人一样过着平淡的生活，直到有一天，一系列突如其来的变故才让克里斯知道，原来平淡的日子有多珍贵。

首先，他丢了工作，公司裁员让他丢了饭碗。克里斯从此遭遇了一连串重大打击，妻子（桑迪·牛顿 Thandie Newton 饰）因忍受不了长期的贫困生活愤而出走，连一岁大的儿子 克里斯托夫（杰登·史密斯 Jaden Smith 饰）也一同带走。没过多久，妻子又把儿子还给了克里斯，从此克里斯不仅要面对失业的困境，还要独立抚养儿子。没过多久，克里斯因长期欠交房租被房东赶出家门，带着儿子流落街头。在接下的两三年中，这对苦命父子的住所从纸皮箱搬到公共卫生间。克里斯坚强面对困境时刻打散工赚钱，同时也努力培养孩子乐观面对困境的精神，父子俩日子虽苦，但还是能快乐生活。

一次，克里斯在停车场遇见一个开高级跑车的男人，克里斯问他做什么工作才能过上这样的生活，那男人告诉他自己是做股票经纪人的，克里斯从此就决定自己要做一个出色的股票经纪人，和儿子过上好日子。完全没有股票知识的克里斯靠着毅力在华尔街一家股票公司当上学徒，头脑灵活的他很快就掌握了股票市场的知识，随后开上了自己的股票经纪公司，最后成为百万富翁。

一路上克里斯经历了不少挫折，但是年幼的儿子每次都能给予他最大的鼓励，两父子相互扶持最终完成了又一个美国梦。

当幸福来敲门 The Pursuit of Happyness





编号：新U9 V-0052 ，镜像完成

配置：日A音视频转制+法2+日2+港台3区官方中文字幕+经典国配+中文评论字幕+电影原声

+ROM 海报剧照、MP3数据包

音轨：英DD5.1-640、法2.0、泰2.0、国2.0

字幕：英、法、西、中文简繁1-2、韩、泰、葡萄牙文、中英双显、泰英双显、韩文导演解说、

葡萄牙文导演解说、西班牙文导演解说、日文、日中双显、中评、中双显

片长：117 分钟













如果你有梦想的话，就要去捍卫它。

如果你有理想的话，就要去努力实现。

——克里斯·加德纳

新U9 V-0052 美版封套：

花 絮 ：

1、男主角人物原型 克里斯·加德纳 在本片结尾露脸，演一个在克里斯与儿子身边走过的路人。

2、威尔·史密斯的儿子贾登·史密斯，他的角色名 “克里斯托弗” 是贾登的中间名。

3、剧组给片中的临时演员每小时8.62美元的时薪，并且还向他们提供免费工作餐。

这些临时演员都是无家可归的游民，对于他们的一些人而言，

这笔表演酬劳是他们人生中第一笔靠劳动赚取的金钱。

4、影片中当美国国税局从加德纳的账户中截取基金时，加德纳说了一个日期9月25日，

这一天正是威尔·史密斯的生日。

5、影片于2005年在美国旧金山和奥克兰拍摄完成，还曾因为取景拍摄的关系，

不断暂时性地封闭部分街道，引起当地商户不满。

当幸福来敲门 / 寻找快乐的故事（港） The Pursuit of Happyness

编号：SJBD-0200A

配置：独有全中文制作双模观影模式，荟萃全球各区精华，集合中英法日韩泰官方译本，

尽揽导演 加布里尔·穆奇诺 随片讲评在内 60分钟全球最完整花絮并附全程中文字幕，

收录6区及央视双版本国配。

音轨：英语TrueHD5.1/法语2.0-192K/西班牙语5.1-640K/

国语5.1-448K / 国语2.0-192K / 日语5.1-384K/泰语5.1-640K/英语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文简体/中文简体/中文繁体/日文/韩文/泰文/中文繁体评论

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整近一小时珍藏花絮，

1、一个意大利人的美国梦，

2、银幕内外的父子情，

3、克里斯·贾纳真人访谈，

4、玩转魔方，

5、备选电影歌曲演唱。

当幸福来敲门 The Pursuit of Happyness

编号：SJD9-0544A ，镜像完成

配置：1区收藏版+日2+泰3+港台3区官方中文字幕+

央视 6区 双国配+中文评论字幕+完整花絮+电影原声

音轨：英5.1 / 国2.0 / 国2.0 / 法2.0/日5.1/泰5.1/评2.0

字幕：官方中/英/法/日/韩/泰/西/中评/日评/韩评/中双显

SJD9-0544A 内封套 B面 ：

奥斯卡金像奖 (2007；第79届) ，提名：1

·奥斯卡奖-最佳男主角威尔·史密斯 Will Smith

青少年选择奖 (2007；第9届) ，获奖：3，提名：1

获奖

·青少年选择奖-最佳剧情电影男演员 威尔·史密斯 Will Smith

·青少年选择奖-最佳电影火花 威尔·史密斯 Will Smith、贾登·史密斯 Jaden Smith

·青少年选择奖-最佳剧情电影

提名

·青少年选择奖-最佳突破电影男星 贾登·史密斯 Jaden Smith