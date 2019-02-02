—— 图文整理自网络

喜剧之王

周星驰作品集

编号：ALBD-029，29碟，精美独特托盘套装-限量版本(红龙组，又一精品巨献)

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，索尼A区全球最佳影音版，荟萃各区精华，

集合中英法日韩泰官方译本，

尊享导演及主演周星驰等主创随片评论与全球最完整超珍藏花絮并附全程中文字幕。

音轨：粤语LPCM5.1/国语5.1-640K/粤语5.1-640K/

英语5.1-448K/法语5.1-448K/日语5.1-448K/泰语5.1-640K/粤语评论2.0-192K，

字幕：英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/日文/韩文/泰文/英文评论/中文繁体评论

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构尊享全球最完整藏花絮

制作特辑；

删减片段；

周星驰访谈；

笑场镜头；

香港首卖日及签名会；

演职员主创访谈；

拍摄现场 等。

目前市场上周星驰的作品真正蓝光没有几张，大分部是高清格式。所以是收碟者的唯一缺憾，然而精品总是在我们失望之余，闪亮出现了。由红龙组亲自编号，收集，统领，精心制作出一套，市场上唯一的真正蓝光集锦。可喜可贺，这是我们收碟者的一大喜讯和收获！在此感谢红龙组的各位同仁费心励血，追求品质和完美精神！为我们打造这一套精品！赞一个，顶一个！

第一辑：

1988 霹雳先锋， 6.9， 导演：黄柏文，周星驰 李修贤 成奎安 何家驹





















1990 望夫成龙， 7.0，

导演：梁家树，周星驰 吴君如 成奎安 关秀媚 关佩琳 胡枫 王敏德 单立文

















1990 无敌幸运星， 6.9，

导演：陈友，周星驰 吴君如 黄秋生 梅小惠 成奎安 周比利

















1990 赌侠， 7.5，

导演：王晶，刘德华 周星驰 向华强 张敏 吴孟达 陈法蓉 柯受良 单立文





















1990 师兄撞鬼， 6.8，

导演：刘仕裕，周星驰 陈德容 冯淬帆 叶子楣 董骠，





















1990 整蛊专家， 7.5，

导演：王晶，刘德华 周星驰 关之琳 邱淑贞 吴孟达 李子雄 成奎安





















1991 龙的传人，7.0，

导演：李修贤，主演：周星驰 梁家仁 毛舜筠 元华 叶子楣 元奎

















1991 逃学威龙， 7.7，

导演：陈嘉上，周星驰 张敏 吴孟达 张耀扬













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第二辑：

























1991 赌侠2、上海滩赌圣， 7.4，

导演：王晶，周星驰 巩俐 吕良伟 向华强 吴君如 吴孟达 黄韵诗 龙方

















1992 家有喜事， 8.3，

导演：高志森，张国荣 周星驰 张曼玉 吴君如 黄百鸣 毛舜筠

















1992 逃学威龙2， 7.4，

导演：陈嘉上，周星驰 张敏 吴孟达 朱茵 叶德娴

















1993 逃学威龙3：龙过鸡年 ，7.2，

导演：王晶，主演：周星驰 梅艳芳 陈百祥 周海媚 梁家仁 黄秋生 陈欣健 朱咪咪

















1992 审死官， 7.5，

导演：杜琪峰，周星驰 梅艳芳 吴家丽 吴孟达 梁家仁





















1992 鹿鼎记1， 7.9，

鹿鼎记2、神龙教，7.8 ，

导演：王晶 / 程小东，周星驰 吴孟达 张敏 吴君如 邱淑贞 刘松仁 陈百祥 袁洁莹

林青霞 李嘉欣 温兆伦 汤镇业





















1992 武状元苏乞儿，7.6，

导演：陈嘉上，周星驰 张敏 吴孟达 徐少强





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第三辑：













1993 唐伯虎点秋香， 8.5，

导演: 李力持，周星驰 巩俐 陈百祥 郑佩佩

















1993 济公， 7.1，

导演: 程小 杜琪峰，周星驰 张曼玉 吴孟达 黄秋生













1994 破坏之王， 7.5，

导演: 李力持，周星驰 吴孟达 钟丽缇 林国斌

















1994 九品芝麻官之、白面包青天 ，8.3，

导演: 王晶，周星驰 吴孟达 张敏 徐锦江

















1994 国产凌凌漆，

导演：李力持，周星驰 袁咏仪 罗家英 陈宝莲 黄锦江 于荣光

















1995 西游记之101回、月光宝盒，

西游记完结篇之、仙履奇缘，

导演：刘镇伟，周星驰 吴孟达 罗家英 蓝洁瑛 莫文蔚

朱茵 蔡少芬













1995 回魂夜，

导演：刘镇伟，周星驰 莫文蔚 梁家仁 黄一飞 李力持









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第四辑：





























1995 百变星君 ，

导演：叶伟民 / 王晶，周星驰 吴孟达 梁咏琪 孙佳君 徐锦江 黄一飞 江欣燕 朱咪咪

















1996 大内密探零零发，

导演：谷德昭，周星驰 刘嘉玲 李若彤 罗家英 刘以达 李力持 江欣燕













2001 少林足球，7.6，

周星驰，赵薇 吴孟达 谢贤 莫文蔚 张柏芝













2004 功夫，8.2，周星驰，元秋 元华 黄圣依 梁小龙





















2008 长江7号，6.6-7.5，

徐娇、张雨绮，

















2016 美人鱼，6.7，

导演：周星驰，主演：邓超 罗志祥 张雨绮 徐克 吴亦凡

















2013 西游降魔篇，7.1，舒淇、周秀娜

















2017 西游伏妖篇，5.5，

导演: 徐克，吴亦凡 林更新 姚晨

















1962 周星驰经典影视，豆瓣排名30部！

1962 周星驰搞笑电影系列，SJBD-WHD 第1-5辑，10BD 收纳 43部代表作！

1962 周星驰作品集，ALBD-029签名限量典藏，32BD附赠限量版精美画册！











