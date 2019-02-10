—— 图文整理自网络

怦然心动 Flipped (2010)

又名: 萌动青春 / 青春萌动 / 冒失 / 梧桐树之恋

评分：时光网 8.6，豆瓣 9.0，IMDb 7.7

No.24，豆瓣电影Top250

导演: 罗伯·莱纳

编剧: 罗伯·莱纳 / 安德鲁·沙因曼 / 文德琳·范·德拉安南

主演: 玛德琳·卡罗尔、

卡兰·麦克奥利菲、

瑞贝卡·德·莫妮、

安东尼·爱德华兹

类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2010-07-26(好莱坞首映) / 2010-09-10(美国)

片长: 90分钟

IMDb 链接:

布莱斯（卡兰•麦克奥利菲 Callan McAuliffe 饰）全家搬到小镇，邻家女孩朱丽（玛德琳•卡罗尔 Madeline Carroll 饰）前来帮忙。她对他一见钟情，心愿是获得他的吻。两人是同班同学，她一直想方设法接近他，但是他避之不及。她喜欢爬在高高的梧桐树上看风景。但因为施工，树被要被砍掉，她誓死捍卫，希望他并肩作战，但是他退缩了。她的事迹上了报纸，外公对她颇有好感，令他十分困惑。她凭借鸡下蛋的项目获得了科技展第一名，成了全场焦点，令他黯然失色。她把自家鸡蛋送给他，他听家人怀疑她家鸡蛋不卫生，便偷偷把鸡蛋丢掉。她得知真相，很伤心，两人关系跌入冰点。她跟家人诉说，引发争吵。原来父亲一直攒钱照顾傻弟弟，所以生活拮据。她理解了父母，自己动手，还得到了他外公的鼎力相助。他向她道歉，但是并未解决问题。他开始关注她。鸡蛋风波未平，家庭晚宴与午餐男孩评选又把两人扯在了一起 … …

SJ-0630A 美版内封套B面 ：

怦然心动 Flipped (2010)

编号：SJD9-0630A

配置：1区+蓝光HD内核全码DTS+3区官方中文字幕+韩泰法西字幕+完整花絮

音轨：英语5.1/英语DTS/泰语5.1/西班牙语5.1/葡萄牙语5.1

字幕：官方中文/英/法/韩/泰/西/葡萄牙文

豆瓣至今近40万人评分高达8.9之神作，长期位列豆瓣榜单TOP 250百名以内作品，

什么是真正的青春纯爱电影，此片才是教科书级经典。

据导演罗伯·莱纳透露，本片的制作费用大约在1400万美元左右，但是他同时也抱怨，为了进入主流院线，在宣传、市场方面要花上比纯影片制作费用更多的钱。

老导演对孩童认知过程的思考

在2007年，当时60岁的美国导演罗伯·莱纳以一部《遗愿清单》（2007）表达了他对人生的终极思考。而在3年后，他却骤然换了一个角度，以一部改编自文德琳·范·德拉安南著名小说的电影《怦然心动》，从在童年、青春时光时男孩女孩间的 “战争”，表达他对人成长的思考。

1947年出生的罗伯·莱纳可谓好莱坞老资历的从业人士，早年作为演员参演了多部影片，不过大都名声不大，倒是从事导演行当后开始取得更大知名度，特别在1993年以一部《义海雄风》（1992）提名当年奥斯卡最佳影片奖。此后，更成为一名制片人，从更宏观的角度表达自己对电影事业的热爱。

罗伯·莱纳同时对摇滚乐无比热爱，甚至亲自上阵演绎，以编剧、导演、主演三位一体的身份，献上了经典伪纪录片《摇滚万岁》（1984），甚至在本片大火后，真的拉出片中虚构的乐队 Spinal Tap 举办了演唱会。从他的演艺生涯看，老头子一直以一种放松的玩、却又严肃思考和制作的态度从事他的事业，所以这一次，他的兴趣转向青春题材也并不令人感到奇怪。

在提及《怦然心动》这部作品在他心中的分量时，罗伯·莱纳表示，“我认为非常重要，你其实也会有布莱斯这样的彷徨的男孩。当你在12岁到13岁这样一个阶段，你会对很多事情感到疑惑。你不知道你是谁，你不知道接下来该怎么办，有一个导师和引导此时就是非常重要的事情了。这样的角色通常应该是母亲或是父亲，但是在这部影片中，父亲自己对世界就充满了愤怒。布莱斯是幸运的，他有一个祖父在生活中告诉他，他是谁，他应该成为一个怎样的人。朱莉也是非常幸运的，她有一个家庭给她正确的价值观。她对自己的价值有着强烈的自我认知，她也知道她究竟想要什么。我们可以看到这样一个家庭，给了他们正确的价值观，其它家庭的孩子们也可以从中受益，去寻求自己的价值。” 显然，导演本人对这部影片的价值已经了然于胸，而接下来更重要的就是要靠小演员们去表现这种成长的困惑和收获。

VS-2190 美版封套 / SJ-0630A 美版内封套A面 ：

怦然心动 Flipped (2010)





编号：VS-2190

配置：华纳1区+蓝光HD内核全码DTS+3区中英韩泰全套官方中文字幕+完整花絮

音轨：英语5.1-384K、英语DTS-1536K、

葡萄牙语5.1-384K、西班牙语5.1-384K、泰语5.1-384K

字幕：英文、葡萄牙文1-2、西班牙文、中文1-3、韩文、泰文

容量：5.28 GB

片长：90 分钟

童星搭档演绎青涩情感

在片中扮演那位有着很多奇思怪想的女孩的便是14岁的小演员 玛德琳·卡罗尔，尽管岁数不大，实际上 玛德琳·卡罗尔 的表演经验已经相当丰富，她3岁时即成为小模特，7岁起就已经参与了电视节目的录制，此后已在20多部电视或电影作品继续着自己的星路。对于在本片中的角色，她也有她的理解，她认为当朱莉以不同的视角观察布莱斯时，都会有一次巨大的认知转折。因为她爱他如此之深，而布莱斯却未能表现出任何对她的爱，她以为他会帮助她，但是很遗憾他没有这么做。在玛德琳看来，正是这份孤独，才出现了本片令人印象深刻的镜头：朱莉紧紧的抓着那棵树，“因为那是她成长的依靠”。正是带着这种对角色的深层次理解，玛德琳很好的演绎了这个角色，也得到了导演的认可，罗伯·莱纳认为，玛德琳表现出了这种情感，献上了不可思议的演出。

与玛德琳·卡罗尔相比，来自澳大利亚的 卡兰·麦克奥利菲 这算是才刚刚在演艺圈扬帆起航，他于2007年开始了自己的演艺之路，但是成长速度却非常快，在2010年，2011年均有担当主角的影片上映，可谓童星中引人注目的新人。而《怦然心动》也是他在美国的首部剧情长片，因此他表示，整个过程他都充满好奇，感受到了拍一部长片整个过程的有趣，同时还需要在口音上有些美国味儿。罗伯·莱纳的幽默给 卡兰·麦克奥利菲 留下的印象尤其深刻，在他看来，导演并没有刻意的教他们怎么演，而是给他们更大的空间去表演。

怦然心动 Flipped (2010)

编号：SJBD-1824A ，待收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享华纳美A区版，荟萃华纳港3区DVD素材精华，特别心动DTS-HD 5.1高清无损原音，

集成独家央视国配，官方中英法西韩泰字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程（部分官方）中文字幕。

音轨：英DTSHD5.1、法2.0-192、西5.1-640、国2.0-192、泰5.1-384

字幕：英/法/西/中简/中繁/日/韩/泰

花絮：1、男孩和女孩的不同 6:32

2、孵化小鸡 5:01

3、亲吻解构 3:18

4、制作火山 4:54

关于自我成长的探索之路

正如罗伯·莱纳所说，在我们成长的过程中，总有青春期阶段的不解，甚至惶恐，关于自我价值，关于成长，关于爱。而这部《怦然心动》则基于一种真实的那个年纪的情感，以一种梦幻的上世纪50、60年代风格带给我们一种怀旧感的成长记忆。女孩儿是早熟的，所以朱莉最先感受到了成长的变化，她期待着布莱斯的回忆，却始终需要继续守候孤独。

在本片中，我们总是在她一次次失望之后，看到她紧紧的抓住她依靠的大树，那就是她信任的环境，她爱它的美丽，也是她可以获得的快乐。在这种不对等的自我认知和情感投入下，男孩与女孩间进行着隐隐的角逐，这看上去有些幼稚，却是过来人当年都曾为止困惑、愤怒、伤心的经历，让我们看着这点点滴滴的童年往事，再一次回顾我们的自我认知探寻之旅吧，或许，直到今日，我们都需要进一步的认清：我们是谁 ？！

怦然心动

作者: [美] 文德琳·范·德拉安南

出版社: 百花洲文艺出版社

原作名: Flipped

译者: 陈常歌

出版年: 2016-12-1

页数: 240

定价: 42.80

装帧: 精装

ISBN: 9787550019300

出版社: 百花洲文艺出版社; 第1版 (2016年12月1日)

外文书名: Flipped Wendelin Van Draanen

精装: 229页

语种： 简体中文

开本: 32

ISBN: 7550019304, 9787550019300

条形码: 9787550019300

商品尺寸: 21.4 x 15.4 x 2.2 cm

商品重量: 440 g

品牌: 北京磨铁

媒体推荐

我们为这本奇妙的小说，勇敢的女孩朱莉和它智慧而精妙的结局而心动。

—— 《芝加哥论坛报》

可爱！令人愉悦！！青春期少年专享。

—— BookPage（著名书评网站）

一位会令孩子们疯狂喜爱的魅力超群的女主角，两个叙述者之间富有吸引力的互动，一个能引发共鸣的结局，这本小说有着远超于构成它的文字的意义。

—— 《出版人周刊》（星级评论）

一本精彩而轻松的小说。

—— 《图书馆对话》杂志

一项带着嘲讽的性格研究，一场坚实与缥缈的浪漫爱情故事。

—— Booklist（美国图书馆协会书评网站）

一出极其令人愉快的浪漫爱情喜剧。

—— 《科克斯书评》

作者简介

文德琳·范·德拉安南

性别: 女

星座: 摩羯座

出生日期: 1965-01-06

出生地: 美国,伊利诺伊州,芝加哥

职业: 编剧

imdb编号: nm2300000

美国著名的儿童作家，1965年 出生在芝加哥一个贫穷的工人家庭，父母都是狂热的文学爱好者。童年的生活没有可口的零食和漂亮的洋娃娃，每当夜幕降临，父母下班回到家，便是文德琳最幸福的时光，她和几个哥哥围在炉子旁，听母亲日复一日地给他们讲故事。这样的经历，造就了日后最为经典的《萨米凯斯》系列小说，前后四次荣获 埃德加·爱伦·坡奖。

目录

Chapter01 下潜—001

Chapter02 心动—011

Chapter03 哥们儿，小心点！—021

Chapter04 无花果树—033

Chapter05 嘿——嘿——嘿！快走开！—047

Chapter06 鸡蛋—067

Chapter07 伙计，放松点儿—087

Chapter08 院子—107

Chapter09 越变越大，越变越臭—125

Chapter10 探视—139

Chapter11 极度紧张—157

Chapter12 晚餐—173

Chapter13 怦然心动—185

Chapter14 篮子男孩—205