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黑社会档案之、黑金帝国 (1999)

又名: The Kingdom of Mob

评分：豆瓣 5.1

导演: 称雄（黎继明）

编剧: 张荣耀

主演: 黄秋生、陈惠敏、午马、

彭丹、高城富士美

类型: 惊悚 / 犯罪

国家: 中国香港

出品：专业电影有限公司 [香港]

语言: 粤语

片长: 86分钟

IMDb 链接: tt2424492

廉政公署揭破有史以来最巨规模之黑金选举行贿贪污丑行案件，轰动整个东南亚，廉署再捷一功。

新界某乡事执委员会主席何权，获悉特区政府准建设西铁发展计划事宜，确定沿线发展区域一带，大量拨地兴建丁屋，串谋某干乡事执委周甘铨、罗伟雄、梁召权、赵振明等人，进行非法行贿认定原居民，以厚利报酬而换取支持投票当选为主席，以便日后进身立法机关执法，好待以主席身份代表乡民向特区政府商议土地收购索偿。而台湾蒋氏家族蒋伟辉，为着方便日后运作，不惜以金钱暗里资助何权当选位席。其中某些不愿同流合污之乡民，不时被恶势力人仕欺凌，受害者多为敢怒不敢言

廉署高层干部接获此案，据案情涉及西铁发展计划，牵涉人仕甚广，随即成立项目小组调查此案，并设立代号为 “西域黑金” 行动。

黑社会档案之、黑金帝国 The Kingdom of Mob 1999

编号：SJD9-10556A

配置：独家 1080p未删减版高清重编码视频+

官方国（1080p国语与DVD国语略有不同，均收录）粤语+官方中文字幕

音轨：国语2.0-192K 国语2.0-192K 粤语2.0-192K

字幕：内嵌中繁





黄秋生、陈惠敏、午马、彭丹，

领衔经典黑社会犯罪电影 ！

影片讲述了港岛新界某乡事委员会，较前悉闻特区政府筹备兴建西铁联线发展计划，某些乡事执委以一连串不正当手段作出部署，徒中谋取非法暴利，令致某些正义乡事执委受到不平等黑暗势力欺压，意图垄断执法权，控制整个西铁兴 建发展计划，经廉署紧密追查下，将行贿乡事执委所有成功地逐一绳之于法。