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逆 战 (2012)

又名: The Viral Factor

评分：时光网 6.9，豆瓣 6.4，IMDb 6.0

导演: 林超贤

编剧: 林超贤 / 吴炜伦

动作：黄伟辉 / 林超贤 / 钱嘉乐 / 吴海堂

主演: 周杰伦、谢霆锋、

白冰、林鹏、安志杰、

廖启智、洪天照

类型: 动作 / 犯罪

国家: 香港 / 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 2012-01-17(中国大陆)

片长: 122分钟

IMDb 链接: tt2063011

官方小站: 逆战

国际安全局的王尚恩（安志杰 饰）率万飞（周杰伦 饰）等部下远赴约旦，押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡。

三个月后，王尚恩等人研制的病毒造成一艘货船上的人们尽数死亡，而他此时准备贩卖疫苗谋取暴利。

万飞在医院中被告知头部的子弹无法取出，神经受损导致他两周后会有生命危险，万飞感到时日不多，便离队返家陪伴母亲。母亲于此时将隐藏多年的秘密告诉万飞，向其透露他有一个失散多年的哥哥万阳（谢霆锋 饰）。为了完成母亲心愿，他决定远赴东南亚吉隆坡寻找哥哥。





飞机上与万飞同行的简博士恰巧是王尚恩一伙准备用来替换肯纳的病毒专家，简博士被王尚恩派出的万阳劫持，万飞出手相救。因为分属不同阵营，兄弟只得拳脚相见。

途中结识了医疗队义工 Rachel (林鹏 饰)。没想到 Rachel 被卷入一个国际犯罪集团的惊世阴谋，万飞挺身相救，多次的炮火追逐令他们的生命受到严重威胁，更发现其中一名敌人竟是万飞的亲生哥哥 万阳 (谢霆锋 饰)！岂料组织为了利益而出卖万阳，同时绑架了他的女儿！为了救出女儿及 Rachel，两兄弟决定连手对付敌人。究竟万阳的女儿及Rachel能否逃出生天？万飞与万阳两兄弟之间的误解及羁绊又如何化解？

神雕影视 D9，港3+花絮+OST，114 分钟：

谢霆锋拍戏搏命 导演赞二男主敬业

在剧中扮演谢霆锋和周杰伦母亲的金燕玲透露，这是二度出演谢霆锋的母亲，“头一次合作他才19岁，很安静不爱讲话。这些年他的努力有目共睹，我觉得他是成龙之外第二个拿命来搏的人，再也找不到第三个了。” 至于首次合作的周杰伦，金燕玲则称这个儿子很害羞，但在演浓烈的母子戏时，似乎并没有障碍。

《逆战》是谢霆锋与林超贤导演第三度合作，每次都拍很多搏命动作戏，个中辛苦自不用说，但《逆战》仍是谢霆锋拍过 “最辛苦” 的一部。林超贤对此颇有感慨：“这部片子里有两次‘跳’，完全是凭着演员的精神跳下来的，整个动作一蹴而就，根本无法用替身。跳下楼，滚下车，翻身继续跑，然后定格，霆锋真的是在拼命。” 有人问起难度这么大的戏一次过吗，霆锋立即摆摆手：“我真的不跳第二次。”

《逆战》取景马来西亚和约旦等地，片场局势很不稳定，常常是里面在打，外面也在打。同样做过导演工作的杰伦，对林导与霆锋佩服不已：“他们两个都有很高的情绪管理能力，如果是我在那样的环境下肯定会想要骂演员。而霆锋更是敬业，情绪完全不受影响。”

ZB-D5，港3版：

远赴约旦 走入神秘国度

耗资近二亿港元的英皇电影《逆战》远赴约旦及马来西亚等地取景拍摄。虽然约旦最近政局相当不稳，到处有人抗议和示威，令拍摄过程充满不稳定因素，但为了展示各种大型军械、拍制紧凑追遂战和约旦死海那份神秘感，导演坚持如期出发。对于首次到达约旦的谢霆锋来说，这是一个全新的国度，也很兴奋有机会踏足约旦这片神秘的土地。虽然周杰伦已经不是第一次来约旦，但要他在海面上拍摄漂浮的感觉，却是拍片以来的突破！导演于死海拍摄一场文戏时，安排二人飘浮在死海上，当中引发不少笑料。除此以外，死海的惊人浮力及迷人景色也令他们印象深刻，不禁赞叹大自然的伟大力量。

LS-2902 港A蓝转+花絮：

逆 战

编号：LS-2902

配置：港A蓝光高清画质转制+蓝光全码DTS高清音质+官方中文字幕及5.1声轨+花絮

音轨：国粤混合DD5.1-640K、国粤混合DTS5.1-1536K

字幕：英文、中文1-2

片长：120 分钟

动作设计 相较以往难度更高

导演林超贤在新片《逆战》中大玩实弹真枪。在约旦军方的支持下，电影中会有过百部具强大作战能力，用于真实战争的坦克车及战斗机出现，动用人力物力之多，足以把约旦反转，誓要让炮弹飞！作为枪械专家，导演更不忘向两位较少接触枪械的主角周杰伦及白冰解释各种手枪知识。作为电影新人，白冰更不断发问，似足小朋友。另外，身型 fit 爆的安志杰穿上军装也获得工作人员一致赞型。

LS-2902 ：

林超贤化身「单车男」，赶拍 赶日光 赶场地

剧组趁着周末及周日两天假期来拍摄霆锋挟持林鹏逃走的戏份。由于导演林超贤先前拍摄时膝盖韧带受伤未愈，加上三组机器于广大的场景之中同开，他不得不以单车代步，穿梭于各组之间。加上天气反复多变，不时下起大骤雨，以至阻碍拍摄进度，因此这辆单车也成为了导演争取日光时间赶拍的最佳工具，这边刚指导完霆锋开车，那边厢亦要指导动作的戏份，分身不暇。不少工作人员都关心导演的脚伤，但他却说未有时间动手术：「万事以《逆战》为先，我的脚可等拍摄完毕才调理。」

而众剧组人员对导演的「私人座架」亦充满兴趣，闲来没事大家都踩车一番，连影帝谢霆锋也加入成为单车男的一份子，更单手拿着道具散弹枪扮起未来战士来，逗得林鹏笑逐颜开︰「未接触霆锋之前，看过他的报导总说他人很cool，不容易相处云云，最初还有点点担心合作不来。但经过这些一同工作的日子，发觉霆锋其实是一个大细路，只是慢热一些，但熟稔后，他人很随和友善，又肯教导后辈，从他身上学习到很多专业的工作态度。」

逆 战





编号：TY-H-0001

配置：港A+泰三+花絮





马 来 西 亚 枪 战 戏

《逆战》远赴马来西亚及约旦拍摄，是林超贤导演继《证人》及《线人》后一巨制。云集两岸 三地红星谢霆锋、周杰伦、国内实力派女新星林鹏、白冰、动作男星安志杰等，务求擦出新火花。戏内连环飞车爆炸气势浩大，不单飞机大炮齐出，近年罕见的国外街道追逐枪战亦是一大亮点，于马来西亚拍摄的连场枪战更用上近万颗实弹，所费不菲。

众所周知林超贤导演喜欢向高难度挑战，越是人多车多的场景就越合其心意。在林导演率领之下，摄制队伍来到马来西亚有 “吉隆坡旺角” 之称的金三角一带街道 JalanRaja Chulan 上取景。《逆战》得到大马政府全力支持，除肯首剧组连续封街两日来拍摄追逐枪战及大规模爆炸戏份之外，更派出警务人员及多部警车协助疏导行人和指挥车辆，救护车及消防车亦到达现场戒备。

于 Jalan Raja Chulan 上拍摄当日是吉隆坡假期，唯大批影迷及大马市民凌晨已经到场占位等看好戏，连日追访《逆战》拍摄情况的当地传媒亦到达现场直击报导，以致场面一度变得极为拥挤。而为了重现出 Jalan Raja Chulan 日常的繁忙景象，剧组人员半夜三时起就陆续把过百辆各式各样的汽车驶进街上，排好位 置制造 “大塞车” 场面。拍摄这场车道激烈枪战不但涉及长长车龙，加上数百名临时演员，大型摄影机吊臂等，场面壮观非常。

至正式拍摄时，身穿防弹衣的姜皓文、手持散弹枪的霆锋及紧追着霆锋而来的周杰伦三人在车龙里左穿右插，互相开枪狙击，最后更埋身打斗起来。此起彼落的枪声使站在街道两旁围观的群众也连番被吓得哗声四起，也有市民不停为三人的精彩打戏拍手叫好。可是在吉隆坡炎热的天气之下拍摄，三人却是有苦自己知。霆锋称连日来拍摄过程辛苦：“这场戏讲述我跟饰演弟弟的周杰伦第一次见面就打起来，因此是相当重要的剧情。枪战加上爆炸，营造出十分紧张的气氛。” 周董亦补充说：“虽然烈日当空下拍摄追逐戏份颇为辛苦，但我相信绝对值得。而且林超贤导演多番亲自上阵指导动作，一丝不苟。” 而姜皓文也说道：“吉隆坡的阳光实在猛烈过人，加上车龙排放出来的废气，令温度急剧上升。我们穿着厚衣服追逐，又要埋身搏斗，大家都差点中暑。”

另外，在这街上拍摄的巨型爆炸亦是《逆战》在马来西亚取景的其中一场重头戏。在轰隆大响之中爆发出冲天大火，火舌足有四层楼高，相隔多条街亦可听见爆炸一刹那的巨响，使得名符其实 “隔岸观火” 的群众个个吓到眼都凸。这爆炸场面单在现场就花了足足五小时准备，不单所费不菲，更是集各个剧组部门及大马政府协调之大成。林超贤导演直言十分感激当地政府的大力相助，但同时慨叹在香港没有机会于街上拍摄这样的场面：“虽然现在香港的电影制作条件及配合方面已经算很厉害，但与大马相比之下香港依然是较多限制。正如我一定没可能在弥敦道封街拍一场这样的枪战或爆炸，因为整个九龙将陷入瘫痪，但我今次在马来西亚做到了。” 周董与霆锋亦异口同声说可参与于闹市拍摄如此大阵仗的爆炸场面是千载难逢的好机会，更以 “热力逼人、热力四射！” 去形容当时的情况。

天王 硬汉，演绎兄弟情，

周杰伦：听妈妈的话，找回兄弟

对于一部动作场面高达80%的枪战电影，感情线索却是《逆战》的“重头戏”，“兄弟手足”的强力烘托，支撑起影片深邃的情感内核。在《逆战》 “天王终极对决” 制作特辑中，进一步揭晓了电影中周杰伦和谢霆锋的兄弟情深。视频中金燕玲饰演的母亲含泪对周杰伦饰演的万飞吐露秘密：“我不只就你这么一个儿子，你还有一个哥哥”，周杰伦则更进一步透露：“他（万飞）希望可以替妈妈找回他的哥哥（万阳）。” 穿插在极速打斗过程中的一句 “阿阳，他是你弟弟啊！” 暗示着霆锋与周董各自角色的内在联系，而谢霆锋的一句 “他是警察，我是贼” 更是将两人的对立身份和血缘关系推向天平的两极。

而周杰伦与谢霆锋一正一邪的角色设置，两人是如何从 “敌对” 到 “兄弟” 这一人物关系的戏剧性转变，也将是《逆战》中浓墨重彩的一笔。此次发布的 “天王终极对决” 制作特辑中，周杰伦饰演的万飞与谢霆锋饰演的万阳之间的兄弟关系，不同于 “亲兄热弟” 的手足情深，初次见面即大打出手，最后却成为并肩作战的战友。正如周董所说：“最后一场生离死别的时候，正是兄弟情”，而谢霆锋对结尾这段戏也评价道：“这个时候，我们一起去拼。”

两天王诠释 “无兄弟，不《逆战》” ，

谢霆锋：想像哥哥一样保护周杰伦

周杰伦与谢霆锋的《逆战》兄弟情从戏里也延伸到了戏外，在刚刚结束的周杰伦高雄个唱中，给予歌迷最大惊喜的正是周董与霆锋的 “合体” 演唱。谢霆锋作为嘉宾开场演唱了周董新歌《惊叹号》，他冒着手指断裂旧疾复发的风险为周杰伦演唱会重拾吉他，足见二人在戏外也有着深厚的兄弟情义。对于二人《逆战》的情感戏份，谢霆锋直言感觉奇妙：“其实我也很惊讶我们俩会有这样的化学作用，很难得。跟周杰伦做对手戏让我觉得很有亲切感，很奇妙的，我跟他没合作过，认识也不太深，但我有一份觉得想要保护他，保护弟弟的感觉。”

周杰伦也坦言在一场周杰伦亲自操刀为霆锋疗伤的戏份中，当把弹头直接从肉里面拿出时，两人明知面前的是特技化妆，却并不觉得是在演戏：“拍摄那场戏有一股发自内心的感觉，很强烈。男人与男人之间的对话就应是如此，男人也可以是感性的动物。” 而对与周董来说，《逆战》对自己最大的挑战也正来源于影片中割舍不断的亲情困惑：“让我深深感受到挑战的是 ‘两难’，二择其一永远都是最残酷的。” 周杰伦说道：“万飞这个角色，一开始的时候抱着一个执行任务的心情去寻找亲兄，妈妈要他找，他就去。这个所谓的兄长是全然陌生的，没有一丝感情的。可是最终，《逆战》让我们看到的是，亲情其实真是很难割舍的，因此万飞才会陷入两难：要是他对兄长完全没有情感，他根本用不着痛苦，也没有所谓的两难。”