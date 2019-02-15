—— 图文整理自网络

哭泣的女人 (2002)

又名: Cry Woman / 泪女

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.8，IMDb 7.1

导演: 刘冰鉴

编剧: 刘冰鉴 / 邓烨

主演: 廖琴 / 韦兴坤 / 李龙俊

类型: 剧情 / 喜剧

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 2002-07-09

片长: 90 分钟

IMDb 链接 : tt0317269

贵州女子王桂香（廖琴 饰）和丈夫在北京辛苦打工，谁知一场意外打乱了他们不算富裕却还平静的生活。丈夫与人口角，因打伤别人的眼睛而锒铛入狱。失去经济来源的桂香万般无奈，只得带着3岁的回到家乡。为了筹措保释金，桂香想尽办法筹钱。最终他在老情人的指点下，成为一名专门在葬礼上哭丧的职业丧殡人员。

时代进步，却令人心不古。时下的人们很难再为家中故去的老人留下一滴眼泪。桂香的出现不仅为丧家赚足了面子，还使她的积蓄一天天多起来。她和儿子的生活渐渐好转，丈夫眼看自由在即 … …

泪 女

编号：飞马D5，MM-736

配置：日版

本片荣获瑞士剧本计划大奖、法国文化部和外交部南方基金大奖、韩国釜山国际电影节柯达影像剧本大奖。

—————————————————————————————————————————

银 饰 (2005)

又名: Silver Ornaments

评分：时光网 6.3，豆瓣 5.9，IMDb 5.6

导演: 黄健中

编剧: 周大新

主演: 严顺开 / 谷洋 / 孟瑶 / 王庆祥 / 王同辉

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 2005-05-13

片长: 116分钟

IMDb 链接: tt0464763

故事发生在上世纪民国年间。道景（王同辉 饰）是江阳县知事呂敬仁（王庆祥 饰）的公子，此公子有两大癖好，自幼对女人不感兴趣，单与貌美男子狎猊，并有收藏女性衣饰及精美银饰怪癖。其妻碧兰（孟尧 饰）婚后等于守活寡，她对丈夫的淫匿行为深恶痛绝，不甘白来人世一回的碧兰终于红杏出墙，与宣恒银饰银匠少恒（谷洋 饰）好上了。纸里终究包不住火，此事被公爹吕敬仁察觉，他表面不动声色，暗地里想招。这天，他以明德府内女眷做银饰为名，让碧兰将少恒请入府内，密谋毒死少恒，然后嫁祸与其偷情的碧兰，再借老银匠（严顺开 饰）之手将碧兰除掉。一切如愿后，闻讯的道景赶回家中，他从行将自尽的老银匠口中得知了事情的原委，万念惧灰的道景身着银饰女装，走向了亡妻的坟头 … …

银饰 + 泪女

编号：HK-2400

配置：银饰，英二暴露版

泪女，日二版

片长：银饰，116 分钟

泪女，90 分钟

音轨：国语DD2.0

字幕：英文、日文、中文