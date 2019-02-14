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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2011 张艺谋·金陵十三钗，中国妓女崇高的人道主义！

雄霸天下 发布于：

                                                                                    —— 图文整理自网络

 

CC-0102 六区版，镜像完成，碟出：

 

 

金陵十三钗 (2011)

 

又名: The Flowers Of War

评分：时光网 7.9，豆瓣 8.0，IMDb 7.6

导演: 张艺谋

编剧: 刘恒 / 严歌苓

主演: 克里斯蒂安·贝尔、倪妮、张歆怡、

       黄天元、韩熙庭、张逗逗、佟大为

类型: 剧情 / 历史 / 战争

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 英语 / 日语 / 南京话 / 上海话

上映: 2011-12-15(中国大陆) / 2011-12-23(美国)

片长: 145分钟

IMDb 链接: tt1410063

官方小站: 金陵十三钗

 

　　《金陵十三钗》根据严歌苓小说改编，讲述了1937年13位秦淮河妓女在南京大屠杀中为了挽救更多的生命而挺身而出，闪现人性光辉的故事。

 

　　1937年的南京，日军残暴，满目疮痍，但由国际友人主持的一个教堂暂时还是一方净土。几个神职人员收留了一群躲在教堂里的金陵女大学生、13个躲避战火的秦淮河上的风尘女子，以及6个从死人堆里爬出来的国军伤兵。共同面对有史以来最惨绝人寰的大屠杀的故事，结果竟然是那13个最 “下贱” 的女子成了保护众人的英雄。在这个相对封闭的空间里，他们共同面对有史以来最可怕、最没有人性的屠杀，产生了各种各样奇妙的感情。然而，教堂也不是永远的净土，日军终于冲进了这里。伤兵被杀，女大学生则眼看就要被日军掳走凌辱。在这个时刻，这13个平日里被视为下贱的女子，在侵略者丧失人性的屠刀前，激发了侠义血性：她们身披唱诗袍，怀揣剪刀，代替教堂里的女学生参加日本人的圣诞庆祝会，去赴一场悲壮的死亡之约。

 

 

 

 

     花 絮 ：

 

1、《金陵十三钗》获第69届美国金球奖最佳外语片提名，这已经是张艺谋的影片第五次获得金球奖提名，之前四次分别是：《活着》《摇啊摇，摇到外婆桥》《英雄》《十面埋伏》。

2、《金陵十三钗》根据严歌岑同名小说改编，筹备了4年，投资高达6亿人民币。

3、这是第二部有好莱坞明星担当主演的国产片，第一位是主演《形影不离》的凯文史派西。

4、本片是张艺谋耗时最长、耗资最大的电影。

 

 

 

 

金陵十三钗

 

编号：DNA  B-1719

配置：港A蓝转

音轨：国语DD5.1、国语DTS 5.1-1536K

字幕：中繁、英文

片长：145 分钟

 

 

 

 

美国金球奖 (2012；第69届) 提名：1

 

电影类-最佳外语片

 

 

华语电影传媒大奖 (2012；第12届) ，获奖：2， 提名：3

 

 获奖

·观众票选最受瞩目女演员 倪妮 Ni Ni  

·观众票选最受瞩目男演员 佟大为 Dawei Tong

 

 提名

·最佳女演员 倪妮 Ni Ni  

·最佳新演员 倪妮 Ni Ni  

·观众票选最受瞩目电影

 

 

 

 

 

 

 拓展阅读：

1950-04 张艺谋作品集，ALBD-036，12BD 欣赏国师风范！

1950-04 张艺谋收藏版，6BD=26部影片：活着有话好好说，大红灯笼高高挂，老井金陵十三钗，我的父亲母亲红高粱，菊豆秋菊打官司 ，黄土地归来一个都不能少！

中国影人收藏 5 ：蜚声国际的华人骄傲 张艺谋

 

 

 

 

金陵十三钗 The Flowers of War(2011)

7 .9

金陵十三钗(2011)

影评(2955)

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标签：
张艺谋
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