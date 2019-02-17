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湄公河行动 (2016)
又名: 湄公河大案 / 湄公河 / Operation Mekong
评分：时光网 7.6，豆瓣 7.9，IMDb 6.6
编剧: 林超贤 / 朱镜祺 / 刘小群 / 谭惠贞 / 林明杰
主演: 张涵予、彭于晏、
冯文娟、卢惠光
类型: 动作 / 犯罪
国家: 中国大陆 / 香港
语言: 汉语普通话 / 粤语 / 泰语 / 缅甸语 / 英语
上映: 2016-09-30(中国大陆)
片长: 124分钟
IMDb 链接: tt6044910
本片根据真实事件改编。
编号：SJBD-2502A ，镜像完成，存港片导演类
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
镭射港A区双碟豪华版，原版绝无压缩原汁原味视频，杜比TrueHD高清无损国粤语原音，
官方中英文字幕，集成碟二完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。
音轨：粤语DD-HD 5.1 国语DD-HD 5.1
字幕：英 中简 中繁
花絮：1、电影篇访谈
2、导演及演员访问
林超贤率领张涵予、彭于晏直闯金三角，爆破九反地带，造就年度黑马作品，豆瓣上逾26万人评价高达8.1，口碑之好导致票房逆袭最终收获近12亿。
编号：3G-H-BD5230 ，未收
音轨：国语2.0、国语DTS 2.0
字幕：中简
2016年中国上映动作犯罪片，
年度国产电影最佳电影，没有之一。
根据真人真实改编，
中国首部真正意义反恐题材动作大片。
1 、彭于晏趁开机前接受了枪械训练以及学习与缉毒犬相处等连串特训，还练习泰文及缅甸语，
而此前他从没接受过专业射击训练 。
2 、剧组请来泰王保镖负责演员们的动作训练，包括射击、近身格斗等项目。
3 、影片女一号冯文娟为符合角色要求，剪掉长发成了寸头。
4 、在马来西亚沼泽拍摄之时，导演林超贤不慎被长达六寸的毒蜈蚣咬伤脚踝，甚至一度休克。
5 、该部电影得到公安部的支持，拿到了 “境外持枪” 许可，因此，
很多演员和工作人员在拍摄现场甚至要穿着真正的防弹衣进行拍摄。
获奖
·金像奖-最佳动作指导董玮 Wei Tung
提名
·金像奖-最佳音响效果奖 Stan Yau、Nopawat Likitwong、Kaikangwol Rungsakorn、
Sarunyu Nurnsai
·金像奖-最佳剪辑大卫·理查森 David M. Richardson
·金像奖-最佳视觉效果 Kwok-Leung Yee
编号：SJD9-3522A ，未收
配置：镭射港3区双碟豪华版+官方5.1国粤语配音+官方中英文字幕+碟二完整幕后花絮+OST
音轨：粤语5.1-448 、国语5.1-448
字幕：中繁 中简 英
花絮：1、电影篇访谈
2、导演及演员访问
3、OST（Play向上进入）