—— 图文整理自网络

湄公河行动 (2016)

又名: 湄公河大案 / 湄公河 / Operation Mekong

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.9，IMDb 6.6

导演: 林超贤

编剧: 林超贤 / 朱镜祺 / 刘小群 / 谭惠贞 / 林明杰

主演: 张涵予、彭于晏、

冯文娟、卢惠光

类型: 动作 / 犯罪

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语 / 泰语 / 缅甸语 / 英语

上映: 2016-09-30(中国大陆)

片长: 124分钟

IMDb 链接: tt6044910

金三角湄公河上，一处被称为 “鬼门关” 的河段，两艘来自中国的商船遭到不明身份之人的枪击袭击。未过多久，泰国军方召开新闻发布会，指责中国商船贩卖毒品。虽然发布会宣称船员全部逃亡，但是十三具遭受残忍杀害的中国船员尸体很快被人发现。这起胆大妄为的案件令中国警方大为震惊，云南省缉毒总队队长 高刚（张涵予 饰）受命带特别行动小组前往泰国，并与情报员方新武（彭于晏 饰）合作接洽。根据现有资料显示，这件案子由盘踞在金三角的大毒枭糯卡所为。糯卡贪婪残忍，胆大包天，是湄公河流域上一颗惊扰运输安全的毒瘤。为了将这个恶棍绳之于法，中国、老挝、缅甸开展了三国联合巡逻，集中对糯卡的制毒窝点进行扫荡。而高刚等人也深入最危险境地，与丧失人性的贩毒分子进行惨烈对决 … …

本片根据真实事件改编。

湄公河行动 Operation Mekong

编号：SJBD-2502A ，镜像完成，存港片导演类

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

镭射港A区双碟豪华版，原版绝无压缩原汁原味视频，杜比TrueHD高清无损国粤语原音，

官方中英文字幕，集成碟二完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：粤语DD-HD 5.1 国语DD-HD 5.1

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、电影篇访谈

2、导演及演员访问

林超贤率领张涵予、彭于晏直闯金三角，爆破九反地带，造就年度黑马作品，豆瓣上逾26万人评价高达8.1，口碑之好导致票房逆袭最终收获近12亿。

湄公河行动

编号：3G-H-BD5230 ，未收

配置：港版蓝光视频+集成港三+官方中文字幕

音轨：国语2.0、国语DTS 2.0

字幕：中简

2016年中国上映动作犯罪片，

年度国产电影最佳电影，没有之一。

根据真人真实改编，

中国首部真正意义反恐题材动作大片。

关于《湄公河行动》你应该知道的10件事 ：





1 、彭于晏趁开机前接受了枪械训练以及学习与缉毒犬相处等连串特训，还练习泰文及缅甸语，

而此前他从没接受过专业射击训练 。

2 、剧组请来泰王保镖负责演员们的动作训练，包括射击、近身格斗等项目。

3 、影片女一号冯文娟为符合角色要求，剪掉长发成了寸头。

4 、在马来西亚沼泽拍摄之时，导演林超贤不慎被长达六寸的毒蜈蚣咬伤脚踝，甚至一度休克。

5 、该部电影得到公安部的支持，拿到了 “境外持枪” 许可，因此，

很多演员和工作人员在拍摄现场甚至要穿着真正的防弹衣进行拍摄。

香港电影金像奖 (2017；第36届) ，获奖：1 ，提名：3

获奖

·金像奖-最佳动作指导董玮 Wei Tung

提名

·金像奖-最佳音响效果奖 Stan Yau、Nopawat Likitwong、Kaikangwol Rungsakorn、

Sarunyu Nurnsai

·金像奖-最佳剪辑大卫·理查森 David M. Richardson

·金像奖-最佳视觉效果 Kwok-Leung Yee

湄公河行动 Operation Mekong





编号：SJD9-3522A ，未收

配置：镭射港3区双碟豪华版+官方5.1国粤语配音+官方中英文字幕+碟二完整幕后花絮+OST

音轨：粤语5.1-448 、国语5.1-448

字幕：中繁 中简 英

花絮：1、电影篇访谈

2、导演及演员访问

3、OST（Play向上进入）