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马永贞 馬永貞 (1972)

又名: Boxer From Shantung

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.3，IMDb 7.1

导演: 张彻、鲍学礼

编剧: 张彻、倪匡

洪拳武指：唐佳、刘家良

主演: 陈观泰、姜大卫、

田青、井莉、王钟

类型: 动作 / 爱情 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 汉语普通话

上映: 1972-02-11

片长: 94 分钟 /

Hong Kong: 126 分钟 /

West Germany: 76 分钟(heavily cut) /

Germany: 126 分钟

IMDb 链接: tt0068310

山东小子马永贞（陈观泰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道 “不小人物” 谭四（姜大卫）的好兄弟。

因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天下来，并渐渐如愿以偿。可惜江湖险恶，他没想到地盘逐渐扩大的自己和谭四成了杨老板的眼中钉。不久，他目睹谭四为杨老板所杀，决心为谭四报仇，然而他的仗义和功夫并不能玩转江湖的游戏规则。

马永贞 (1972)

编号：DT-90060

音轨：国语DTSHD2.0 德语DTSHD5.1

字幕：英文 中文 中文 德文

配置：独家德B区修复版+港版官方中英文字幕+精彩花絮

武侠片大导演张彻首创民国黑帮题材动作巨片。最好的张彻电影之一，影片的剧作、人物、摄影、运镜、节奏、武打、布景等方方面面均十分出色，“在上海滩，每天都有人起来，每天又都有人倒下去”。爱情戏点到即止，倒是很符合张彻老师的路数，最后一笔点的也很漂亮。结尾马永贞一人大战斧头帮的打斗惨烈之极！

1927年郑正秋编剧的电影《山东马永贞》问世，45年后张彻和鲍学礼联合导演的同名电影更加有名，还开创了香港黑帮片热潮及 “上海滩争霸” 题材模式的先河。张彻的阳刚暴力美学风格，鲍学礼的手提摄影，唐佳和刘家良的洪拳打法设计，东南亚自由搏击冠军陈观泰的第一次上影幕的精彩演出，使得本片的动作场面保持张彻硬桥硬马，血腥惨烈的视觉风格。马永贞这个角色让人觉得毫无生硬之感，人物形象鲜明丰满，感同身受。