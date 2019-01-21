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马永贞 (1981)

导演: 徐小明 / 李兆华

主演: 白 彪 / 黎汉持 / 伍卫国 / 马敏儿

类型: 剧情 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

首播: 1981

集数: 20

单集片长: 40分钟

剧情：

山东戏班(马艳桃)剧团来到上海谋生，却遭上海黑帮 邵八(司马华龙)势力欺压，致使大师兄马永贞(白彪)和师弟石秀峰(黎汉持)、马天柱(伍卫国)各自离散。

马天柱投入另一黑帮谭四(郑雷)门下，并与其妹谭英(李燕燕)相恋。

邵八要挟马永贞杀谭四，马天柱设法化解马永贞和谭四误会。然谭四终死于对头邵八的阴谋算计，马永贞除去邵八后被谭四手下拥立为帮主，又面临腐败警察厅的栽赃嫁祸。

石秀峰以政府高级专员身分出现为其解围。但秀峰深陷官场，为谋财而吞并帮会产业，误杀谭英，令马永贞和马天柱亡命天涯，最后更害死二人。师妹 阿兰(马敏儿)杀石秀峰为二人报仇，回山东重整戏班。

马永贞 1981

编号：W6232 ，1BD

配置：HDTV高清版+官方国粤语声轨+官方中文字幕

音轨：国语2.0 粤语2.0

字幕：中简 中繁

片长：40分钟/集 x 20集

1981年香港亚视民初剧，共20集，监制是徐小明和李兆华。