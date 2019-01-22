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马永贞之、争霸上海滩 (1998)

又名: 争霸上海滩 / 马永贞 / Master Ma

评分：时光网 6.7，豆瓣 6.7

导演: 范秀明 / 王冠辉

编剧: 威马小组

主演: 何家劲、李婉华、

范冰冰、郑佩佩、

徐少强、程思寒

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 1998

集数: 22

单集片长: 44分钟

彼时，上海滩由马永贞（何家劲 饰）和白癞痢（陈鸿烈 饰）平分天下，段冷翠（李婉华 饰）在暗中帮助马永贞颇多，虽然她的真实身份是军阀之女，但面对意气风发的马永贞，段冷翠还是动了芳心。

马永贞一直醉心于京剧名伶 柳菊池（俞小凡 饰），然而柳菊池却碍于马永贞帮派头目的身份而不愿于其交往。在经历了诸多的风波之后，柳菊池终于放下了对于身份的偏见，正视内心里的感情，和马永贞走到了一起。白癞痢的女儿白小蝶（范冰冰 饰），其真实身份竟然是马永贞失散多年的妹妹，和家人团聚之后，马永贞一行人决定除掉白癞痢，却不知这一决定改变了他们的一生。

惩奸锄恶男儿血，

同仇敌忾民族魂。

马永贞之、英雄血 (1998)

评分：豆瓣 6.8

导演: 范秀明

编剧: 威马小组

主演: 何家劲 / 李婉华

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 1998

集数: 20

单集片长: 45分钟

马永贞除掉了五湖帮，与清帮的白癞痢平分了上海的天下后，接娘亲同住。表面上贞时常得到爱国份子段冷翠的帮助，但其后才发觉翠乃是天津军阀段天峰之女。虽然翠所做的一切是为父亲进军上海作准备，但看见贞英雄气概，亦禁不住芳心悸动。

马永贞由黄毛小子变成一帮之主后地位超然，与其一直暗恋的京剧名伶柳菊池距离拉近了，池却未能摆脱抗拒以帮会份子为对象的心态。但经过了多番生死与共的经历，贞和池终不能压抑自己的感情，二人放开怀抱，走在一起。

白的女儿小蝶闯进了贞所控制范围之内，娘无意中发现蝶身上的胎记和当年失散了的幼女素一模一样，原来当年素失散后，被逃亡经过的白抱走了。蝶得知自己的真正身份后，三母子终能团聚，血浓于水的关系，蝶决定伺机把白干掉。

贞与是蝶里应外合，粉碎了多个白的堂口，令白伤亡惨重，蝶还查出，白正密谋与峰勾结，更联同日本人计划大规模的侵华行动。殊不知白已看出了倪端，而且将计就计，跟踪而得知贞藏身之处，峰一声令下，众手下即向贞等人扑杀而去，贞带池突围而出，然娘救女心切，身中乱斧而死。 贞悲痛不已，独个儿闯进上海第一楼[一洞天]找白报仇。但白早布下天罗地网，经过一轮剧烈打斗，贞从二楼摔倒下来，喷出鲜血。 此时，池赶至，但贞已奄奄一息了，最终也死在池怀中，遗下无尽的余恨……

这样做，便不好向江湖上交代，这边马永贞带人向杨双的府邸靠近。那边杨双为了扩大他上海的地盘，正设计毒死了许多帮会的头领，等着马永贞自投罗网，一场恶战要开始了......