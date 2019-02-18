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大师兄 大師兄 (2018)

又名: 我的老师是拳霸 / Big Brother

评分：时光网 5.6，豆瓣 5.1，IMDb 6.3

导演: 阚家伟

编剧: 阚家伟 / 陈大利

主演: 甄子丹、陈乔恩、喻亢、

张坚庭、骆应钧、楼南光

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 粤语

上映: 2018-08-24(中国大陆)

片长: 100分钟

IMDb 链接: tt7336572

新当老师的陈侠（甄子丹饰），一入职便遇上学校杀校危机，又要面对一众品学皆劣的问题学生，包括好勇斗狠的 李伟聪（骆明劼饰）、印巴籍 项祖发（刘朝健饰）、男人头 王得男（李靖筠饰）、专注力不足的 启程（汤君慈饰）及只会打游戏机的 启贤（汤君耀饰）。

陈侠运用非常教学的手法，化解每位学生的问题，终把全班学生收服。正当一切渐入佳境时，班内却发生严重事故，班主任陈侠成为公审对象。陈侠的教师资格更面临被教育局吊销。当师生上下为前途、为学校努力之际，却不知有不法商人看准学校的地皮，阴谋正悄悄酝酿。身经百战的陈侠，被逼再次放下教师身份，与一众师生合力展开一场学校守护战 。

大师兄 / 我的老师是拳霸 / Big Brother 2018

编号：SJBD-3747A，镜像完毕

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

得利港A区首发正式版，原版绝无压缩原汁原味视频，杜比TrueHD 5.1高清无损粤语原音，

官方5.1高码国配、中英文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：粤语DD-HD5.1 、国语5.1-640

字幕：英 中繁

花絮：1、制作花絮 03：32+03：10

2、照相馆（不外挂）。

宇宙最强 甄子丹，化身拳霸老师，

收服边缘学生，打跑黑社会！满满正能量！

大师兄 Big Brother

编号：SJD9-10575A，未收

配置：得利港3区版+官方5.1国粤语+官方中英文字幕+完整花絮

音轨：粤语5.1-448 、国语5.1-448

字幕：英 中繁

花絮：制作花絮，03:32 、03:10

陈侠，一位初出茅庐的教师，他的学生全是品学皆劣的边缘青年，陈侠运用非常教学的手法，从家访、投其所好、甚至修补各人的家庭关系，化解每位学生的问题，最终把全班学生收服！一切向好之际，陈侠遇到黑道人物鹰哥，为了学生，陈侠跟鹰哥展开一场守护学生前途的终极大战！

大师兄

编号：3G-H-BD4145 蓝转，未收

配置：港版蓝光视频+港三+官方中文字幕

音轨：国2.0-448K 、国LPCM2.0

字幕：中简（内置）

影片总体上来说算是一部 “主旋律校园片”，但剧情和角色单调乏味，片中甄子丹和陈乔恩之间的暧昧情感戏也显得很失败、很多余。

—— 北京晚报评

作为动作片的观众，最怕的戏就是英雄垂老，变成说教的、老派的模样。对《大师兄》额外的一点喜欢，就是甄子丹的转型，教育针砭不是愤世嫉俗的，交出的仍然是温和的、喜剧的，穿插着A级动作场面的水准作品。

—— 荔枝网特约评论员 半辈子评

影片反映了一定的现实问题，这为甄子丹动作元素的融入提供了合理的基础。甄子丹扮演的陈老师在影片中需要面对五名有各种各样问题的学生，这种特别的设定激发了他固有的动作风格，使校园题材与动作元素二者完美融合。

—— 中国传媒大学教授索亚斌评