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雄霸天下

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编辑 | 删除 2018 马楚成·欧洲攻略，精彩不在，光华何来？梁朝伟、吴亦凡、唐嫣、杜鹃、林子祥

雄霸天下 发布于：

                                                                                         —— 图文整理自网络

 

 

 

欧洲攻略 (2018)

 

又名: Europe Raiders

评分：时光网 4.2，豆瓣 3.6，IMDb 4.6

导演: 马楚成

编剧: 小彭

主演: 梁朝伟、吴亦凡、

       唐嫣、杜鹃、

       林子祥、元秋

类型: 喜剧 / 动作 / 爱情

国家: 中国大陆

语言: 粤语 / 英语 / 汉语普通话 / 意大利语 / 克林贡语

上映: 2018-08-17(中国大陆)

片长: 100分钟

IMDb 链接:  tt5827590

 

　  特工林在风（梁朝伟 饰）与王小姐（唐嫣 饰）多年来亦敌亦友，相互欣赏又互相为敌。上帝右手在CIA被 不明身份的 苏菲（杜鹃 饰）偷走后，两人同时受CIA委托展开追寻。原本以为只是场谋略较量，但在他们救下顶级黑客 洛奇（吴亦凡 饰）后，却发现这背后还隐藏着一个更大的秘密。

 

 

 

 

 

 欧洲攻略/Europe Raiders 2018

 

编号： SJBD-3602A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         华娱港A区版，原版绝无压缩原汁原味视频，杜比TrueHD 5.1高清无损国粤语，

         官方中英文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：国语DD-HD 5.1 、粤语DD-HD 5.1

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、预告

        2、制作特辑

        3、相片集

 

 

 

 

 欧洲攻略  Europe Raiders


编号：SJD9-10429A，未收

配置：华娱港3区首发正式版+官方5.1国粤语+官方中英文字幕+完整花絮

音轨：国语5.1-448 粤语5.1-448

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、预告

        2、制作特辑

        3、相片集

 

 

 

 

欧洲攻略

 

编号：3G-H-BD3366 蓝转，未收

配置：港版蓝光视频+港三+官方中文字幕

音轨：国2.0 640 、国LPCM 1536

字幕：中简（内置）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面评价

 

      《欧洲攻略》玩出不少新花样的动作戏。唐嫣和梁朝伟这对不走寻常路的特工情侣，为了接吻用尽套路。该片相对《东京攻略》、《韩城攻略》没有惊艳之处，但吴亦凡的加入，还是让该片成为一部说得过去的爆米花动作片。

                                                       —— 《齐鲁晚报》、《扬子晚报》综合评价

 

 

     该片的动作设计延续了攻略系列电影的经典风格。帅气流畅的一招一式，都藏着港片独有的潇洒利落。该片的“港味”还体现在台词剧情中的无厘头笑点上。电影中无厘头的港式幽默与南方观众的口味十分对路，让电影在南方市场和港片迷中广受欢迎。

                                                       —— 《西安晚报》评

 

 

反面评价

 

     《欧洲攻略》的烂是平庸，是老套。在片中看到20世纪香港电影中的各种元素、套路，但是当这些东西都融合在一起，并不一定能 “赏心悦目”，反而有可能会 “辣眼睛”。编剧对于台词编排、剧情的设定都非常随心所欲，为所欲为。事实上，观众的电影品味也在进步，早已无法满足这样的电影审美。

                                                       —— 1905电影网评 

 

 

     在吴亦凡、唐嫣等演员的衬托下，梁朝伟依然是片中的演技担当，无论是耍贱、严肃、深情还是动作，梁朝伟都拿捏得很恰当。除了固定粉丝群体外，对电影有一定判断力的观众不会选择看《欧洲攻略》。    

                                                       —— 《大河报》评

 

 

 

 

欧洲攻略 Europe Raiders(2018)

4 .2

欧洲攻略(2018)

影评(43)

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标签：
马楚成 梁朝伟 吴亦凡 唐嫣 杜鹃 林子祥
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