—— 图文整理自网络
恐怖游轮 Triangle (2009)
又名: 汪洋血迷宮(台) / 轮回三角 / 三角形 / 迷失三角洲
评分：时光网 8.0，豆瓣 8.4，IMDb 6.9
No.187，豆瓣电影 Top250
编剧: 克里斯托弗·史密斯
主演: 梅利莎·乔治、
利亚姆·海姆斯沃斯
类型: 剧情 / 悬疑 / 惊悚
国家: 英国 / 澳大利亚
语言: 英语
上映: 2009-10-16(英国)
片长: 99 分钟
IMDb 链接: tt1187064
单身母亲杰西（梅利莎·乔治 饰）留下孩子，同一帮朋友乘游艇出海游玩。出海后不久，游艇即不幸遇上风暴，在接到神秘的求救信号后，游艇在大浪袭击下倾覆，一名好友失踪，剩下的人历经挣扎终于幸免于难。当众人无计可施之时，一艘游轮经过，他们以为遇上救援，登上游艇，却发现这艘1930年失踪的神秘游轮上竟然看起来空无一人。接下来，神秘的追杀者、镜子上的骇人血迹、将这群男女带入凶险的境地，更让杰西陷入无尽轮回的磨难之中，她能够从这一切的劫难中逃脱吗？
编号：YJ-2383
配置：一区 “第一视角” 家庭娱乐收藏版+A区蓝光版+雅骏中文字幕（含屏幕中文注释）
+完整花絮+OST
音轨：英 DD 5.1、英 DD2.0-192
字幕：英/西/中简/中繁
片长：98 分钟
随处可见的鲜血、神秘的指示以及突如其来的凶杀事件，将这群男女带入万劫不复的恐怖轮回之中……
YJ-2383 美版封套：
为了本片，导演克里斯托弗·史密斯搭建了半艘游轮作为布景，而令他本人遗憾的是，这艘 “游轮” 最终并未永久留下，还是在拍完影片后被拆除。
编号：4GBD25 2025，待收
音轨：英True HD 5.1 、泰5.1-448 、英2.0-192
字幕：英、西、中简、中繁、韩、泰
保留：全部花絮内容
编号：DT-80381，未收
配置：台湾新动A区版+法2+日2
字幕：英、西、中文简体3区、中文繁体3区
近十年来最出色原创悬念惊悚电影之一 !
每年世界出品的电影中，恐怖惊悚类电影无疑是其中产量极大又良莠不齐最为严重的一类，每年在恐怖电影中，能被记住并在更长时间为人津津乐道的屈指可数。而在2009年，英国导演克里斯托弗·史密斯献上的一部《恐怖游轮》无疑是当年较为显眼的一部，这部电影并未以血腥场面骇人，却以精巧的剧情架构和宿命般的一波三折，让观众不但沉入其中，更在看罢影片后还要热烈讨论一番。实际上克里斯托弗至今导演的三部长片虽然皆为恐怖片，却一直擅长在其中注入特别的基因，让其显得别具一格，而《恐怖游轮》中奇特的轮回式剧本架构无疑便是本片最为吸引人的特质。
对于这样一部颇为考验观众理解力的电影，其精巧的剧本形成过程无疑令人关注，而克里斯托弗本人也正是本片编剧，“我开始有个初步的构思，我想到的是她回头一望，发现自己正在游艇上的一刻，但是我当时还没有想的太清楚，不过对于这个故事，我首先想到的关键点就是她处于一种自己回望自己的角度。这很像《阴阳魔界》（1959）的点子，所以围绕着这个中心思想，我渐渐的开始丰富剧本内容”，谈起剧本创作过程，克里斯托弗也不忘提起给他带来最大灵感的影片，那就是《闪灵》（1980），导演希望在电影的视角上营造《闪灵》一样的效果，即你观看影片时，不知道自己究竟是在杰克·尼科尔森脑中去体验，还是以一个第三方的角度俯视那个酒店中发生的一切。而在这部影片中，导演在走廊、大厅的布置和镜头对观众的引导上都借鉴了《闪灵》的做法。而整个过程中，克里斯托弗要费力的注意剧情的严密性和逻辑性，他写了大量的小纸条，从各个细节拼接观察，力求整个故事无懈可击。
非常规的制作过程
看过本片的人，想必不少会被片中交织的多重线索绕晕，而对于本片主演梅利莎·乔治来说，拍摄这样一部电影同样是个巨大的挑战。对此克里斯托弗也深有体会：“这太难了，演员通常都希望有一个角色和故事的全貌，这样他们才能投入到表演中去。你不可能在一开始就进入到比如级别在10级的惊恐状态，按照通常的剧情，你要经过一定过程才能达到这一步。但是，这个故事的挑战就在于，你需要在几分钟内就先处于10级恐惧的状态，然后 ‘重启’ 自己，接着再来一遍，对于梅利莎来说，要认识到这点很难，因为有人拿枪追着她，但是此刻她又要进入第二循环”。然而在片中，梅利莎也一直处于奔跑状态，据克里斯托弗透露，这样的奔跑让她当时也筋疲力尽，所以他也没让她再做太多高声尖叫的表现，因为，她已经累的恐怕无力尖叫了，当然，梅利莎卖力的表演也得到了导演的充分认可，他表示，“整个拍摄过程对她虽然很难，但是我非常喜欢她的表演！”。
“ 一部像《闪灵》一样的电影，一部房间内猎杀和主人公逐步走向疯狂的电影，一部如《偷天情缘》（1993）般炼狱的电影”，在问及如何向未看过本片的观众介绍此片时，克里斯托弗如是说。确实，本片在剧情上，就如《偷天情缘》一样，主人公永远等不来土拨鼠之夜，不断的循环同样的经历。而更复杂的是，在《恐怖游轮》中，这些重复的经历还彼此交互，于是，在片中，我们看到同样的人在同样的场地出现，甚至彼此追杀，女主角杰西也不可避免的走向精神的崩溃。
本片的剧情架构无疑对观众是种挑战，但是也带来了乐趣，同时提供了多样的剧情理解可能，正因为如此，这部电影也成为2009年惊悚电影的话题之作，激起了观众广泛的讨论。在克里斯托弗看来，他最初的想法，是将所有的剧情都围绕一个母亲的身份展开，她是一个好妈妈还是一个坏妈妈？她的孩子确实有自闭症还是这只是她心中的想法？一个人如果犯了错，她是否能挽回这种错误或者自我逃避？这是一部船上幽灵的恐怖电影，还是一部精神分裂式的电影？这部电影里表现了很多层面，让观众可以进行多样的解读，导演表示，本片有三个结局，但是都最终导向了同样的终点，即最后的车祸一幕，将梅丽莎留在这个无尽的循环中，影片看似结束，却留下更多谜题。或许这就是这部电影最大的魅力，它以逻辑严谨的线索交错留下一个开放式的剧情，一个并未完全解答的谜题，让观众如同杰西一样，在其中做出自己的选择。