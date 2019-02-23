—— 图文整理自网络

恐怖游轮 Triangle‎ (2009)

又名: 汪洋血迷宮(台) / 轮回三角 / 三角形 / 迷失三角洲

评分：时光网 8.0，豆瓣 8.4，IMDb 6.9

No.187，豆瓣电影 Top250

导演: 克里斯托弗·史密斯

编剧: 克里斯托弗·史密斯

主演: 梅利莎·乔治、

利亚姆·海姆斯沃斯

类型: 剧情 / 悬疑 / 惊悚

国家: 英国 / 澳大利亚

语言: 英语

上映: 2009-10-16(英国)

片长: 99 分钟

IMDb 链接: tt1187064

单身母亲杰西（梅利莎·乔治 饰）留下孩子，同一帮朋友乘游艇出海游玩。出海后不久，游艇即不幸遇上风暴，在接到神秘的求救信号后，游艇在大浪袭击下倾覆，一名好友失踪，剩下的人历经挣扎终于幸免于难。当众人无计可施之时，一艘游轮经过，他们以为遇上救援，登上游艇，却发现这艘1930年失踪的神秘游轮上竟然看起来空无一人。接下来，神秘的追杀者、镜子上的骇人血迹、将这群男女带入凶险的境地，更让杰西陷入无尽轮回的磨难之中，她能够从这一切的劫难中逃脱吗？

恐怖游轮 Triangle (2009)

编号：YJ-2383

配置：一区 “第一视角” 家庭娱乐收藏版+A区蓝光版+雅骏中文字幕（含屏幕中文注释）

+完整花絮+OST

音轨：英 DD 5.1、英 DD2.0-192

字幕：英/西/中简/中繁

片长：98 分钟

单亲母亲杰西（梅利莎·乔治 饰）和一帮朋友乘游艇出海游玩，但她总有一种有不好的事情发生的感觉。不久，他们便在海上遭遇一场强烈的风暴。游艇翻船，众人落海，几经挣扎他们好不容易爬到游艇残骸上来。正当他们无计可施之时，一艘巨大的游轮向众人缓缓驶来。众人欣喜过望，未加思索便登上这艘名为 “艾俄洛斯” 的游轮，结果发现这竟是一艘1930年便告失踪的神秘之船，而船上更是空无一人。

随处可见的鲜血、神秘的指示以及突如其来的凶杀事件，将这群男女带入万劫不复的恐怖轮回之中……

YJ-2383 美版封套：

围绕《恐怖游轮》的讨论也带出了大量恐怖电影，除了导演自己 “供出” 的《闪灵》、《12只猴子》、《偷天情缘》、《死亡之夜》（Dead of Night，1945）外，此外，还有人指出本片结构和西班牙电影《超时空犯罪》（2008）非常相似，但是由于媒体报道本片完成于4年之前，所以这样的相似更可能只是巧合而已。

为了本片，导演克里斯托弗·史密斯搭建了半艘游轮作为布景，而令他本人遗憾的是，这艘 “游轮” 最终并未永久留下，还是在拍完影片后被拆除。

恐怖游轮 Triangle (2009)

编号：4GBD25 2025，待收

音轨：英True HD 5.1 、泰5.1-448 、英2.0-192

字幕：英、西、中简、中繁、韩、泰

保留：全部花絮内容

编号：DT-80381，未收

配置：台湾新动A区版+法2+日2

音轨：英语TRUEHD5.1 、英导2.0

字幕：英、西、中文简体3区、中文繁体3区

近十年来最出色原创悬念惊悚电影之一 !

考验脑力的恐怖之旅

每年世界出品的电影中，恐怖惊悚类电影无疑是其中产量极大又良莠不齐最为严重的一类，每年在恐怖电影中，能被记住并在更长时间为人津津乐道的屈指可数。而在2009年，英国导演克里斯托弗·史密斯献上的一部《恐怖游轮》无疑是当年较为显眼的一部，这部电影并未以血腥场面骇人，却以精巧的剧情架构和宿命般的一波三折，让观众不但沉入其中，更在看罢影片后还要热烈讨论一番。实际上克里斯托弗至今导演的三部长片虽然皆为恐怖片，却一直擅长在其中注入特别的基因，让其显得别具一格，而《恐怖游轮》中奇特的轮回式剧本架构无疑便是本片最为吸引人的特质。

对于这样一部颇为考验观众理解力的电影，其精巧的剧本形成过程无疑令人关注，而克里斯托弗本人也正是本片编剧，“我开始有个初步的构思，我想到的是她回头一望，发现自己正在游艇上的一刻，但是我当时还没有想的太清楚，不过对于这个故事，我首先想到的关键点就是她处于一种自己回望自己的角度。这很像《阴阳魔界》（1959）的点子，所以围绕着这个中心思想，我渐渐的开始丰富剧本内容”，谈起剧本创作过程，克里斯托弗也不忘提起给他带来最大灵感的影片，那就是《闪灵》（1980），导演希望在电影的视角上营造《闪灵》一样的效果，即你观看影片时，不知道自己究竟是在杰克·尼科尔森脑中去体验，还是以一个第三方的角度俯视那个酒店中发生的一切。而在这部影片中，导演在走廊、大厅的布置和镜头对观众的引导上都借鉴了《闪灵》的做法。而整个过程中，克里斯托弗要费力的注意剧情的严密性和逻辑性，他写了大量的小纸条，从各个细节拼接观察，力求整个故事无懈可击。





非常规的制作过程





在完成这个剧本后，克里斯托弗在来自于澳大利亚的电影基金的投资下开始了本片的拍摄，为了完成这部电影，他做的第一件事，就是直接建造了半个游轮。“我们开始想直接找一艘游轮，但是实际寻找这样一艘游艇是非常棘手的事。因为游轮不像汽车，如果一艘游轮报废了，它就永远的被肢解了，所以你很难找到一艘不再运营又依然可用的游轮”，谈起寻找游轮的过程，克里斯托弗说到，“但是建造一艘游轮又需要花费我们很大的预算，所以我当时真的不知道这（建造真实的游轮场景）是否是个明智的决定，当然，最后我们终于成功的建起了一艘。”

看过本片的人，想必不少会被片中交织的多重线索绕晕，而对于本片主演梅利莎·乔治来说，拍摄这样一部电影同样是个巨大的挑战。对此克里斯托弗也深有体会：“这太难了，演员通常都希望有一个角色和故事的全貌，这样他们才能投入到表演中去。你不可能在一开始就进入到比如级别在10级的惊恐状态，按照通常的剧情，你要经过一定过程才能达到这一步。但是，这个故事的挑战就在于，你需要在几分钟内就先处于10级恐惧的状态，然后 ‘重启’ 自己，接着再来一遍，对于梅利莎来说，要认识到这点很难，因为有人拿枪追着她，但是此刻她又要进入第二循环”。然而在片中，梅利莎也一直处于奔跑状态，据克里斯托弗透露，这样的奔跑让她当时也筋疲力尽，所以他也没让她再做太多高声尖叫的表现，因为，她已经累的恐怕无力尖叫了，当然，梅利莎卖力的表演也得到了导演的充分认可，他表示，“整个拍摄过程对她虽然很难，但是我非常喜欢她的表演！”。

开放式解读的恐怖体验

“ 一部像《闪灵》一样的电影，一部房间内猎杀和主人公逐步走向疯狂的电影，一部如《偷天情缘》（1993）般炼狱的电影”，在问及如何向未看过本片的观众介绍此片时，克里斯托弗如是说。确实，本片在剧情上，就如《偷天情缘》一样，主人公永远等不来土拨鼠之夜，不断的循环同样的经历。而更复杂的是，在《恐怖游轮》中，这些重复的经历还彼此交互，于是，在片中，我们看到同样的人在同样的场地出现，甚至彼此追杀，女主角杰西也不可避免的走向精神的崩溃。

本片的剧情架构无疑对观众是种挑战，但是也带来了乐趣，同时提供了多样的剧情理解可能，正因为如此，这部电影也成为2009年惊悚电影的话题之作，激起了观众广泛的讨论。在克里斯托弗看来，他最初的想法，是将所有的剧情都围绕一个母亲的身份展开，她是一个好妈妈还是一个坏妈妈？她的孩子确实有自闭症还是这只是她心中的想法？一个人如果犯了错，她是否能挽回这种错误或者自我逃避？这是一部船上幽灵的恐怖电影，还是一部精神分裂式的电影？这部电影里表现了很多层面，让观众可以进行多样的解读，导演表示，本片有三个结局，但是都最终导向了同样的终点，即最后的车祸一幕，将梅丽莎留在这个无尽的循环中，影片看似结束，却留下更多谜题。或许这就是这部电影最大的魅力，它以逻辑严谨的线索交错留下一个开放式的剧情，一个并未完全解答的谜题，让观众如同杰西一样，在其中做出自己的选择。