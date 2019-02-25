—— 图文整理自网络

滑稽戏 Burlesque (2010)

又名: 舞娘俱乐部(台) / 艳舞巨星(港) / 蓓蕾时刻 / 滑稽表演

评分：时光网 7.7，豆瓣 7.8，IMDb 6.4

导演: 史蒂芬·安汀

编剧: 史蒂芬·安汀 / Keith Merryman / 苏珊娜·格兰特

主演: 雪儿、克里斯蒂娜·阿奎莱拉、

埃里克·迪恩、凯姆·吉甘戴、

克里斯汀·贝尔

类型: 剧情 / 爱情 / 歌舞

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2010-11-24

片长: 119分钟

IMDb 链接:

酷爱歌舞表演的女服务员 艾丽（克里斯蒂娜•阿奎莱拉 Christina Aguilera 饰）决定离开生活的小镇，奔赴洛杉矶追寻自己的明星之梦。然而这件事从一开始便并不那么容易，她不仅被人偷走了所有积累，而且只得到在日落大道的一家滑稽戏俱乐部作服务员的工作。因为没有钱付房租，她只好借住在极具创作天份的酒保 杰克（凯姆•吉甘戴 Cam Gigandet 饰）的家里。

俱乐部老板苔丝（雪儿 Cher 饰）是一位面冷心热的女人，此时她正面临巨额债务和俱乐部被收购的窘境，在艾丽的多次请求下，苔丝最终决定给予她上台的机会，杰出的天份很快让艾丽很快在众多女演员中脱颖而出并成为整个俱乐部的头牌舞娘。

俱乐部走到了生死存亡的关键时刻，此时小有名气的艾丽开始受到各种诱惑，在情感与名利的漩涡里，艾丽最终会做出何种决择，俱乐部将会面对什么样的命运 … …

本片集结了克里斯蒂娜•阿奎莱拉和雪儿两位歌坛天后，华丽的歌舞场面让人叹为观止。

舞娘俱乐部 / 滑稽表演 Burlesque 2010

编号：VS-2319，碟出

配置：美国一区宽屏版+蓝光提取全码DTS音轨+三区中英法韩泰官方字幕+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-448K、英语DTS-1509K、

法语5.1-448K、英语DD2.0-192K、英语5.1-384K（视障）、泰语DD5.1-448K

字幕：英文1-3、法文1-2、西班牙文、葡萄牙文、中文、韩文、泰文

片长：约119分钟

花絮：音乐点唱机，约17分钟；

另一片头（序幕），约7分钟，中字；

NG（删减）片段，约5分钟，中字。

额外：主菜单「PLAY MOVIE」向上进入OST，共10首AC3格式。

容量：约7.93GB

编号：CC-J1993，未收

配置：正宗美版一区宽屏版+蓝光提取全码DTS音轨+蓝光提取640K视障音轨+

创佳优质中文字幕+完整花絮及影片OST

本片可以说是《芝加哥》以及《麻雀变凤凰》综合体，获得葛莱美多项大奖的美国歌坛小天后克莉丝汀首度大银幕处女作，也是雪儿睽违7年後再度挑大梁演出的电影。

舞娘俱乐部 / 滑稽表演 Burlesque 2010





编号：SJD9-1762A，镜像完成

配置：索尼一区特别收藏版+蓝光HD内核全码DTS+法二+泰三+三区中英法韩泰官方字幕

+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-448K、英语DTS-1536K、

英语DD2.0-192K（导评）、英语5.1-384K（视障）、

法语5.1-448K、泰语DD5.1-448K

字幕：英文1-3、法文1-2、西班牙文、葡萄牙文、中文、韩文、泰文

片长：约119分钟

花絮：音乐点唱机，约17分钟；

另一片头（序幕），约7分钟，中字；

NG（删减）片段，约5分钟，中字。

额外：主菜单「PLAY MOVIE」向上进入OST，共10首AC3格式。

容量：7.94 GB





歌坛小天后的定制电影





毫无疑问，在影片《滑稽表演》中，最耀眼、最大牌明星绝对是年轻的 克里斯蒂娜·阿奎莱拉。虽然与之配戏的雪儿、克里斯汀·贝尔 和 史坦利·图齐 等人也是数一数二的大腕，但是这部电影的剧情完全是为了阿奎莱拉的歌唱与舞蹈才华来设计的。阿奎莱拉是一位年轻的实力派歌手。她12岁即登台演出，19岁发行专辑便名满天下，甚至还得到了格莱美的最佳新人奖。





在影片中，阿奎莱拉扮演的罗斯拥有一副天生的好嗓子，她从小镇来到洛杉矶，为了追求自己的梦想而努力。影片中所有的故事和情节，几乎都围绕着罗斯的生活、爱情和成名展开。毫不夸张地说，《滑稽表演》是一部送给阿奎莱拉的 “定制电影”。





影片的编剧兼导演是在好莱坞混迹多年，但是只拍摄过一部电影的史蒂夫·安汀。谈到这部影片，安汀说：“的确，我被克里斯蒂娜·阿奎莱拉的才华打动，所以我才萌生了要为她制作一部电影的念头。我的想法很简单，尽量在影片中展示阿奎莱拉的个人魅力。所以，我设置了很多能体现她的舞蹈基本功的段落，比如说端着服务生的托盘跳舞等等镜头。我没有太在乎情节，没有把影片的情节编写得太过于复杂，而是尽可能地把情节弄简单。不管什么镜头，只要有阿奎莱拉在里面，我都会把他拍摄得唯美。我想展示得是一种近似于MTV的质感和色彩。因为整部电影几乎就是由几大段歌舞组成的，所以MTV的节奏，是再恰当也不过了。实际上，这部电影并不能算是传统意义上的歌舞片。因为歌舞并不参与故事的讲述，而只是影片的一种背景。所以，在这样的影片中把歌舞拍摄得美轮美奂、奢华以及诱人才是最重要的。”









老天后雪儿提携新人

除了天后 克里斯蒂娜·阿奎莱拉外，与其配戏的，在影片中扮演夜总会老板娘的是祖母级的歌手、演员 雪儿。雪儿在年轻的时候，一样是一位能唱、能跳、能演的全能型女艺人。有评论认为，她是女演员里最会唱歌的，也是女歌手里最会演戏的。虽然今年已经60有4，但是在银幕上，雪儿依旧是耀眼的明星。

谈及能和雪儿这样的老前辈合作，阿奎莱拉显得很兴奋、也很紧张。在片场，她似乎有些紧张过头，而有些不知所措。阿奎莱拉说：“雪儿是歌手的演员的前辈。她唱歌唱得好，声线很有特点。她演戏更好，甚至还得过奥斯卡和戛纳的最佳女主角。她的成就，我这一辈子可能都难以望其项背。对于我来说，能和雪儿以及这些极有才华的演员一起合作，是我人生的一大幸事。因为我在这之前从来没有在一部电影里扮演女主角，所以很多事情都要从头学起。在片场，我有时候会笨手笨脚的搞砸一些事情。而且很多时候，我会难以进入角色。雪儿也是从歌手转变成演员的，也有类似的经历，所以她在片场给了我很多指导和鼓励。能有这种体验真是太棒了。”

面对着年轻的后生，雪儿也是毫无保留地提携新人，不断地给阿奎莱拉指导和意见。在拍摄罗斯得到表演机会的那场戏的时候，雪儿就给了阿奎莱拉很多帮助。雪儿说：“那场戏里有一个阿奎莱拉的特写镜头。那是我说完我会给你安排一场演出之后的镜头。我发现阿奎莱拉的侧面很漂亮，但是她只顾着展示自己的脸蛋，而忘记去表演了。于是我告诉她，在电影里，这个机会是你一生都在梦寐以求的，所以你不能这么无动于衷。她想了一会，后来在开拍的时候，她脸上的表情非常细微，后来她哭了出来－－好像是得到了释放一般。我就知道阿奎莱拉是一个有天赋的演员，她需要的是激发和引导。”

美国金球奖 (2011；第68届)， 获奖：1，提名：2

获奖

·电影类-最佳原创歌曲戴安·华伦 Diane Warren

提名

·电影类-音乐喜剧类 最佳影片

·电影类-最佳原创歌曲 Samuel Dixon、克里斯蒂娜·阿奎莱拉 Christina Aguilera、Sia

一句话评论

本片的娱乐性实在太差劲，只能让主演的粉丝满意罢了。

——《波士顿环球报》

情节支离破碎得让本片有着被人称为 ‘烂片’ 的潜力。

——《娱乐周刊》

这部让我十分期待的电影，平淡得让我心痛。

——《纽约时报》

影片虽然有两位明星演出，但该片的音乐不够吸引人，发型更是糟糕到极点。

——《纽约日报》