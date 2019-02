—— 图文整理自网络

21克 21 Grams (2003)

又名: 灵魂的重量 / 21克:生命可以有多重?

评分:时光网 8.0,豆瓣 7.8,IMDb 7.7

导演: 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图

编剧: 吉勒莫·阿里加

主演: 西恩·潘、娜奥米·沃茨、

本尼西奥·德尔·托罗、

夏洛特·甘斯布、梅丽莎·里奥

类型: 惊悚 / 犯罪

官网: http://www.21-grams.com/

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2003-09-05(威尼斯电影节)

片长: 124 分钟

IMDb 链接: tt0315733

保罗(西恩•潘 饰),一位大学数学教授,患有严重的心脏病,生命垂危,幸运的是,成功的心脏移植手术使他死里逃生,可是,他和妻子的关系并没有因此而重获新生。

杰克(本尼西奥•德•托罗 饰),曾经是酒鬼和犯罪分子,在一名牧师的帮助下,他重建了自己的生活,不仅成为青少年咨询顾问,还是正直善良的好父亲,可他的妻子有时候却暗暗期盼他能保留一点过去的性格。事实上,杰克对往事充满愧疚,背负着沉重的心理负担,努力寻找新生活的希望。

克里斯汀(娜奥米•沃茨 饰),她曾经沉溺于毒品和派对,生活一塌糊涂。当她幡然悔悟,改过自新后,却因一起灾难性的事件,生活发生可怕的逆转,重新陷入了困顿。她经受不住这样的打击,回到了过去,并且拒绝改变。

一桩交通意外将这三个人的生活联系在了一起,随着而来的,是苦难、复仇,还有爱和救赎。

编号:TY-912

配置:一区导演剪辑版+法二特别版+日二DTS收藏版+港3区官方中韩泰字幕+花絮约30分钟

音轨:英语5.1-448K 、英语DTS5.1-768K 、法5.1-384K 、日2.0-192K 、泰5.1-384K

字幕:日文、英文、法文、西班牙文、中1-3

片长:124分钟

花 絮 :

1、电影几乎完全是用手持摄影机拍摄完成的。

2、影片按照时间先后顺序拍摄的(虽然在最终的剪辑过程中,没有按照时间顺序)。

3、保罗和克里斯蒂娜在餐馆里,他引用的委瑞内拉诗人的诗歌是 “La Tierra Giró para

Acercarnos”,作者名字叫 Eugenio Montejo。

4、有段场景,是杰克·乔丹想上吊自杀,一个超重的囚犯救了他,在他胸膛有一个很大的文身,

上面写着 “Maria Eladia”,这是本片要贡献给的那个人 Alejandro González Iñárritu,

他的妻子的名字。

5、瑙蜜·瓦特斯 还没有事先阅读剧本,就答应了出演该片。

6、保罗在一本书上发现了克里斯蒂娜和她的丈夫的照片,这本书名字是 “Cruising Paradise

(游荡天堂)”,作者是剧作家 Sam Shepard,里面有关于孤独和失败的40个故事。

7、在游荡天堂中的照片上标有记号的那个故事,名字是 “The Hero is in His Kitchen(在他的

厨房里的英雄)”。是关于两个男人在电话机上的对话,一个在亚利桑纳州的图森,一个是在

加利福尼亚的洛杉机。故事中最后一页说到的最后一件事情(图片上作了记号的其中一个)

是 “不要被一颗沉重的心的重量压垮!”

8、片尾的西班牙语是献给 María Eladia,“pues cuando ardió la pérdida,reverdecieron

sus maizales”,翻译过来就是 “为了当损失燃烧的时候,他们的玉米地还会重新长出绿色。”

编号:DNA B-1073

配置:加拿大A区蓝光转制+环球一区CE版+日二+韩泰港台三区+OST+OST数据包

音轨:英语5.1-448K 、英语DTS5.1-1536K

字幕:英 法 西、台版中文+港版中文1-2、日、韩、泰

片长:124 分钟

冈萨雷斯 “命运” 三部曲 :

片名《21g》,指传说中死亡时失去的体重。





三段截然不同的命运,却悲剧性的交集在一起。谁对谁错,并无任何标准,谁也不能阻止已经发生的意外,而随之而来的是心灵上的折磨。事实上这故事是关于生死之间失去的东西,是一部从特殊角度谈论生命意义的影片。





影片的拍摄手法是略带杂乱的时空,灰色的格调,高明的是全篇闪现的片断,让观者无意之中知道了结局,知道了宿命。跟2000年该编导组合的《爱情是狗娘》(Amores Perros)一样,本片显示出惊人的天才:相同的结构,更加精湛的表演,产生冰凉刺骨的感觉,实实在在地让世人看到了墨西哥导演的璀璨才华。





几个主角在整个影片中可谓纯粹的悲剧色彩,未见有一笑容出现其中,使影片尖锐真实的影像融化在同样真实的情绪中,编导想要表现的磨难、痛苦、爱、失去、偿还、希望、责任清晰地浮现出来,成为一个注定难以回避和忘怀的电影。









21克 / 灵魂的重量(台)/ 21克:生命可以有多重?(港)21 Grams

编号:SJBD-0390A ,未收

配置:独有原版及全中文导航双模菜单,独家英国Icon圣像家娱B区全球最佳影音版,

荟萃各区精华,集合中英法日韩泰官方译本,尊享全球最完整花絮并附全程中文字幕。

音轨:英语LPCM2.0、英语DTS-HD5.1、法语5.1-448K、日语2.0-192K、泰语2.0-192K

字幕:英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文

配置:独家专属原生及全汉化究极双模播放架构,尊享全球最完整珍藏花絮,

1、幕后制作特辑,

2、预告片。

编号:DT-2060,未收

音轨:英语DTS HD5.1英语DD5.1 法语DD5.1

字幕:英文 中文 中文 日文 韩文 泰文

配置:美A区+港版官方中英韩泰文字幕+精彩花絮

全员大牌,各国影帝影后 … …

比《记忆碎片》还NB的剪辑路数

编号:SJD9-1306A,未收

配置:1区特别收藏版+蓝光HD内核全码DTS+法2+日2+泰3+3区官方中韩泰字幕

+完整花絮+OST(OST:花絮选单进入)

音轨:英语5.1-448K 英语DTS5.1-1536K 法2.0-192K 日2.0-96K 泰2.0-96K

字幕:英 法 西 中 中 中 中 日 韩 泰