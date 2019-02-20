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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1983 周润发·血汗金钱，讲述武行替身的血泪史！1990 一咬200年，OK？林子祥 关之琳 徐少强

雄霸天下 发布于：

                                                                                  —— 图文整理自网络

 

血汗金钱 + 一咬OK ，HW-0136：

 

 

血汗金钱 (1983)

 

又名: BIOODY MONEY

评分：IMDb 6.5

导演: 黄树棠 (Shu Tong Wong)

编剧: 张坚庭

制片：何家驹

动作特技：刘志豪

主演: 周润发 / 林蛟 / 陈敏儿 / 朱铁和

类型: 剧情

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1983-03-22

片长: 91 分钟

IMDb 链接:  tt0086611

 

　　子弹乃龙虎武师，薪酬不佳且工作危险，但父亲龙爷身为武术指导敬业乐业，弹与兄钱罂亦乐于卖力工作。

 

     一武师因不慎于拍戏时葬身火海，龙感唏嘘。

     龙师兄转往庙街卖武，不支身亡，唯临终托龙代为照顾其偷渡儿女小青小男，龙尽力帮忙。

     弹安排失当，令青成黑市居民。

 

     其时武侠片市道欠佳，弹却遇上良机接拍文艺片，惜需远赴台湾工作，不能照顾父兄，弹犹豫，终接受条件，更与青同往。龙不舍，仍支持儿子发展。

 

     龙无视年纪老迈，接下替身工作，罂劝阻无效，龙终重伤入院。

     父病危，罂却苦无治理费用，情急下于街头抢劫。男劝阻，却在无意中弄得手枪，罂决持之行劫，终将事情弄大。

 

     弹二人于台湾赶返，惜龙早已去世，警方更将罂击毙，弹大悲，慨叹金钱害人。

 

 

 

 

 血汗金钱 Bloody Money  (1983)

 

编号：DT-91643，镜像完毕

音轨：粤语LPCM2.0

字幕：中文 中文

配置：独家港版全新修复版+官方粤语音轨+官方中文字幕

 

 

 

 

 

     讲述武行替身的血泪史，片中数段动作戏比较精彩。发哥当时尚未在电影圈成名，演技和气质都没展露出来，反而是身为一介武夫的朱铁和表现更加抢眼。

 

 

 

图片欣赏：

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————



#一咬OK/Yi yao o.k.(1990)一咬OK
Yi yao O.K.
(1990)




一咬OK (1990)


又名: 一咬200年 / A Bite of Love / One Bite, OK

评分：时光网 6.2，豆瓣 5.5，IMDb 4.8

导演: 冼杞然

编剧: 郑兆强 / 梁鸿华

主演: 林子祥 / 关之琳 / 徐少强 / 许绍雄 / 郑柏林

类型: 喜剧 / 恐怖

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1990-08-24

片长: 94 分钟

IMDb 链接:tt0100986


　　李伯爵（林子祥 饰）虽然身为僵尸，却是一个善良的僵尸，因为不肯吸食人血伤及无辜，而日渐虚弱。一天，李伯爵邂逅了名为安娜（关之琳 饰）的女子，安娜的温柔和魅力深深的吸引着他坠入了情网。一场意外中，李伯爵用自己的血救了孤儿柏林的性命，这一幕恰巧被安娜看见，李伯爵的身份曝了光。 


　　安娜的哥哥冯仁玉（徐少强 饰）是一个无恶不作的大坏蛋，他得知了李伯爵的血能够使人起死回生的消息，于是绑架了安娜和李伯爵。所幸李伯爵的仆人舍命相救才没教冯仁玉的阴谋得逞。然而最终，冯仁玉还是得到了李伯爵的血，在二十四小时之后，他将会变成刀枪不入不老不死的僵尸。



血汗金钱 Xue han jin qian(1983)

血汗金钱(1983)

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