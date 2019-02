—— 图文整理自网络

血汗金钱 (1983)

又名: BIOODY MONEY

评分:IMDb 6.5

导演: 黄树棠 (Shu Tong Wong)

编剧: 张坚庭

制片:何家驹

动作特技:刘志豪

主演: 周润发 / 林蛟 / 陈敏儿 / 朱铁和

类型: 剧情

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1983-03-22

片长: 91 分钟

IMDb 链接: tt0086611

子弹乃龙虎武师,薪酬不佳且工作危险,但父亲龙爷身为武术指导敬业乐业,弹与兄钱罂亦乐于卖力工作。

一武师因不慎于拍戏时葬身火海,龙感唏嘘。

龙师兄转往庙街卖武,不支身亡,唯临终托龙代为照顾其偷渡儿女小青小男,龙尽力帮忙。

弹安排失当,令青成黑市居民。

其时武侠片市道欠佳,弹却遇上良机接拍文艺片,惜需远赴台湾工作,不能照顾父兄,弹犹豫,终接受条件,更与青同往。龙不舍,仍支持儿子发展。

龙无视年纪老迈,接下替身工作,罂劝阻无效,龙终重伤入院。

父病危,罂却苦无治理费用,情急下于街头抢劫。男劝阻,却在无意中弄得手枪,罂决持之行劫,终将事情弄大。

弹二人于台湾赶返,惜龙早已去世,警方更将罂击毙,弹大悲,慨叹金钱害人。

血汗金钱 Bloody Money (1983)

讲述武行替身的血泪史,片中数段动作戏比较精彩。发哥当时尚未在电影圈成名,演技和气质都没展露出来,反而是身为一介武夫的朱铁和表现更加抢眼。

一咬OK

Yi yao O.K.

(1990)













一咬OK (1990)





又名: 一咬200年 / A Bite of Love / One Bite, OK

评分:时光网 6.2,豆瓣 5.5,IMDb 4.8

导演: 冼杞然

编剧: 郑兆强 / 梁鸿华

主演: 林子祥 / 关之琳 / 徐少强 / 许绍雄 / 郑柏林

类型: 喜剧 / 恐怖

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1990-08-24

片长: 94 分钟

IMDb 链接:tt0100986





李伯爵(林子祥 饰)虽然身为僵尸,却是一个善良的僵尸,因为不肯吸食人血伤及无辜,而日渐虚弱。一天,李伯爵邂逅了名为安娜(关之琳 饰)的女子,安娜的温柔和魅力深深的吸引着他坠入了情网。一场意外中,李伯爵用自己的血救了孤儿柏林的性命,这一幕恰巧被安娜看见,李伯爵的身份曝了光。





安娜的哥哥冯仁玉(徐少强 饰)是一个无恶不作的大坏蛋,他得知了李伯爵的血能够使人起死回生的消息,于是绑架了安娜和李伯爵。所幸李伯爵的仆人舍命相救才没教冯仁玉的阴谋得逞。然而最终,冯仁玉还是得到了李伯爵的血,在二十四小时之后,他将会变成刀枪不入不老不死的僵尸。