胡越的故事 (1981)

又名: Woo Yuet's Story / The Story of Woo Viet / God of Killers

评分: 时光网 7.2,豆瓣 7.1,IMDb 6.7

导演: 许鞍华

编剧: 张坚庭

主演: 周润发 / 缪骞人 / 钟楚红 / 罗烈 / 金彪

类型: 剧情 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1981-04-24(香港)

片长: 90分钟

IMDb 链接: tt0082534

1975年越战结束后,香港一度成为 “第一收容港”,接收了大量越南难民、船民。这些人到港后,会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共,特工(特务)发现后会秘密杀害。

在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔 胡越(周润发)随伙伴逃难到港后,如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友 李立君(缪赛人),后者是一名社会工作者,十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后,李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时,胡越结识与他命运无差的沈青(钟楚红),两人讲好到美一起生活。

胡越、沈青等人在菲律宾转机时,沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走,为找到沈青,胡越放弃赴美良机,胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar,原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar 女。

为了履行许下的要将沈青照顾的诺言,胡越答应老板钟仁(金彪)替他做杀手,并因之与另一杀手 阿三(罗烈)结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。当胡越要求脱离钟仁时,钟仁设计了一个陷阱想把他消灭,却害死了沈青与阿三。胡越为二女报仇后孤身上路,乘着一叶扁舟在大海中漂泊。

编号:DT-91051,镜像完毕,碟出

音轨:粤语LPCM2.0 、国语LPCM2.0

字幕:中文

配置:独家香港complexHD高清修复版+官方国粤语音轨+官方中文字幕

命不由己,无处为家,什么也留不住,

大时代的残酷与小人物的沧桑。





许鞍华描摹时代总是特别犀利又不会过火。

+ 投奔怒海 / Boat People 1983(2BD)

编号:SJBD-3690A

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享Spectrum法B区全球独有蓝光版本,复合绝版安乐港3区DVD素材精华,

独家拆分双碟打造原版绝无压缩原汁原味视频,DTS-HD 2.0高清无损原音,

集成国语配音,官方中法字幕,保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:胡越的故事,粤DTSHD2.0 国2.0-192

投奔怒海,粤DTSHD2.0 国2.0-192

字幕:胡越的故事,法 中简 中繁

投奔怒海,英 法 中简 中繁

花絮:

碟一、胡越的故事:

1、导演许鞍华访谈,13:16;

2、制片泰迪·罗宾访谈,10:13;

3、阿尔诺·兰努克影评,10:30;

4、《胡越的故事》法国电影演说家影评,8:29;

碟二、投奔怒海:

1、导演许鞍华访谈 ,13:16;

2、制片泰迪·罗宾访谈 ,10:13;

3、阿尔诺·兰努克影评 ,10:30;

4、《投奔怒海》电影演说家影评 ,7:48。

影片虽然有着一定的商业色彩,但却仍旧保持着香港新浪潮电影的思想特质。在1981年,也就是中英双方进行香港前途谈判的前一年,新进编导张坚庭写出了以逃港越南难民为主角的本片,很明显地流露出了对香港人移民身份的某种忧虑。故事主题不但触及难民,甚至探讨了人在大环境控制下无处可逃的宿命悲剧。这一切因素,都对香港人的政治处理寄寓甚深。

香港电影金像奖 (1982;第1届) ,获奖:1

最佳编剧 张坚庭 Alfred Cheung

双碟版VCD :

1982、《投奔怒海》(+2006< 颖 州 的 孩 子 >)