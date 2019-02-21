网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 1981 许鞍华·胡越的故事，命不由己 无处为家：周润发、钟楚红、缪骞人、罗烈 ！

雄霸天下 发布于：

                                                                                   —— 图文整理自网络

 

 

 

 

胡越的故事 (1981)

 

又名: Woo Yuet's Story / The Story of Woo Viet / God of Killers

评分: 时光网 7.2，豆瓣 7.1，IMDb 6.7

导演: 许鞍华

编剧: 张坚庭

主演: 周润发 / 缪骞人 / 钟楚红 / 罗烈 / 金彪 

类型: 剧情 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1981-04-24(香港)

片长: 90分钟

IMDb 链接:  tt0082534

 

　　1975年越战结束后，香港一度成为 “第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。

 

　　在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔 胡越（周润发）随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友 李立君（缪赛人），后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一起生活。 

 

　　胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，为找到沈青，胡越放弃赴美良机，胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar 女。

 

      为了履行许下的要将沈青照顾的诺言，胡越答应老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另一杀手 阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。当胡越要求脱离钟仁时，钟仁设计了一个陷阱想把他消灭，却害死了沈青与阿三。胡越为二女报仇后孤身上路，乘着一叶扁舟在大海中漂泊。

 

 

 

 

胡越的故事 Woo Yuet's Story

 

编号：DT-91051，镜像完毕，碟出

音轨：粤语LPCM2.0 、国语LPCM2.0

字幕：中文

配置：独家香港complexHD高清修复版+官方国粤语音轨+官方中文字幕

 

 

      命不由己，无处为家，什么也留不住，

大时代的残酷与小人物的沧桑。


     许鞍华描摹时代总是特别犀利又不会过火。

 

 

 

 

 

   胡越的故事/ The Story of Woo Viet 1982

+   投奔怒海 / Boat People 1983（2BD）

 

编号：SJBD-3690A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

       独享Spectrum法B区全球独有蓝光版本，复合绝版安乐港3区DVD素材精华，

       独家拆分双碟打造原版绝无压缩原汁原味视频，DTS-HD 2.0高清无损原音，

       集成国语配音，官方中法字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：胡越的故事，粤DTSHD2.0 国2.0-192

        投奔怒海，粤DTSHD2.0 国2.0-192

字幕：胡越的故事，法 中简 中繁

        投奔怒海，英 法 中简 中繁

 

花絮：

 

碟一、胡越的故事：

      1、导演许鞍华访谈，13:16；

      2、制片泰迪·罗宾访谈，10:13；

      3、阿尔诺·兰努克影评，10:30；

      4、《胡越的故事》法国电影演说家影评，8:29；

 

 

 

碟二、投奔怒海：

      1、导演许鞍华访谈 ，13:16；

      2、制片泰迪·罗宾访谈 ，10:13；

      3、阿尔诺·兰努克影评 ，10:30；

      4、《投奔怒海》电影演说家影评 ，7:48。

 

 

 

 

     影片虽然有着一定的商业色彩，但却仍旧保持着香港新浪潮电影的思想特质。在1981年，也就是中英双方进行香港前途谈判的前一年，新进编导张坚庭写出了以逃港越南难民为主角的本片，很明显地流露出了对香港人移民身份的某种忧虑。故事主题不但触及难民，甚至探讨了人在大环境控制下无处可逃的宿命悲剧。这一切因素，都对香港人的政治处理寄寓甚深。

 

 

 

 

 

香港电影金像奖 (1982；第1届) ，获奖：1

 

最佳编剧 张坚庭 Alfred Cheung

 

 

双碟版VCD ：

 

 

 

 

 

 

 

 

1982、《投奔怒海》（+2006< 颖 州 的 孩 子 >）

 


 





胡越的故事 Story of Woo Viet(1981)

7 .2

胡越的故事(1981)

影评(4)

收藏(64)

回复 (3) | 收藏 (0) | 6 次阅读 |
标签：
许鞍华 周润发 钟楚红 缪骞人 罗烈
下一篇：1983 周润发·血汗金钱，讲述武行替身... >> << 上一篇：1982 投奔怒海，厚重 苍凉、现实 悲...

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 47岁 处女座

日志分类
日志标签
CC qs 最佳影片 sb 标准 成龙 邵氏 文学电影 周润发 刘德华 午马 洪金宝 女同 标准CC 晴色 徐克 梁朝伟 甄子丹 林正英 周星驰 科幻 张学友 黄秋生 乐贸 程小东 张国荣 王祖贤 袁和平 李连杰 情色
更多 >>