—— 图文整理自网络

不十分好莱坞

Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of Ozploitation! (2008)



又名: 澳洲B片十分B / 澳洲B片真牛B

评分:时光网 7.8,豆瓣 8.0,IMDb 7.7

导演: Mark Hartley

编剧: Mark Hartley

主演: 昆汀·塔伦蒂诺、

丹尼斯·霍珀、

杰米·李·柯蒂斯、

乔治·米勒、

艾伦·阿金、

克里斯托弗·李

类型: 纪录片

国家: 澳大利亚 / 美国

语言: 英语

上映: 2008-08-28

片长: 99分钟

IMDb 链接: tt0996966

绝对牛B的纪录片!这部纪录片呈现了澳洲电影史上鲜为人知的一面,电影爱好者不能错过的朝圣电影,经典而肆无忌惮,绝对的疯狂与刺激的体验。

澳大利亚在世界电影中总是占着非常有分量的一席之地。不光因为近年来 休·杰克曼,妮可·基德曼 等大腕影星在好莱坞的星光显赫。早在他们之前的上世纪70年代,澳大利亚就举国进入了一场轰轰烈烈的影视文艺复兴运动中。从那个时候开始,澳大利亚的电影人不再仅仅关注自我,而开始像好莱坞一般试着用电影去娱乐大众。加之这一时期电影人的成功资本运作,一时间使得澳大利亚的电影出现了空前的百花齐放,各种B级电影层出不穷,类型涉及范围极广,动作、恐怖、惊悚等抢人眼球的风格应有尽有。将这一时期称为澳大利亚影坛的黄金时代实不为过。本片便是那个时代的完全纪录。

澳洲B片真牛B

编号:英皇 EE-2440

配置:独家法二收藏版+55分钟完整花絮+一区素材

音轨:英语5.1、英语2.0、英语导评2.0

字幕:中文1-2、英文

片长:98 分钟

这部纪录片从某个角度来说,简直是澳洲电影奋斗史。

上世纪60年代末,澳洲电影检查尺度放宽,大量金钱涌入市场,造就了澳洲新浪潮,催生了大量B级制作——硬滑稽、低俗的性影像,在今天看来绝对的惊悚鬼怪,仿佛一下子都从银幕蜂拥而出。多亏该剧的导演 马克·哈德利,让过往一直被评论及研究忽略的类型黄金影史,终于以最欢乐好玩的方式重现眼前。

剥削电影 Ozploitation 这个概念,这是专指澳洲70、80年代拍摄的一种类型片,这类电影大都是制作低廉的恐怖、动作片,其中包括了大量软SQ、正面全倮、肉块血浆横飞,还有蹩脚的布景化妆和货真价实的打斗。它和意大利铅黄电影(giallo)这个概念非常相似,但是在澳洲人这里显然电影动作更强,肮脏而肆无忌惮,如果它激起的不是你的生理不适,那么将是绝对的疯狂与刺激的体验。

剥削电影(Exploitation film)是一种以 “剥削” 为促销题材的电影类型,常将主题剥削得过火。 “剥削” 一词常见于电影行销,和所有类型的电影一样,被用于表示促销、或广告之意。那么这些电影往往需要某种可供剥削的事物,例如: 大明星、特效、幸爱、暴力、爱情 ... 等。

剥削电影大大仰赖煽色腥的广告宣传,以及露骨、夸大其词的议题描绘,却无视于电影自身的内在品质,剥削电影往往被广泛认为是品质低劣的产物。 即使如此,剥削电影有时也能吸引世人关注、和膜拜追随(cult followings)。

不十分好莱坞

编号:WX-2291

配置:木兰花一区版+ 完整花絮

音轨:英语5.1-448K、英语DD2.0-192K、英语导评DD2.0-192K

字幕:中文1-2、西班牙文

片长:103 分钟

《不十分好莱坞》的导演马克·哈德利小时候常常坐在电视前看这类电影。长大之后,他开始真正着迷于此类和传统澳洲影片格格不入的 Ozploitation电影。所以,这次他集合了众多Ozploitation电影迷,为观众彻底进行一次知识普及,讲述电影拍摄的种种奇闻异事。昆汀·塔伦蒂诺、尖叫女王杰里米·柯蒂斯、老嬉皮丹尼斯·库伯等等著名影人的捧场,这部澳洲Ozploitation 电影发展史纪录片很值得一看。

历史沿革

剥削电影可能以性挑逗、或露骨性爱、耸动暴力、吸毒、裸体、狂热、血腥、荒诞、毁灭、背叛、和残害为特色,此类电影在1920年代首度出现,却迟于1960年代和1970年代欧美地区放松电影的检查尺度与禁忌,才开始普及。

美国电影协会(前身为MPPDA,制片人与发行人协会)与电影审查委员会、基层组织通力合作,致力于维护好莱坞的 “清新” 形象,不过,剥削电影发行商却反其道而行,往往乐见争议话题成为免费的行销利器,他们的制作人也利用耸动的元素,来吸引电视的流失观众。 从1990年代以来,这一类型也受到学术界的注意,有时被称为另类电影(paracinema)。

【剥削】一词是非常松散的定义,与观众的电影见解较为密切相关,而非电影内容。 煽情材料和艺术内容可以、而且经常共存,事实证明那些无法通过电影审查法规(Hays Code) 的艺术电影,经常以剥削电影出现在同一间磨坊戏院(grindhouses)。

剥削电影无惧于处理声名狼藉的内容,和受到赞扬的欧洲电影导演共享相同的理念,例如:德瑞克·贾曼(Derek Jarman)、路易斯·布纽尔、尚卢·高达。 为数众多被公认为经典的电影,含有不同程度的幸爱、暴力、与惊悚,通常与剥削电影有所关联,包括:史丹利·库柏力克的《发条橘子》、陶德‧布朗宁(Tod Browning)的《怪胎》(Freaks)、和罗曼·波兰斯基的《反拨》(Repulsion),布纽尔的《安达鲁之犬》含有现代血腥暴力电影(splatter film)的元素。 更进一步阐述,如果《灵魂狂欢节》(Carnival of Souls)由欧洲拍摄,将会被视为艺术电影;倘若《无脸之眼》 (Eyes Without a Face)由美国拍摄,则会被归类为低成本恐怖电影。

艺术电影和剥削电影的观众,都被认为拥有排斥好莱坞电影的品味。

剥削电影经常剥削发生于新闻中、以及短期公众意识的事件,主要电影制片厂(major film studio)可能避免这类题材,由于时间不足,无法拍成一部主要的电影。例如: 《娃娃新娘》Child Bride(1938)探讨奥沙克(The Ozarks)山区老夫少妻的社会问题,其他如《大麻狂热》Reefer Madness(1936)的滥用毒品议题,主要电影制片厂为了维护自身的主流(Mainstream)地位和体面的声誉,常常会避免接触这类的议题。 不过,如果动机够强,主要电影制片厂也可能卷入其中,就如1969年华纳兄弟的反LSD迷幻药、反1960年代反传统文化运动(Counterculture of the 1960s)的电影《夺命脂粉客》(The Big Cube),《疯狂幸爱》Sex Madness(1938)描写来自婚前幸行为的性传染病危险。《老爸老妈》Mom and Dad(1945)是一部关于怀孕和产子的电影,以耸动术语进行推销。《野草》She Shoulda Said No!(1949)则结合毒品和杂交幸爱的主题。在电影史的早期阶段,剥削电影依赖这些类别的耸动题材,在极端保守的道德观点环境氛围之内,为了避开电影的审查,他们必须小心翼翼地表述,因为当时的电影并未享受美国宪法第一修正案的保护。

在主要电影制片厂关注之前,已拍摄出许多关于芬兰冬季战争、韩战、越战的战争电影。当奥森·威尔士的水星剧团(Mercury Theatre)于1938年万圣夜推出的广播剧《世界大战》(The War of the Worlds),震撼了许多的美国人,并制造新闻话题之后,环球影业则将他们的系列电影《飞侠哥顿:勇闯火星》(Flash Gordon's Trip to Mars)改编成短片《火星攻击地球》(Mars Attacks the World),并于当年11月公开上映。

有些贫穷片厂(Poverty Row)低成本的B级片常常剥削主要电影制片厂的作品。 他们快速的制作时程,可以利用依附在主要电影制片厂的宣传效果。 例如:爱德华·艾帕森(Edward L. Alperson)制作、威廉·卡麦隆·曼锡斯(William Cameron Menzies)执导的 《火星人入侵记》Invaders from Mars(1953),是为了迎击派拉蒙电影公司颇富名望的导演乔治·柏尔(George Pal)上映中的《地球争霸战》The War of the Worlds(1953)。乔治·柏尔的《飞轮渡时空》The Time Machine(1960)上映时也遭受罗勃·克拉克(Robert Clarke)主演、爱德·加伍玛(Edgar G. Ulmer)执导的《穿越时空》Beyond the Time Barrier(1960)的挑战。 因此,许多主要电影制片厂、制作人、和电影明星开始加强电影制作的保密措施。