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不十分好莱坞

Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of Ozploitation! (2008)



又名: 澳洲B片十分B / 澳洲B片真牛B

评分：时光网 7.8，豆瓣 8.0，IMDb 7.7

导演: Mark Hartley

编剧: Mark Hartley

主演: 昆汀·塔伦蒂诺、

丹尼斯·霍珀、

杰米·李·柯蒂斯、

乔治·米勒、

艾伦·阿金、

克里斯托弗·李

类型: 纪录片

国家: 澳大利亚 / 美国

语言: 英语

上映: 2008-08-28

片长: 99分钟

IMDb 链接: tt0996966

绝对牛B的纪录片！这部纪录片呈现了澳洲电影史上鲜为人知的一面，电影爱好者不能错过的朝圣电影，经典而肆无忌惮，绝对的疯狂与刺激的体验。

澳大利亚在世界电影中总是占着非常有分量的一席之地。不光因为近年来 休·杰克曼，妮可·基德曼 等大腕影星在好莱坞的星光显赫。早在他们之前的上世纪70年代，澳大利亚就举国进入了一场轰轰烈烈的影视文艺复兴运动中。从那个时候开始，澳大利亚的电影人不再仅仅关注自我，而开始像好莱坞一般试着用电影去娱乐大众。加之这一时期电影人的成功资本运作，一时间使得澳大利亚的电影出现了空前的百花齐放，各种B级电影层出不穷，类型涉及范围极广，动作、恐怖、惊悚等抢人眼球的风格应有尽有。将这一时期称为澳大利亚影坛的黄金时代实不为过。本片便是那个时代的完全纪录。

澳洲B片真牛B

编号：英皇 EE-2440

配置：独家法二收藏版+55分钟完整花絮+一区素材

音轨：英语5.1、英语2.0、英语导评2.0

字幕：中文1-2、英文

片长：98 分钟

这部纪录片从某个角度来说，简直是澳洲电影奋斗史。

上世纪60年代末，澳洲电影检查尺度放宽，大量金钱涌入市场，造就了澳洲新浪潮，催生了大量B级制作——硬滑稽、低俗的性影像，在今天看来绝对的惊悚鬼怪，仿佛一下子都从银幕蜂拥而出。多亏该剧的导演 马克·哈德利，让过往一直被评论及研究忽略的类型黄金影史，终于以最欢乐好玩的方式重现眼前。

剥削电影 Ozploitation 这个概念，这是专指澳洲70、80年代拍摄的一种类型片，这类电影大都是制作低廉的恐怖、动作片，其中包括了大量软SQ、正面全倮、肉块血浆横飞，还有蹩脚的布景化妆和货真价实的打斗。它和意大利铅黄电影（giallo）这个概念非常相似，但是在澳洲人这里显然电影动作更强，肮脏而肆无忌惮，如果它激起的不是你的生理不适，那么将是绝对的疯狂与刺激的体验。

剥削电影（Exploitation film）是一种以 “剥削” 为促销题材的电影类型，常将主题剥削得过火。 “剥削” 一词常见于电影行销，和所有类型的电影一样，被用于表示促销、或广告之意。那么这些电影往往需要某种可供剥削的事物，例如： 大明星、特效、幸爱、暴力、爱情 ... 等。

剥削电影大大仰赖煽色腥的广告宣传，以及露骨、夸大其词的议题描绘，却无视于电影自身的内在品质，剥削电影往往被广泛认为是品质低劣的产物。 即使如此，剥削电影有时也能吸引世人关注、和膜拜追随（cult followings）。

不十分好莱坞

编号：WX-2291

配置：木兰花一区版+ 完整花絮

音轨：英语5.1-448K、英语DD2.0-192K、英语导评DD2.0-192K

字幕：中文1-2、西班牙文

片长：103 分钟

《不十分好莱坞》的导演马克·哈德利小时候常常坐在电视前看这类电影。长大之后，他开始真正着迷于此类和传统澳洲影片格格不入的 Ozploitation电影。所以，这次他集合了众多Ozploitation电影迷，为观众彻底进行一次知识普及，讲述电影拍摄的种种奇闻异事。昆汀·塔伦蒂诺、尖叫女王杰里米·柯蒂斯、老嬉皮丹尼斯·库伯等等著名影人的捧场，这部澳洲Ozploitation 电影发展史纪录片很值得一看。

历史沿革

剥削电影可能以性挑逗、或露骨性爱、耸动暴力、吸毒、裸体、狂热、血腥、荒诞、毁灭、背叛、和残害为特色，此类电影在1920年代首度出现，却迟于1960年代和1970年代欧美地区放松电影的检查尺度与禁忌，才开始普及。

美国电影协会（前身为MPPDA，制片人与发行人协会）与电影审查委员会、基层组织通力合作，致力于维护好莱坞的 “清新” 形象，不过，剥削电影发行商却反其道而行，往往乐见争议话题成为免费的行销利器，他们的制作人也利用耸动的元素，来吸引电视的流失观众。 从1990年代以来，这一类型也受到学术界的注意，有时被称为另类电影（paracinema）。

【剥削】一词是非常松散的定义，与观众的电影见解较为密切相关，而非电影内容。 煽情材料和艺术内容可以、而且经常共存，事实证明那些无法通过电影审查法规（Hays Code） 的艺术电影，经常以剥削电影出现在同一间磨坊戏院（grindhouses）。

剥削电影无惧于处理声名狼藉的内容，和受到赞扬的欧洲电影导演共享相同的理念，例如：德瑞克·贾曼（Derek Jarman）、路易斯·布纽尔、尚卢·高达。 为数众多被公认为经典的电影，含有不同程度的幸爱、暴力、与惊悚，通常与剥削电影有所关联，包括：史丹利·库柏力克的《发条橘子》、陶德‧布朗宁（Tod Browning）的《怪胎》（Freaks）、和罗曼·波兰斯基的《反拨》（Repulsion），布纽尔的《安达鲁之犬》含有现代血腥暴力电影（splatter film）的元素。 更进一步阐述，如果《灵魂狂欢节》（Carnival of Souls）由欧洲拍摄，将会被视为艺术电影；倘若《无脸之眼》 （Eyes Without a Face）由美国拍摄，则会被归类为低成本恐怖电影。

艺术电影和剥削电影的观众，都被认为拥有排斥好莱坞电影的品味。

剥削电影经常剥削发生于新闻中、以及短期公众意识的事件，主要电影制片厂（major film studio）可能避免这类题材，由于时间不足，无法拍成一部主要的电影。例如： 《娃娃新娘》Child Bride（1938）探讨奥沙克（The Ozarks）山区老夫少妻的社会问题，其他如《大麻狂热》Reefer Madness（1936）的滥用毒品议题，主要电影制片厂为了维护自身的主流（Mainstream）地位和体面的声誉，常常会避免接触这类的议题。 不过，如果动机够强，主要电影制片厂也可能卷入其中，就如1969年华纳兄弟的反LSD迷幻药、反1960年代反传统文化运动（Counterculture of the 1960s）的电影《夺命脂粉客》（The Big Cube），《疯狂幸爱》Sex Madness（1938）描写来自婚前幸行为的性传染病危险。《老爸老妈》Mom and Dad（1945）是一部关于怀孕和产子的电影，以耸动术语进行推销。《野草》She Shoulda Said No!（1949）则结合毒品和杂交幸爱的主题。在电影史的早期阶段，剥削电影依赖这些类别的耸动题材，在极端保守的道德观点环境氛围之内，为了避开电影的审查，他们必须小心翼翼地表述，因为当时的电影并未享受美国宪法第一修正案的保护。

在主要电影制片厂关注之前，已拍摄出许多关于芬兰冬季战争、韩战、越战的战争电影。当奥森·威尔士的水星剧团（Mercury Theatre）于1938年万圣夜推出的广播剧《世界大战》（The War of the Worlds），震撼了许多的美国人，并制造新闻话题之后，环球影业则将他们的系列电影《飞侠哥顿：勇闯火星》（Flash Gordon's Trip to Mars）改编成短片《火星攻击地球》（Mars Attacks the World），并于当年11月公开上映。

有些贫穷片厂（Poverty Row）低成本的B级片常常剥削主要电影制片厂的作品。 他们快速的制作时程，可以利用依附在主要电影制片厂的宣传效果。 例如：爱德华·艾帕森（Edward L. Alperson）制作、威廉·卡麦隆·曼锡斯（William Cameron Menzies）执导的 《火星人入侵记》Invaders from Mars（1953），是为了迎击派拉蒙电影公司颇富名望的导演乔治·柏尔（George Pal）上映中的《地球争霸战》The War of the Worlds（1953）。乔治·柏尔的《飞轮渡时空》The Time Machine（1960）上映时也遭受罗勃·克拉克（Robert Clarke）主演、爱德·加伍玛（Edgar G. Ulmer）执导的《穿越时空》Beyond the Time Barrier（1960）的挑战。 因此，许多主要电影制片厂、制作人、和电影明星开始加强电影制作的保密措施。