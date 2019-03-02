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除蚤武士 のみとり侍 (2018)

又名: 陪睡大人(台) / 蚤とり侍 / Nomitori samurai / Flea-picking.Samurai

评分: 时光网 6.1，豆瓣 6.0，IMDb 6.1

导演: 鹤桥康夫

编剧: 鹤桥康夫 / 小松重男

主演: 阿部宽、寺岛忍、

丰川悦司、斋藤工、

风间杜夫、大竹忍、

前田敦子、桂三枝、

笑福亭鹤光、福本莉子、飞鸟凛

类型: 喜剧 / 晴色

官网: nomitori.jp

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2018-05-18(日本)

片长: 110分钟

IMDb 链接: tt7393746

改编自小松重男的小说《 蚤とり侍》。

本片的故事发生在十代德川将军德川家治主政的时代。是时，老中田沼意次（桂文枝 饰）大力发展商业经济，平衡政府财政收支，国库储备逐年增加，世间呈现一片祥和景象。

越后长冈藩的杰出藩士小林宽之进（阿部宽 饰）在藩内担任勘定方书的职位，在众人的眼中，小林是一个清廉洁白、质实刚健的男子汉，然而这个优点却也成为左右他命运的缺点。在一场由藩主牧野备前守忠精（松重丰 饰）主办的歌会上，小林仗义执言，触及了藩主的逆鳞。忠精恼羞成怒，遂将小林远远流放江户，贬为一名 “除蚤武士”。所为除蚤武士，表面上是由专人负责为家养小猫捉跳蚤的工作，但实际上早已渐渐发展成向女主人出卖肉体的营生。

小林辗转来到江户，投靠甚兵卫（风间杜夫 饰）及其妻子阿铃（大竹忍 饰）所经营的捉跳蚤专门店中。最初的生活无比困苦，不过在无偿教孩子们读书的佐伯友之介（斋藤工 饰）及其他邻居们的帮助下，他总算站稳了脚跟。不久之后，小林拙笨地展开了 “捉跳蚤” 的工作。而他的第一位客人小峯（寺岛忍 饰），居然和亡妻千鹤长得极其相像。这个耿直的男人尽心服侍，然而却被小峯痛骂 “技术太差”。未过多久，轻浮浪荡却又惧内的男人清兵卫（丰川悦司 饰）出现在小林面前。小林不失时机，向对方请教取悦女性的方法。功夫不负有心人，小林的技术显著提高，并且越来越受到女性们的欢迎。而就在此春风得意时刻，老中田沼下令取缔 “捉跳蚤” 这一行当，转眼之间，小林便成为了罪犯…

丰川悦司饰演传授主人公取悦女性之道的妻管严的清兵卫，前田敦子饰演清兵卫的妻子。斎藤工饰演阿部宽的邻居清贫却免费教书的私塾教师佐伯友之介。

除蚤武士 / 陪睡大人 / のみとり侍 / Flea-picking Samurai 2018

编号：SJD9-8870

配置：独家东宝日2区首发正式版+蓝光HD内核高清DTS+盛佳典范精准中文字幕+精彩预告

音轨：日语5.1-448 日语DTS5.1-768 日语2.0-192

字幕：日 中简 中繁

花絮：预告片 01：33

江户时代牛郎店实录，男女「交流」爆笑极品！史上最初！历史传奇「抓猫蚤屋」真实面貌大揭密。票房巨星阿部宽喜感演出超越《罗马浴场》，武士变牛郎，床上他最强！

除蚤武士 / 陪睡大人/のみとり侍/Flea-picking Samurai 2018

编号：SJBD-7708

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享东宝日A区首发正式版，DTS-HD 5.1高清无损原音，

盛佳典范精准中文字幕，保留原版精彩预告。

音轨：日语DTS-HD5.1 日语DTS-HD2.0

字幕：日 中简 中繁

花絮：预告片 01：33

在江户时期，有专门给猫除蚤的行当，又叫 “密夫（情夫）屋”，即实际上是以女性为目标的男性卖春业。白天穿街过巷叫卖着 “给猫除蚤啦~” ，实际上是在隐晦地揽客。光靠上门给猫除蚤只能赚点小钱糊口，要是被谁家爱猫的小老婆、寡妇叫上门给猫除蚤，进进出出多了终会充当起她们找乐子的对象，取得的报酬当然要高于单纯除猫蚤。一时间，“除猫蚤” 就变成了幌子，“卖春” 成了主业。除猫蚤的名号，实则向女顾客卖 “肉” 的 “工口武士” 。

花 絮：

1、本片根据小松重男的同名短篇小说集改编，影片在日本国内327块银幕上同时公映，首周初登场观众满意度排名第一位。

2、原著作者小松重男1931年生于日本新潟市，早年师从于导演中村登，曾活跃于前进座、新协剧团等表演团体，1977年以《年季奉公》一书正式作为作家出道，曾两度获直木赏提名。2017年去世。

3、导演鹤桥康夫导演早在30年前就读过《跳蚤武士》，当初还是读卖电视台专职导演的他，考虑很难将它拍成电视剧，于是仅写了一个电影剧本，封存多年直到拍完《后妻业之女》才有机会将这个故事搬上银幕。

4、鹤桥导演称5岁起看着岚宽寿郎的《乌鸦天狗》长大，《七武士》让他彻底爱上时代剧。小说方面则痴迷山本周五郎和青山文平的作品，因此入行以来一直矢志不渝要拍摄优秀的时代剧。

5、小松老师的短篇集中收录了各种各样江户时代的奇怪行当，鹤桥导演当初抽出《跳蚤武士》《一把油伞》和《代金百枚》准备拍个三段式，但因无法把时代统一而作罢。

6、在创作剧本阶段，鹤桥导演参考了江户时代的春宫画、风俗画和浮世绘，却始终没找到关于 “捉跳蚤” 职业的线索，后来还是手冢治虫创作的《猫·写乐》给他带来了灵感，并据此设计了主人公的服饰。

7、鹤桥导演从三十多岁时就与风间杜夫和大竹忍两位老将合作，在创作剧本时，他自然而然将这二人带入甚兵卫夫妇的角色中，所以一定程度反映了两位演员自身的性格特点。

8、鹤桥康夫和阿部宽最早合作始于朝日电视台SP剧集《天国与地狱》，距今已有11个年头。这二人还是日本中央大学的校友，不过分属文理科。

9、2000年出生的福本莉子此前在第八回东宝灰姑娘的遴选中荣获最高奖项，该奖项被誉为女明星的登龙门，长泽雅美、泽口敬子、上白石萌歌、滨边美波皆由此踏上星途。

10、前田敦子听说要饰演丰川悦司的妻子，第一个念头觉得（年龄上）太违和。后来听说江户时代这种老夫少妻情况并不少见，鹤桥导演则信心十足，“别担心，大胆投入我和丰川君的怀抱吧！”

11、阿部宽和前田敦子有一场 “床戏”。剧本上注明阿酱的角色是个抖S，但未做具体说明。所以拍摄时，阿酱全凭着自己的舞蹈功底临场现编。她的演技得到导演的盛赞。

12、戏中，阿部宽为了磨练技术偷亏老司机丰川悦司的床事，他在回忆这一幕时难掩兴奋之情，称 “因为从没有过类似的经验，所以感觉十分刺激，有趣。”

13、2018年5月17日，阿部宽身着戏中和服来到位于兵库县的阪神甲子园球场，参加了阪神对横滨棒球赛的开球仪式。采访中他笑称，希望戏中曾骂过他的寺岛忍能够称赞他 “做得好！”