禁忌 系列 Taboo 1-4 (1980-1985)

类型: 晴色

国家: 美国

语言: 英语

Kay Parker 个人资料:





号称 乱轮之王” 。

1944年8月28日出生于英格兰的伯明翰,白色人种,深褐色头发,原名Kay Rebecca Taylor,是美国早期著名的艾薇女友,以作风大胆闻名,演技出色。









禁忌 / Taboo (1980)

导演: Kirdy Stevens

编剧: Helene Terrie

主演: Kay Parker / Mike Ranger

类型: 晴色

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1980-03-07

片长: 86分钟

编号:SJBD-2688A (大唐曾出 CR-10046)

配置:独享2016新发Vinegar Syndrome美A区版【35毫米绝版素材2K扫描修复】,

原版绝无压缩原汁原味视频,DTS-HD 2.0高清无损原音,XX学者典藏级中文字幕,

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕

音轨:英语DTS-HD2.0 英评1.0-96 英评1.0-96 英评1.0-96 英评1.0-96

字幕:中简 中繁

花絮:凯·帕克历史访谈 07:14

宣传图片集

影片《Taboo》是美国色晴电影中第一部专门在描写「Incest」的主题电影。 Kay Parker 这位XRCO的名人女优饰演剧中的女主角 Barbara,而 Mike Ranger 饰演她的儿子。

这部影片出品于1980年的作品,曾一度在美国多处地方是禁片,因为题材在当时太过惊世骇俗了。虽然这部作品之前也有影片有拍过这种题材,但多半是比较隐讳的,不像这部那么轰动而且是大辣辣的以此为卖点。

女主角 Kay Parker 因此片被永远留名在 XRCO名人堂,成为传奇女优之一。附带一提,当时Kay Parker 在拍此片的年龄是36岁正处于徐娘半老,风韵犹存的年纪。且说真的,她的胸部绝对称得上是美型巨乳,保养的非常好,真才实料。

禁忌 2+3 / Taboo II & III (2BD)

评分:第三部,IMDb 6.3

导演: Kirdy Stevens

编剧: Helene Terrie

主演: 多萝西·勒梅 / 帕妮·怀尔德 / Kevin James / Eric Edwards

片长: 95分钟

IMDb 链接: tt0088220

编号:SJBD-2689A

配置:独享2016新发Vinegar Syndrome美A区版【35毫米绝版素材2K扫描修复】,

独家优化空间分离双集打造原版绝无压缩原汁原味视频,DTS-HD 1.0高清无损原音,

XX学者典藏级中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:英语DTS-HD1.0

字幕:中简 中繁

花絮:1、布莱克·帕尔默访谈 19:40

2、禁忌二预告片 05:01

3、《禁忌3》凯·帕克剧本

欧美一代名优、传说中的爱片教母凯·帕克领衔主演经典X级电影第二、第三作!

While Barbara is ashamed of having had sex with her son, Joyce has completely accepted her-own incestuous side. When Barbara starts craving for her other son, she visits Joyce to seek advice only to find her in bed with her-own other son 。

禁忌4:年轻一代 /Taboo IV: The Young Generation

评分:第四部,IMDb 7.0

导演: Kirdy Stevens

主演: Steve Arthur / Susan Block / Jerry Butler

类型: 剧情 / 晴色

国家: 美国

语言: 英语

IMDb 链接: tt0134988

编号:SJBD-2690A

配置:独享2017新发Vinegar Syndrome美A区版【35毫米原始负片2K扫描修复】,

原版绝无压缩原汁原味视频,DTS-HD 2.0高清无损原音,XX学者典藏级中文字幕,

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:英语DTS-HD1.0 英评1.0-96 英评1.0-96

字幕:中简 中繁

花絮:1、金格·林恩访谈 26:43

2、凯伦·莎莫访谈 16:43

3、剧本集

欧美一代名优、传说中的爱片教母凯·帕克领衔主演经典X级电影最后一作

Shy girl shares a room with her sister in a strict boarding school. On her sister's advice, she has sex with her boyfriend, and the two girls get expelled from the institution. Their psychiatrist father discovers his wife having an affair with her brother-in-law, who later has sex with his niece.

