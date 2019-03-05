—— 图文整理自网络

天才嘉年华 Genius Party / ジーニアス・パーティ‎ (2007)

评分：时光网 8.0，豆瓣 8.7，IMDb 7.1

导演: 福岛敦子 / 河森正治 / 木村真二 / 福山庸治 /

二村秀树 / 汤浅政明 / 渡边信一郎 / 森本晃司

配音: 菊地凛子 / 柳乐优弥 / 金田朋子 / 三上博史 / 山口智充

类型: 动画

官网: www.genius-party.jp/

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2007-07-07

片长: Japan: 85 分钟(video)

IMDb 链接: tt0962762

目 录 ：

1、Opening，福岛敦子；

2、上海大龙，河森正治 ；

3、抽搐死亡，木村真二 ；

4、门铃， 福山庸治 ；

5、Limit Cycle，二村秀树 ；

6、梦的机器，汤浅政明；

7、Baby Blue，渡边信一郎 。

著名动画制作公司 STUDIO 4℃ 的新作电影《GENIUS PARTY》，日前决定公映日为7月7日，放映剧场被安排在Cine Libre池袋、涩谷Cine Amuse等，日本全国依次预定展开。

《GENIUS PARTY》是由7个短篇组成的电影作品，福岛敦子、河森正治、木村真二、福山庸治、二村秀树、汤浅政明、渡边信一郎等人分别担任监督，在表现形式和内容上都更接近艺术动画和实验动画。





同时，音乐制片人由渡边信一郎先生担任。负责音乐的还有中川俊郎、山本精一、渡边琢磨、FENNESZ、竹村信和、菅野洋子等在娱乐领域一流的艺术家，这也让大家期待达到了前所未有的高度。





声优方面，在戛纳国际电影节获得最优秀奖的柳乐优也，凭借《巴别塔》被奥斯卡金像奖提名的菊池凛子，《蒙面超人响鬼》的栩原乐人、小仓久宽、三上博史等都将参加演出。













天才嘉年华 Genius Party / ジーニアス・パーティ‎ (2007)

编号：SJD9-3488A

配置：独家Siren Visual澳大利亚4区双碟豪华版+绝版日2+蓝光HD内核高清DTS+

盛佳典藏级中文字幕+集成碟2完整花絮+绝版OST数据包

音轨：日语5.1-448 日语DTS5.1-768

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、导演访谈集 01:42:43(向上进入)

2、下个天才 26:52(向左进入)

3、OST（数据包）









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天才嘉年华2 Genius Party Beyond (2008)

又名: ジーニアス・パーティ・ビヨンド

评分：时光网 0，豆瓣 8.5，IMDb 7.2

导演: 前田真宏 / 中泽一登 / 大平晋也 / 田中达之 / 森本晃司

主演: 高乃丽 / 古田新太 / 铃木晶子

类型: 动画

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2008-10-11

片长: 81分钟

IMDb 链接: tt1305678

前田真宏（GALA）、中泽一登（MOONDRIVE）、大平晋也（WANWA）、田中达之（陶人基德）、森本晃司（次元炸弹）等5名新锐影像作家的第二作《Genius Party Beyond》上映。

天才嘉年华2 Genius Party Beyond (2008)

编号：SJD9-3489A

配置：独家Siren Visual澳大利亚4区双碟豪华版+绝版日2+蓝光HD内核高清DTS+

盛佳典藏级中文字幕+集成碟2完整花絮+绝版OST数据包

音轨：日语5.1-448 日语DTS5.1-768

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、导演访谈集 01:15:42(向左进入)

2、OST（数据包）

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天才嘉年华 1+2 Genius Party + Genius Party Beyond

编号：SJBD-6279A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享Anime英B区独有蓝光版本，复合绝版日2、绝版澳大利亚4区DVD素材精华，

特别嘉年华DTS-HD 5.1高清无损原音，盛佳典藏级中文字幕，

集成澳4区最完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：日语DTS-HD5.1

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、导演访谈集一，01:42:43（澳4）；

2、下个天才，26:52（澳4）；

3、导演访谈集二，01:15:45（澳4）。

著名动画制作公司 STUDIO 4℃出品，福岛敦子、河森正治、木村真二、福山庸治、二村秀树、汤浅政明、渡边信一郎等多名日本动画大导演担纲指导，豆瓣评分8.7/8.5，对于喜爱 “内涵性动画” 的动画 fans 来说，本作是不可不看的精品。