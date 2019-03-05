—— 图文整理自网络
天才嘉年华 Genius Party / ジーニアス・パーティ (2007)
评分：时光网 8.0，豆瓣 8.7，IMDb 7.1
导演: 福岛敦子 / 河森正治 / 木村真二 / 福山庸治 /
二村秀树 / 汤浅政明 / 渡边信一郎 / 森本晃司
配音: 菊地凛子 / 柳乐优弥 / 金田朋子 / 三上博史 / 山口智充
类型: 动画
国家: 日本
语言: 日语
上映: 2007-07-07
片长: Japan: 85 分钟(video)
IMDb 链接: tt0962762
目 录 ：
1、Opening，福岛敦子；
2、上海大龙，河森正治 ；
3、抽搐死亡，木村真二 ；
4、门铃， 福山庸治 ；
5、Limit Cycle，二村秀树 ；
6、梦的机器，汤浅政明；
7、Baby Blue，渡边信一郎 。
天才嘉年华 Genius Party / ジーニアス・パーティ (2007)
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天才嘉年华2 Genius Party Beyond (2008)
又名: ジーニアス・パーティ・ビヨンド
评分：时光网 0，豆瓣 8.5，IMDb 7.2
导演: 前田真宏 / 中泽一登 / 大平晋也 / 田中达之 / 森本晃司
主演: 高乃丽 / 古田新太 / 铃木晶子
类型: 动画
国家: 日本
语言: 日语
上映: 2008-10-11
片长: 81分钟
IMDb 链接: tt1305678
前田真宏（GALA）、中泽一登（MOONDRIVE）、大平晋也（WANWA）、田中达之（陶人基德）、森本晃司（次元炸弹）等5名新锐影像作家的第二作《Genius Party Beyond》上映。
天才嘉年华2 Genius Party Beyond (2008)
编号：SJD9-3489A
配置：独家Siren Visual澳大利亚4区双碟豪华版+绝版日2+蓝光HD内核高清DTS+
盛佳典藏级中文字幕+集成碟2完整花絮+绝版OST数据包
音轨：日语5.1-448 日语DTS5.1-768
字幕：英 中简 中繁
花絮：1、导演访谈集 01:15:42(向左进入)
2、OST（数据包）
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天才嘉年华 1+2 Genius Party + Genius Party Beyond
编号：SJBD-6279A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
配置：独享Anime英B区独有蓝光版本，复合绝版日2、绝版澳大利亚4区DVD素材精华，
特别嘉年华DTS-HD 5.1高清无损原音，盛佳典藏级中文字幕，
集成澳4区最完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。
音轨：日语DTS-HD5.1
字幕：英 中简 中繁
花絮：1、导演访谈集一，01:42:43（澳4）；
2、下个天才，26:52（澳4）；
3、导演访谈集二，01:15:45（澳4）。
著名动画制作公司 STUDIO 4℃出品，福岛敦子、河森正治、木村真二、福山庸治、二村秀树、汤浅政明、渡边信一郎等多名日本动画大导演担纲指导，豆瓣评分8.7/8.5，对于喜爱 “内涵性动画” 的动画 fans 来说，本作是不可不看的精品。